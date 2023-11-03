 前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦 | 所有节目 | DW | 08.11.2023

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时政风云

前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦

面对被驱逐的威胁，超过20万阿富汗人已经离开了巴基斯坦。他们曾为逃避塔利班的暴政而来到这个南亚国家，如今又要面对前方未知的命运。

  • Thousands of people arrived at the Torkham border crossing in north-western Pakistan, after Pakistan announced that it had begun taking undocumented Afghans to camps for deportation. With around 4 million Afghans, Pakistan is home to the majority of the Afghan diaspora. According to government figures, 1.7 million of them are in the country illegally.

    被迫离开

    在巴基斯坦政府宣布开始将没有合法居留身份的阿富汗人送到难民营，以待驱逐出境之后，数以万计的阿富汗人来到了巴基斯坦西北部的托克汉姆（Torkham）过境点。巴基斯坦是阿富汗群体人数最多的国家，有大约400万。根据政府提供的数据，其中有170万人都属于非法居留。

  • After the Taliban came to power again in 2021, around 600,000 Afghans fled to neighboring Pakistan. But even before that many Afghans had already moved there due to conflicts at home in the 1970s and 1980s. Many second- or third-generation Afghans have never even visited Afghanistan.

    陌生的故乡

    在2021年塔利班再度在阿富汗掌权之后，大约60万阿富汗人逃入邻国巴基斯坦。但其实在那之前，阿富汗人外逃至巴基斯坦的趋势早在上世纪70和80年代该国陷入内部冲突和战争之时就已经开始。很多生活在巴基斯坦的第二代或者第三代移民甚至从未去过阿富汗。

  • In the Afghan province of Nangarhar, just over the border from Pakistan, fully loaded trucks take Afghan families across the border.

    带上全部家当

    在阿富汗东部的楠格哈尔省（Nangarhar）与巴基斯坦交界处附近，阿富汗人开着满载的卡车穿越边界。

  • The Taliban government set up two tent camps near Torkham on the Afghan side to accomodate the masses of people. Pakistan's government had set a deadline: Illegal immigrants had to leave the country by November 1. However, many Afghans are rightfully afraid to return to the country from which they fled.

    带着恐惧返回故乡

    塔利班政府在托克哈姆附近阿富汗一侧设立了两个帐篷营地，以安置返回的民众。此前巴基斯坦政府规定的最后期限是：所有非法移民必需在11月1日之前离开该国。尽管如此，很多阿富汗仍然有足够的理由害怕返回那个他们曾经逃离的故国。

  • Taliban fighters guard a registration point for the new arrivals from Pakistan. The organization Reporters Without Borders has warned that around 200 Afghan media professionals are also at risk of deportation from Pakistan. After the Taliban took power many Afghan reporters fled abroad, including to Pakistan, for fear of repression.

    塔利班的控制

    在接收从巴基斯坦新返回阿富汗人的登记点，都有塔利班战士把守。“记者无疆界”组织警告说，大约200名阿富汗媒体工作者同样也面临着被巴基斯坦驱逐出境的风险。在塔利班掌权之后，很多阿富汗记者因担心受到打压而逃往国外，包括巴基斯坦。

  • Several international aid organizations have expressed concern about the precarious situation many Afghans deported from Pakistan find themselves in. There is a lack of accommodation, food, drinking water, heating and hygiene facilities on the Afghan side of the border. Many people are sleeping in the open.

    情况危急

    多家国际救援组织已经对于被巴基斯坦驱逐的阿富汗人所面临的处境表示担忧。在阿富汗一侧的边境地区缺少住宿设施，食物、饮用水、取暖和卫生设施也都十分匮乏。很多人只能露宿在户外。

  • At night temperatures here drop to below 10 degrees Celsius. Pakistan's decision to summarily deport Afghans has been met with fierce criticism. The UN's Refugee Agency warns of an impending humanitarian catastrophe as winter approaches. Many families have nowhere to return to in Afghanistan and will be homeless.

    无家可归的寒冬如何度过？

    在这里，夜间气温会降至10摄氏度以下。巴基斯坦决定立即驱逐阿富汗难民的做法遭到了严厉批评。联合国难民署警告称，随着冬季逼近，一场人道主义灾难即将来临。很多家庭在阿富汗已经无处可去，无家可归。

  • The refugee protection organization Pro Asyl has called on the German government to take in Afghans who are particularly at risk and quickly. Many people had to go to Pakistan to complete migration procedures for Germany or other countries, Alema Alema, ProAsyl's spokesperson for Afghanistan, said. The Federal Foreign Office must take steps to get them out fast now.

