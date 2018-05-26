 前苹果员工窃机密 自驾车技术险外流 | 科技环境 | DW | 11.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

前苹果员工窃机密 自驾车技术险外流

美国当局指控一名苹果前员工窃取商业机密，称这名员工带走自驾车有关的机密档案，试图将其带到中国公司。

New York City Apple Logo (Reuters/M. Segar)

(德国之声中文网) 前苹果公司员工因为涉嫌从公司窃取自动驾驶汽车商业机密在周一(7/9)遭起诉。

根据美国联邦法院的刑事诉状，苹果前僱员张晓朗 (音译：Xiaolang Zhang) 告知苹果将离职加入位于广州的新创公司小鹏汽车。离开办公室前，他下载了有关自驾车电路板计划后，便预订了飞往中国的最近一个航班。

临时被任命代表张的律师没有立即回应。张的提审定于7月27日，他尚未提出抗辩。

根据中国媒体报导，小鹏汽车表示不知情，并会积极配合此事调查。

这也是苹果自驾车计划第一次正式曝光。内容提到有5000名员工为这个项目工作，能进入秘密数据库的核心员工大约是2700名。

内容还提到张的同事向他展示了一个「专有芯片」，并设计了用于分析传感器数据的电路板。这反映苹果可能正在设计自驱动系统芯片，并致力于组合数据增加准确性的「传感器融合」等技术。

南卡罗来纳大学法学助理教授史密斯（Bryant Walker Smith）是自驾车专家。他说这些技术细节之所以会出现，表示苹果公司可能已经与调查员展开合作。他也表示，在调查过程中有更多技术细节会曝光。可见苹果为了保护这项技术，不惜走上法庭。

苹果公司对其自驾车计画保密到家，过去一直没有公开讨论。直到2016年底苹果致函美国运输监管机构，敦促他们不要限制车辆的测试。然后去年，苹果获得了在加州测试自动驾驶汽车的许可证。

目前外界只知道苹果提交了一份政府要求的实验计划，以雷克萨斯车型RX450h车辆为研究，大概提到驾驶员如何将车辆自动驾驶转为手动控制。除此之外，苹果几乎没有提供有关相关技术的任何线索。去年，苹果研究人员发布了他们对汽车的首次公开研究，介绍了一种可以帮助车辆更容易发现行人的软件系统。

针对这次起诉案提到的「传感器融合」，苹果没有立即回应。但这项技术已经在iPhone上使用，让定位更准确。

以色列新创公司Nexar Inc的联合创办人希尔 (Eran Shir) 说：「『传感器融合』对于自动驾驶至关重要。」Nexar目前正在研究使用智慧型手机的相机防止车辆碰撞。

麻省理工学院副教授，同时也是自驾飞机研究公司创办人，卡拉曼 (Sertac Karaman)说，苹果可能有更多员工参与该项目。因为自驾车相关研究成果可以应用于其他产品。

他说：「苹果认为整项计画几乎是一种新的人工智能引擎...从手机上就能将相机和深度传感器获取的数据融合在一起。」

夏立民/李芊 (路透社)

相关内容

Screenshot - www.seekingarrangement.com/zh

封杀“甜蜜定制” 还有“大叔宠爱” 26.05.2018

因其涉嫌帮助用户进行援助交际，社交应用“甜蜜定制”（SeekingArrangement）被苹果的应用商店以及微信禁用。这个于2006年由一家美国公司推出的应用所遵循的基本运营原理就是：成功男士出钱，窈窕淑女卖身。

USA Tim Cook stellt das neue iPhone X vor

iPhone X - 苹果公司在中国的“救命草”？ 31.10.2017

中国的网民和智能手机用户数量为全球之最，也是全世界最大的智能手机销售市场。对于美国苹果公司来说，中国市场的意义无比关键。然而在过去一年多时间里，苹果手机在中国的销量一路走低。如今最新款iPhoneX成了苹果寄予厚望的“杀手锏”。

TTIP Europa USA

七张图看一周大事 03.09.2016

过去一周里，发生的重大事件包括：跨大西洋自贸谈判在欧洲遇阻，中国驻吉尔吉斯斯坦大使馆遭炸弹袭击，欧委会要求苹果公司补交130亿欧元的税款，巴西总统罗塞夫正式被罢免，中国正式批准《巴黎气候协定》。

经济纵横

Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

全球创新指数 中国首次挤进前20

报告显示，中国首次进入世界创新经济体前20名，美国则掉出前5名。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 