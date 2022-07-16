 前英國首相布萊爾：中國崛起 西方主導時代將結束 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.07.2022

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前英國首相布萊爾：中國崛起 西方主導時代將結束

英國前首相布萊爾指出，烏克蘭戰爭是在這個幾世紀以來最重要的歷史轉折點之一，這象徵著西方主導地位即將結束，而中國與俄羅斯合作，正崛起並取得超級大國地位。

Tony Blair, ehemaliger Premierminister Großbritannien | Porträt

英國前首相布萊爾（Tony Blair）。

（德國之聲中文網）英國前首相布萊爾（Tony Blair）週六（7月16日）在倫敦的迪奇利年度演說（Ditchley Annual Lecture）中表示，烏克蘭戰爭顯示出西方主導政治和經濟的時代即將結束，而中國與俄羅斯合作正在崛起，可望取得超級大國地位。

路透社報導指出，布萊爾認為，世界正處於歷史轉折點，堪比第二次世界大戰結束或蘇聯解體：只是這一次，西方國家顯然並不具優勢。

他說：「世界將走向至少是兩極化，也可能朝多極化發展」，而本世紀最大的地緣政治變化「將來自中國，而不是俄羅斯」。這也將成為近代史上，東方與西方首次平起平坐。

布萊爾在倫敦迪奇萊公園（Ditchley Park）舉行的一場支持美國與歐洲結盟的論壇上，以「烏克蘭之後，西方領導層得到什麼教訓？」為題發表演說，他說：「我們正走向西方政治和經濟主導地位的終結。」

自今年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，已經造成數千人死亡，俄羅斯與西方的關係面臨危急，緊張程度甚至超越1962年差點將世界推向核戰的古巴飛彈危機。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）稱西方國家在經濟上宣戰，試圖以制裁形式孤立俄羅斯經濟，而克里姆林宮則將轉而求助於中國和印度等大國。

布萊爾說，烏克蘭戰爭表明，西方不能要求中國「以我們認為合理的方式行事」。中國國家主席習近平深化與普京的合作，兩國建立「戰略夥伴關係」，異口同聲並批評西方「濫用」制裁。

China Russland Wladimir Putin und Xi Jinping

中國的經濟規模在1979年還比義大利小，但在經過一系列改革和對外開放後，現已成為世界第二大經濟體。根據《衛報》報導，布萊爾表示，中國已在21世紀科技領域趕上美國，像是：人工智慧、再生醫學和導電聚合物（conductive polymers）等，處於領先地位。另外，他還預測中國經濟料將在10年內超過美國。

1997年至2007年曾擔任首相的布萊爾說：「中國取得超級大國地位既自然且合理。它不是蘇聯。」並指中國的盟友可能是俄羅斯和伊朗。

布萊爾在演說中提倡西方國家團結起來，發展一貫的策略來應對中國崛起為「世界第二超級大國」。

《衛報》指出，布萊爾認為，西方不應讓中國在軍事上超越，並稱「我們應增加國防開支，維持軍事優勢」。他又說，美國及盟國「應該有足夠的優勢來對付所有地區任何可能發生的情況或任何類型的衝突」

對於台灣問題，布萊爾認為，習近平也毫不掩飾展現出要讓台灣回歸北京統治的野心。「我並不是指中國會在短期內試圖以武力佔領台灣，但我們的政策，也不能建立在他們不會這麼做的前提下」，他說。

（路透社、衛報）

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