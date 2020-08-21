 前韩国官员：我推测金正恩已陷入昏迷 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.08.2020

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时政风云

前韩国官员：我推测金正恩已陷入昏迷

继今年4月被传“脑死亡”后，近日再次传出消息，声称朝鲜统治者金正恩“陷入昏迷”。这是一名前韩国官员透露的消息，英国《镜报》等对此进行了报道。而不久前，韩国国家情报机构表示，金正恩分权给其妹妹金与正等人。

Nordkorea | Staatschef Kim Jong Un nimmt an einer Plenarsitzung der Arbeiterpartei in Pjöngjang teil (picture-alliance/AP/KCNA VIA KNS)

朝鲜官媒近日曾多次发布金正恩的图片，图为他参加朝鲜劳动党中央委员会会议的图片

（德国之声中文网）据英国小报《镜报》报道，金大中时期的青瓦台国情状况室室长张诚珉（Chang Song-min）近日对韩国媒体称，朝鲜统治者金正恩身体状况很不好，"我推测他已经昏迷不醒，但还未离世"。不过，这一消息迄今没有得到任何一方证实。张诚珉还声称，目前朝鲜还没有形成完整的继任模式。

韩国国家情报机构上周四（8月20日）刚刚表示，金正恩仍然拥有"绝对权威"，但是已经逐渐分权给金与正等人，"来减轻压力"。

韩联社援引韩国国家情报院称，金正恩已经让金与正"实际成为朝鲜第二号人物"。这些消息从上周朝鲜劳动党中央委员会召开的闭门会议后传出。

该会议上，朝鲜劳动党罕见地承认，第一个五年计划失败。韩国情报部门人员称，管理国家事务的压力令金正恩将权力下放。朝鲜官方也在这次会议后发布了金正恩与会的照片。

金正恩的健康问题

近年来，金正恩不止一次突然消失在公众视野中，而每次都引起外界对其健康状况的揣测。金正恩父亲金正日的死讯，是在金正日死后两日才传出。

Nordkorea veröffentlicht neue Bilder von Kim Jong-Un (picture-alliance/dpa/KCNA)

在外界盛传金正恩身体状况严重下滑甚至已病亡后，朝鲜官媒5月初刊登了金正恩现身肥料厂的图片和视频，打击流言

今年4月在金正恩神隐数周后，传出这位朝鲜最高领导人身体状况严重下滑甚至脑死亡的消息。不过，朝鲜官媒在5月初发布了金正恩参观化肥厂的图片与视频，打击流言。韩国统一部当时也证实金正恩确实造访化肥厂，并称病亡等消息是"毫无根据"的传言。

分析家指出，金正恩有肥胖、吸烟、饮酒等健康问题，而且家族中存在心脏病史。若金正恩猝逝，朝鲜会首度面临没有指定接班人的情况。其胞妹金与正被认为是最有可能接班的人选。但朝鲜是高度父权社会，而金正恩的核心班底多数都已年逾60或70，可能不会接受一个年轻、缺乏军事经验的女性领导人。一些猜测甚至认为，如果金正恩突然死亡，朝鲜或进入集体执政或陷入暴力的权力争夺中。

  • Nordkorea Kim Yo Jong (picture-alliance/dpa/Jiji Press/M. Matsutani)

    金与正的政坛之路

    受制裁：“严重侵犯人权”

    2017年，美国财政部对包括时年28岁的金与正等朝鲜政权高层实施制裁，原因是“严重侵犯人权”。2017年10月，金正恩任命金与正为政治局候补委员。

  • Kim Jong-un und Kim Yo-jong (picture-alliance/Yonhap)

    金与正的政坛之路

    金正恩最密切亲信之一

    朝鲜问题专家麦顿（Michael Madden）接受2014年德国之声采访时曾表示，金与正是金正恩关系最密切的亲信之一。“金与正是金正日七个子女中最小的。她的母亲是金正日的第三任妻子高容姬。”

  • Nordkorea Kim Jong Un und seine Schwester Kim Yo Jong (picture-alliance/Kyodo)

    金与正的政坛之路

    曾留学瑞士

    麦顿介绍说，金与正有专门的老师在家授课。2000年代初，她曾于金正恩一起在瑞士首都伯尔尼附近两所学校就读。后来，她在朝鲜读了大学，并在西欧参加过课程。

  • Nordkorea Kim Yo Jong Schwester von Kim Jong Un (picture-alliance/AP Photo/Ahn Young-joon)

    金与正的政坛之路

    曾任职宣传鼓动部

    金与正2010年9月首次在公开场合露面，出席劳动党一次会议。2015年起，金与正在宣传鼓动部任职。

  • Pyeongchang 2018 Winter Olympia Kim Jong Un's Schwester Kim (Getty Images/AFP/P. Semansky)

    金与正的政坛之路

    改善金正恩形象

    近些年来，金与正与金正恩一道出席多次峰会，包括韩朝、美朝峰会。她的陪同被认为是为了改善金正恩在国际舆论中的形象。

  • 2018 Pyeongchang Winter Olympic Games Eröffnungsfeier - Südkoreanischer Präsident begrüßt Kim Jong Uns Schwester (picture-alliance/AP Photo/P. Dong-ju)

    金与正的政坛之路

    与文在寅握手

    2018年，金与正在冬奥会期间访韩，并与韩总统文在寅握手。

  • Kim Jong Un und Schwester Kim Yo Jong (picture-alliance/dpa/Korea Summit Press Pool/Kyodo)

    金与正的政坛之路

    陪同“文金会”

    2018年4月，金与正出席第一次“文金会”。

  • Kim Yo Jong Nordkorea (Getty Images/South Korean Ministry of Unification )

    金与正的政坛之路

    传与崔龙海之子结婚

    2019年河内“特金会”失败后，金与正数月没有露面。图为2019年6月金与正在板门店亮相。有消息称，她与朝高官崔龙海之子崔成结婚。

    作者: Frank Smith


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