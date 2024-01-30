前《蘋果》社長張劍虹稱按黎智英指令行事

（德國之聲中文網）黎智英案29日在香港法院進行第18天審訊，前《蘋果日報》社長張劍虹週一（1月29日）出庭接受辯方盤問，他承認價值觀與黎智英相同，但重申是按照黎智英的指示行事，稱「我哋無得選擇」（我沒有選擇）。

綜合香港01、《明報》等港媒報導，黎智英律師彭耀鴻指出，張劍虹本身是資深新聞從業員，與黎智英一樣相信民主、言論自由、新聞自由，深信媒體為監督政府的第四權；張劍虹也對此表示同意。

對於彭耀鴻說，《蘋果》上下的價值觀與黎智英一致，黎根本不需訂出編採方向的說法，張劍虹否認，並稱《蘋果》的編輯團隊相當大，一部份成員只是來工作，無法確定他們抱持著什麼信念，但黎智英的價值觀眾所周知，大家都一定會配合。

直指黎智英下達編採指示

此前，張劍虹在法庭上接受檢方盤問時，多次強調只是按照黎的指示行事。29日在法庭上被指他與黎智英價值觀相同，黎根本不需要下達指示；張劍虹馬上回應：「就算是有（相同）價值觀，不代表從來沒被指示」，稱黎智英絕對有對《蘋果》下達編採指示。

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除此之外，張劍虹也強調黎智英過去曾要求他「把新聞點做大」，指黎的採編指示已超出價值觀的範圍，並涉及報紙營運方向。他舉例，在香港「反送中」期間，黎智英曾指示要透過《蘋果》呼籲市民上街、示威、對政府施壓以撤銷《逃犯條例》。

拒绝认罪 黎智英案开庭

針對檢方指控黎智英透過「飯盒會」下達指令，黎智英律師曾反駁，主張「飯盒會」是因為黎智英發現公司內部「士氣低落」，希望加強與基層員工溝通的管道。

張劍虹則說，沒有印象黎智英是因為員工士氣而開「飯盒會」，並說大部分出席「飯盒會」的員工均是高層。會議開始後，會先由黎智英分享他對「時局」的看法，再回答員工問題。對於律師質疑會議記錄內容顯示，黎智英下達的指令並無具體說明編採指示。張劍虹解釋，他當時記錄的是重點內容，對於黎智英要求訪問反送中被告等內容則沒有記錄下來。

語氣客氣仍是「命令」

早前，香港檢方曾指控黎智英透過通訊軟體WhatsApp下達指示。

黎智英律師在法庭中提出對話紀錄，指黎智英當時並非以「命令口吻」，而是提出建議，不一定要跟從；張劍虹則認為雖然訊息口吻較「客氣」，但也已經屬於一個命令，並稱除非黎智英提出的內容完全不可行，否則自己鮮少提出異議，一般而言均會按照黎的方向執行。

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值得注意的是，彭耀鴻質疑，張劍虹早前宣稱《蘋果》一直都是給人「狗仔隊」等娛樂新聞的印象，直到2014年佔中運動前後才開始有強烈政治立場。但實際上《蘋果》在此之前就有過在頭版刊登廣告，呼籲市民參與六四燭光晚會、七一遊行及政改示威等紀錄。

張劍虹指出，《蘋果》在2014年之前，每年都會特別報導六四和七一相關新聞。但在2014年出現明顯轉變，「我自己作為總編輯，我係感受到嘅（我感受的到）。」

蘋果日報總編輯羅偉光2021年6月被港警逮捕

他說，當時《蘋果》不只在報紙上呼籲民眾上街爭取普選，黎智英還曾策劃一場長達半年的宣傳計畫，其中包含要求《蘋果》找人翻唱〈悲慘世界〉改篇曲〈試問誰還未發聲〉（Do You Hear the People Sing），又租用車輛及大樓外牆刊登廣告。隨後黎智英親自參加佔中運動，直到最後一天被警方帶離。

張劍虹表示，黎智英相當投入在佔中運動，且開始積極參與編採決策，要員工透過《蘋果》呼籲大眾爭取民主，讓《蘋果》似乎成為一間「反政府」、「對抗中央」的媒體，管理層也按著這個方向經營。

現年76歲的黎智英被指控多項涉串謀發布煽動刊物罪和兩項串謀勾結外國勢力罪。此案引發國際關注，包含英、美、聯合國在內的官員都呼籲香港撤銷對黎智英的指控。

（綜合報導）

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