    阿富汗人面临塔利班的威胁

    德国难民保护组织Pro Asyl呼吁柏林政府尽快接纳那些处境特别危险的阿富汗人。“很多人为了办理在德国或其他国家的移民手续，不得不前往巴基斯坦”，该组织阿富汗地区发言人阿莱玛表示，“德国外交部必需采取行动，尽快带他们离开。”


  • Thousands of people arrived at the Torkham border crossing in north-western Pakistan, after Pakistan announced that it had begun taking undocumented Afghans to camps for deportation. With around 4 million Afghans, Pakistan is home to the majority of the Afghan diaspora. According to government figures, 1.7 million of them are in the country illegally.

    被迫离开

    在巴基斯坦政府宣布开始将没有合法居留身份的阿富汗人送到难民营，以待驱逐出境之后，数以万计的阿富汗人来到了巴基斯坦西北部的托克汉姆（Torkham）过境点。巴基斯坦是阿富汗群体人数最多的国家，有大约400万。根据政府提供的数据，其中有170万人都属于非法居留。

  • After the Taliban came to power again in 2021, around 600,000 Afghans fled to neighboring Pakistan. But even before that many Afghans had already moved there due to conflicts at home in the 1970s and 1980s. Many second- or third-generation Afghans have never even visited Afghanistan.

    陌生的故乡

    在2021年塔利班再度在阿富汗掌权之后，大约60万阿富汗人逃入邻国巴基斯坦。但其实在那之前，阿富汗人外逃至巴基斯坦的趋势早在上世纪70和80年代该国陷入内部冲突和战争之时就已经开始。很多生活在巴基斯坦的第二代或者第三代移民甚至从未去过阿富汗。

  • In the Afghan province of Nangarhar, just over the border from Pakistan, fully loaded trucks take Afghan families across the border.

    带上全部家当

    在阿富汗东部的楠格哈尔省（Nangarhar）与巴基斯坦交界处附近，阿富汗人开着满载的卡车穿越边界。

  • The Taliban government set up two tent camps near Torkham on the Afghan side to accomodate the masses of people. Pakistan's government had set a deadline: Illegal immigrants had to leave the country by November 1. However, many Afghans are rightfully afraid to return to the country from which they fled.

    带着恐惧返回故乡

    塔利班政府在托克哈姆附近阿富汗一侧设立了两个帐篷营地，以安置返回的民众。此前巴基斯坦政府规定的最后期限是：所有非法移民必需在11月1日之前离开该国。尽管如此，很多阿富汗仍然有足够的理由害怕返回那个他们曾经逃离的故国。

  • Taliban fighters guard a registration point for the new arrivals from Pakistan. The organization Reporters Without Borders has warned that around 200 Afghan media professionals are also at risk of deportation from Pakistan. After the Taliban took power many Afghan reporters fled abroad, including to Pakistan, for fear of repression.

    塔利班的控制

    在接收从巴基斯坦新返回阿富汗人的登记点，都有塔利班战士把守。“记者无疆界”组织警告说，大约200名阿富汗媒体工作者同样也面临着被巴基斯坦驱逐出境的风险。在塔利班掌权之后，很多阿富汗记者因担心受到打压而逃往国外，包括巴基斯坦。

  • Several international aid organizations have expressed concern about the precarious situation many Afghans deported from Pakistan find themselves in. There is a lack of accommodation, food, drinking water, heating and hygiene facilities on the Afghan side of the border. Many people are sleeping in the open.

    情况危急

    多家国际救援组织已经对于被巴基斯坦驱逐的阿富汗人所面临的处境表示担忧。在阿富汗一侧的边境地区缺少住宿设施，食物、饮用水、取暖和卫生设施也都十分匮乏。很多人只能露宿在户外。

  • At night temperatures here drop to below 10 degrees Celsius. Pakistan's decision to summarily deport Afghans has been met with fierce criticism. The UN's Refugee Agency warns of an impending humanitarian catastrophe as winter approaches. Many families have nowhere to return to in Afghanistan and will be homeless.

    无家可归的寒冬如何度过？

    在这里，夜间气温会降至10摄氏度以下。巴基斯坦决定立即驱逐阿富汗难民的做法遭到了严厉批评。联合国难民署警告称，随着冬季逼近，一场人道主义灾难即将来临。很多家庭在阿富汗已经无处可去，无家可归。

  • The refugee protection organization Pro Asyl has called on the German government to take in Afghans who are particularly at risk and quickly. Many people had to go to Pakistan to complete migration procedures for Germany or other countries, Alema Alema, ProAsyl's spokesperson for Afghanistan, said. The Federal Foreign Office must take steps to get them out fast now.

    阿富汗人面临塔利班的威胁

    德国难民保护组织Pro Asyl呼吁柏林政府尽快接纳那些处境特别危险的阿富汗人。“很多人为了办理在德国或其他国家的移民手续，不得不前往巴基斯坦”，该组织阿富汗地区发言人阿莱玛表示，“德国外交部必需采取行动，尽快带他们离开。”


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