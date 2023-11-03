前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦

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面对被驱逐的威胁，超过20万阿富汗人已经离开了巴基斯坦。他们曾为逃避塔利班的暴政而来到这个南亚国家，如今又要面对前方未知的命运。
在巴基斯坦政府宣布开始将没有合法居留身份的阿富汗人送到难民营，以待驱逐出境之后，数以万计的阿富汗人来到了巴基斯坦西北部的托克汉姆（Torkham）过境点。巴基斯坦是阿富汗群体人数最多的国家，有大约400万。根据政府提供的数据，其中有170万人都属于非法居留。
在2021年塔利班再度在阿富汗掌权之后，大约60万阿富汗人逃入邻国巴基斯坦。但其实在那之前，阿富汗人外逃至巴基斯坦的趋势早在上世纪70和80年代该国陷入内部冲突和战争之时就已经开始。很多生活在巴基斯坦的第二代或者第三代移民甚至从未去过阿富汗。
在阿富汗东部的楠格哈尔省（Nangarhar）与巴基斯坦交界处附近，阿富汗人开着满载的卡车穿越边界。
塔利班政府在托克哈姆附近阿富汗一侧设立了两个帐篷营地，以安置返回的民众。此前巴基斯坦政府规定的最后期限是：所有非法移民必需在11月1日之前离开该国。尽管如此，很多阿富汗仍然有足够的理由害怕返回那个他们曾经逃离的故国。
在接收从巴基斯坦新返回阿富汗人的登记点，都有塔利班战士把守。“记者无疆界”组织警告说，大约200名阿富汗媒体工作者同样也面临着被巴基斯坦驱逐出境的风险。在塔利班掌权之后，很多阿富汗记者因担心受到打压而逃往国外，包括巴基斯坦。
多家国际救援组织已经对于被巴基斯坦驱逐的阿富汗人所面临的处境表示担忧。在阿富汗一侧的边境地区缺少住宿设施，食物、饮用水、取暖和卫生设施也都十分匮乏。很多人只能露宿在户外。
在这里，夜间气温会降至10摄氏度以下。巴基斯坦决定立即驱逐阿富汗难民的做法遭到了严厉批评。联合国难民署警告称，随着冬季逼近，一场人道主义灾难即将来临。很多家庭在阿富汗已经无处可去，无家可归。
德国难民保护组织Pro Asyl呼吁柏林政府尽快接纳那些处境特别危险的阿富汗人。“很多人为了办理在德国或其他国家的移民手续，不得不前往巴基斯坦”，该组织阿富汗地区发言人阿莱玛表示，“德国外交部必需采取行动，尽快带他们离开。”
一名塔利班高官上周来到德国科隆并出席公开活动，引起德国舆论哗然。更让人们的吃惊是，德国当局对此毫不知情，在媒体报道后才做出回应。
阿富汗统治者塔利班承诺消灭该国的毒品产业,于2022年4月开始禁止种植罂粟。阿富汗此前是世界上最大的鸦片生产国，也是欧洲和亚洲海洛因的主要来源地。
中国国家主席习近平周四与巴基斯坦总理卡卡尔会晤时表示，中国愿与巴基斯坦深化互利合作，同时也呼吁巴基斯坦保证中方人员安全。印度则批评中巴经济走廊项目缺乏对印度主权及领土完整性的尊重。与此同时，塔利班政府表示希望正式成为中巴经济走廊及“一带一路”的一部分。
阿富汗塔利班政权的代表向中国承诺，将对中国的安全威胁视为对自身的威胁，绝不允许在阿富汗境内出现任何破坏中国安全的活动，也会保障在阿中国人的安全。
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