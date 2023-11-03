前途未卜：数十万阿富汗人被迫离开巴基斯坦

被迫离开

在巴基斯坦政府宣布开始将没有合法居留身份的阿富汗人送到难民营，以待驱逐出境之后，数以万计的阿富汗人来到了巴基斯坦西北部的托克汉姆（Torkham）过境点。巴基斯坦是阿富汗群体人数最多的国家，有大约400万。根据政府提供的数据，其中有170万人都属于非法居留。