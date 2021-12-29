前苹果工程师张晓浪承认窃取商业机密

（德国之声中文网）前苹果公司工程师张晓浪周一（8月22日）在美国加州圣何塞联邦法院承认窃取了商业机密。此前，他被指控在跳槽中国的小鹏汽车公司前窃取了苹果的自动驾驶商业机密。

美国联邦检察官指控张晓浪在透露了为中国一家初创公司工作的意图后，下载了包括一款汽车电路板的工程原理图，之后订购了一张飞往中国的机票。张晓浪在圣何塞机场经过安检时被捕。

张晓浪于2018年在工作3年后离开苹果公司，跳槽加入了中国小鹏电动车制造公司。小鹏公司周二在新浪官微发布声明称，公司"并不了解案件的具体情况，也未介入美国司法机关对案件的后续调查，我们与苹果公司之间也没有相关的争议，与该案件也无任何关联。"

该案的初起阶段，张晓浪做了无罪辩护。不过，本周一法庭文件显示，被告同检方达成了认罪协议，该协议暂被封存，定罪宣判将在今年11月进行。

另一名因窃取公司机密被起诉的前苹果工程师陈继忠，则没有承认有罪。法庭对他的听证安排在今年8月29日。

（路透社等）

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