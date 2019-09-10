前首相卡梅伦：二度脱欧公投或为良药

（德国之声中文网）前英国首相卡梅伦认为，安排举行第二次公投或可以解决英国退出欧盟之中悬而不决的冲突。在辞职3年后接受的首次采访中，这位保守党人士强调，无协议脱欧不是好事，应予避免。

在他的主持下，英国于2016年6月举行了有关脱欧的全民公决，投票结果：52%的公民赞同退出欧盟，48%的人反对。此前，卡梅伦在保守党内疑欧派的压力下同意举行公投，但他本人则强烈主张英国应留在盟内。随着公投结果出炉，卡梅伦黯然下台。

不支持约翰逊的做法

这位前首相为那次公投作了辩护。卡梅伦对《泰晤士报》说，为重新探讨英国同欧盟的关系，举行那次公投完全必要，但目前的不确定性让他非常担心。他说，脱欧协议的谈判陷入僵局，让他"非常痛苦"，因此，必须寻求某种途径，消除障碍，第二次公投或可提供帮助。

现任首相约翰逊坚持在10月31日实现退盟，必要时，不惜无协议。为实现这一目标，约翰逊安排国会议员强制休假。此外，他开除了保守党内不同意他的路线的"反叛者"的党籍。

自己亦是保守党成员的卡梅伦批评了约翰逊的做法。他强调，"这些我都不支持"。

英国国会新近通过一项法案，阻止约翰逊无协议脱欧。有序脱欧难产的主要原因是爱尔兰问题。根据迄今达成的脱欧协议，英国脱欧后，在爱尔兰共和国和属于英国的北爱地区之间将出现欧盟外部边界，而"回止"条款要避免在那里出现有形边检。该条款引起争议。

"女孩般争强好胜"

约翰逊和卡梅伦之间有着历时多年的竞争关系。俩人在精英学校--伊顿公学上学时便相识，其竞争关系似乎一直持续迄今。不久前，一份政府文件爆光，根据该文件，约翰逊曾描述自己的这位前任"女孩般争强好胜"。

下周，卡梅伦将出版自传"For the Record"。在书中，这位前首相为他当年决定就英国的欧盟成员国问题举行全民公投作了辩护。他指出，"问题必须得到澄清。我想，（早晚都）会有全民公投"。他说，辞职逾3年来，自己没有哪一天未回顾那次失败的公投。卡梅伦在书中写道："我忧虑深深，不知还会发生什么。"

凝炼/王凡（德新社、路透社）