前防长马蒂斯狠批特朗普分裂美国

（德国之声中文网）美国《大西洋月刊》本周三刊登前国防部长吉姆·马蒂斯（Jim Mattis）将军的一份声明。马蒂斯在声明中写道："唐纳德·特朗普是我有生之年见到的第一位不试图团结美国人民的总统，他甚至连假装尝试都不愿意，相反，他试图分裂我们。我们现在正在目睹三年来缺乏成熟领导的后果。"



马蒂斯表示，上周以来的事件令他感到愤怒和震惊。5月25日，黑人乔治·弗洛伊德被一名白人警察按在膝盖下窒息死亡，路人拍下的现场视频曝光后引发全美大抗议。大多数抗议活动都以和平的方式进行，但也有一些城市出现暴力事件，特朗普继而威胁要派军队镇压。



马蒂斯在声明中表示，"法律面前，人人平等"是抗议者们共同的要求。他批评本周一动用警察驱散白宫附近的和平示威者，好让特朗普到教堂前摆拍是滥用权力。



马蒂斯写道，"我在大约50年前参军时，宣誓要支持、保卫宪法。我从没想到，同样宣过誓的队伍会被下令去侵犯宪法赋予公民的权利，更不用说是为了让民选总司令去摆拍一张照片，而军队领导人就站在旁边。"

特朗普就马蒂斯的声明发推回应说："奥巴马和我唯一的共同之处就是我们都有幸解雇了马蒂斯这个世界上最被高估的将军。"



马蒂斯曾出任美军中央司令部司令，2013年因在伊朗政策上的分歧被奥巴马解雇。2018年底，马蒂斯因特朗普决定从叙利亚撤军而辞去防长职务。



特朗普在推文中称，是他让马蒂斯辞的职。特朗普写道，"我让他交辞职信，而且感觉好极了。他的绰号是'混乱"，我不喜欢这个名字，把它改成'疯狗'。他的主要强项不是军事，而是个人公关。我给了他新的生命，给他事做，让他赢得战役，但他很少有佳绩......"



辞职一年多来，马蒂斯一直拒绝公开批评特朗普，表示军人不该插手政治。本周三的声明显示，马蒂斯不再拘泥于此。他呼吁人们团结起来："我们可以在没有他（特朗普）的情况下团结起来，利用我们公民社会的内在力量。虽然这并非易事，正如过去几天里人们看到的那样，但是我们欠我们的同胞，他们正在捍卫我们的誓言以及子孙后代的未来。"



退役美国海军陆战队上将约翰·艾伦（John Allen）对马蒂斯批评特朗普表示支持。他说，"即便对于一般观察者来说，周一对美国和其民主都是可怕的一天。总统的演说旨在表达他的绝对权力和专断权力。在这个可怕的时刻，他没有表现出美国迫切需要的更崇高情感和领导才能。他也对特朗普教堂前的摆拍秀提出批评。





现任防长埃斯珀反对派兵镇压示威者

现任防长反对动用《反叛乱法案》



对于特朗普打算动用《反叛乱法案》派出现役军人镇压暴乱的威胁，现任美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）也表示反对。埃斯帕日前在讲话中说，"我始终认为，国民警卫队是当前局势下最适合为民政机关向各地执法部门提供内援支持的。而使用现役军队执法只能作为应对最极端情况的最后选项，但目前我们还没有处在这种情况下。我不支持动用《反叛乱法案》"。



乐然／达扬（法新社等）