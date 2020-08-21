前韩国官员：我推测金正恩已陷入昏迷

（德国之声中文网）据英国小报《镜报》报道，金大中时期的青瓦台国情状况室室长张诚珉（Chang Song-min）近日对韩国媒体称，朝鲜统治者金正恩身体状况很不好，"我推测他已经昏迷不醒，但还未离世"。不过，这一消息迄今没有得到任何一方证实。张诚珉还声称，目前朝鲜还没有形成完整的继任模式。

韩国国家情报机构上周四（8月20日）刚刚表示，金正恩仍然拥有"绝对权威"，但是已经逐渐分权给金与正等人，"来减轻压力"。

韩联社援引韩国国家情报院称，金正恩已经让金与正"实际成为朝鲜第二号人物"。这些消息从上周朝鲜劳动党中央委员会召开的闭门会议后传出。

该会议上，朝鲜劳动党罕见地承认，第一个五年计划失败。韩国情报部门人员称，管理国家事务的压力令金正恩将权力下放。朝鲜官方也在这次会议后发布了金正恩与会的照片。

金正恩的健康问题

近年来，金正恩不止一次突然消失在公众视野中，而每次都引起外界对其健康状况的揣测。金正恩父亲金正日的死讯，是在金正日死后两日才传出。

今年4月在金正恩神隐数周后，传出这位朝鲜最高领导人身体状况严重下滑甚至脑死亡的消息。不过，朝鲜官媒在5月初发布了金正恩参观化肥厂的图片与视频，打击流言。韩国统一部当时也证实金正恩确实造访化肥厂，并称病亡等消息是"毫无根据"的传言。

分析家指出，金正恩有肥胖、吸烟、饮酒等健康问题，而且家族中存在心脏病史。若金正恩猝逝，朝鲜会首度面临没有指定接班人的情况。其胞妹金与正被认为是最有可能接班的人选。但朝鲜是高度父权社会，而金正恩的核心班底多数都已年逾60或70，可能不会接受一个年轻、缺乏军事经验的女性领导人。一些猜测甚至认为，如果金正恩突然死亡，朝鲜或进入集体执政或陷入暴力的权力争夺中。