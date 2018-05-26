前苹果员工窃机密 自驾车技术险外流

(德国之声中文网) 前苹果公司员工因为涉嫌从公司窃取自动驾驶汽车商业机密在周一(7/9)遭起诉。

根据美国联邦法院的刑事诉状，苹果前僱员张晓朗 (音译：Xiaolang Zhang) 告知苹果将离职加入位于广州的新创公司小鹏汽车。离开办公室前，他下载了有关自驾车电路板计划后，便预订了飞往中国的最近一个航班。

临时被任命代表张的律师没有立即回应。张的提审定于7月27日，他尚未提出抗辩。

根据中国媒体报导，小鹏汽车表示不知情，并会积极配合此事调查。

这也是苹果自驾车计划第一次正式曝光。内容提到有5000名员工为这个项目工作，能进入秘密数据库的核心员工大约是2700名。

内容还提到张的同事向他展示了一个「专有芯片」，并设计了用于分析传感器数据的电路板。这反映苹果可能正在设计自驱动系统芯片，并致力于组合数据增加准确性的「传感器融合」等技术。

南卡罗来纳大学法学助理教授史密斯（Bryant Walker Smith）是自驾车专家。他说这些技术细节之所以会出现，表示苹果公司可能已经与调查员展开合作。他也表示，在调查过程中有更多技术细节会曝光。可见苹果为了保护这项技术，不惜走上法庭。

苹果公司对其自驾车计画保密到家，过去一直没有公开讨论。直到2016年底苹果致函美国运输监管机构，敦促他们不要限制车辆的测试。然后去年，苹果获得了在加州测试自动驾驶汽车的许可证。

目前外界只知道苹果提交了一份政府要求的实验计划，以雷克萨斯车型RX450h车辆为研究，大概提到驾驶员如何将车辆自动驾驶转为手动控制。除此之外，苹果几乎没有提供有关相关技术的任何线索。去年，苹果研究人员发布了他们对汽车的首次公开研究，介绍了一种可以帮助车辆更容易发现行人的软件系统。

针对这次起诉案提到的「传感器融合」，苹果没有立即回应。但这项技术已经在iPhone上使用，让定位更准确。

以色列新创公司Nexar Inc的联合创办人希尔 (Eran Shir) 说：「『传感器融合』对于自动驾驶至关重要。」Nexar目前正在研究使用智慧型手机的相机防止车辆碰撞。

麻省理工学院副教授，同时也是自驾飞机研究公司创办人，卡拉曼 (Sertac Karaman)说，苹果可能有更多员工参与该项目。因为自驾车相关研究成果可以应用于其他产品。

他说：「苹果认为整项计画几乎是一种新的人工智能引擎...从手机上就能将相机和深度传感器获取的数据融合在一起。」

夏立民/李芊 (路透社)