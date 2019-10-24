前西班牙独裁者弗朗哥遗骸被迁墓

（德国之声中文网）弗朗哥从1939年起统治西班牙，直至1975年去世。有关他最终安息之所的争议长期延续。上月，西班牙最高法院裁决驳回其亲属反对迁墓的上诉。独裁者弗朗哥自己安排修建的规模宏大的陵园多年里成为极右分子的朝圣地。

伴随着抗议声，在严密安全措施下，这位暴力统治者（1892-1975） 遗骸的迁墓周四（10月24日）

在位于马德里西北的"烈士谷"陵园进行。很多人一再高喊"弗朗哥永垂不朽！"，并举右手行法西斯礼。

弗朗哥的遗体被一架军用直升机运抵马德里北郊的帕尔多公墓（El Pardo-Mingorrubio）。弗朗哥的妻子葬于此地。从电视画面上可以看到，直升机如何正好在雄踞陵园之上的150米高十字架前升上蓝天。

遗骸迁葬是现届西班牙社会党政府的一项决定，以终结极右人士去这个巨大陵园的朝圣之旅。

直到今天，弗朗哥主义都还分裂着西班牙社会。保守阵营的高层政治家反对迁墓、弗朗哥主义的信徒们抨击迁葬是"盗墓"行为；左翼政界人士和受害人代表则称今天是"历史性的日子"。

迁葬过程中，只允许22名弗朗哥家属成员以及司法部长德尔加多（Dolores Delgado）在场。作为第一步，必须起出这位前统治者埋于其下的数吨重石碑。据政府圈内人士提供的消息，按照家属的愿望，尽管有损，还是用1975年以来一直安放弗朗哥的遗体的原棺木迁葬。在墓园，安排了直系亲属参加的弥撒。

凝炼/达扬（德新社）