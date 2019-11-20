前英领馆港雇员郑文杰：与家人断绝关系

（德国之声中文网）去年被中国扣留的前英国驻香港领事馆雇员郑文杰周四（1月9日）在其脸书专页发表中英双语声明："谨此与香港及内地家属断绝一切关系，本人之言行与他们全无关系。我衷心希望他们可以不被骚扰，过上平静的生活。相濡以沫，不如相忘于江湖；对不起，愿来生再续前缘。"

郑文杰在发表此条消息时选择的心情是"觉得心都碎了"。声明下面受到较多赞同的评论之一是："了解，明智之举，保重"。

2019年8月，身为英国驻港领事馆雇员的郑文杰在深圳出差反港途中失联。之后，中国当局称其被控嫖娼，在行政拘留15天后被释放。针对中国方面对郑文杰的"嫖娼"指责，郑文杰家人当时表示不会作出回应，并称"公道自在人心"。

三个月后，郑文杰在脸书发表的一份声明中以及接受BBC采访时表示，他在拘留期间遭遇严刑逼供，包括被秘密警察质问英国在香港示威抗议中的角色等。

作为回应，深圳罗湖警方随后提供了两条有关郑文杰承认嫖娼及忏悔的视频。郑文杰在片段中承认被拘留时拒绝通知家人，是因为觉得羞愧。

郑文杰在一篇题为"记录：国家的敌人"的声明中强调："对于当局命秘密警察使用非法手段及程序（包括酷刑、威胁和强迫）蒐证而作出的肆意指控，我一律否认。"