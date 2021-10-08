前美空军首席软件官：美国在AI上输给中国

（德国之声中文网）英国《金融时报》报导，美国空军第一任首席软体官尼古拉斯·沙朗（Nicolas Chaillan）一周前从国防部离职。他表示，他的离开是为了抗议美军在科技转型上进程缓慢，而他不愿看着中国超越美国。

他说，北京在人工智能、机器学习和网路技术上拔得头筹，正在走向全球主导地位。但Google等美国企业不愿与政府合作发展AI，而关于AI伦理道德的冗长讨论也使发展滞后。同时，中国企业不仅必须与政府合作、也不管道德议题，目前正砸入大量资金全力做研发。

「我们在未来的15到20年内没有足以抗衡中国的竞争力。这已是板上钉钉的事情了，」沙朗说。

37岁的沙朗来自法国，早在15岁时就已开始创业。他在2016年入籍美国，在美国国土安全部建造「零信任」的网络安全系统，并在之后接下空军第一任首席软体官一职，进入国防部所在地五角大楼工作。

然而，在过去3年任期内他认为自己并没有在创新，而是大部分时间都花在「维修基本的云系统与笔记本电脑」上——他认为美国一些政府部门的网络防御措施停留在「幼儿园水平」。他在辞职信中严厉表示，军方官员一再被安排要负责他们缺乏经验的网络计划，且许多计划缺乏资金。

沙朗承认，美国的国防开支仍然比中国多三倍，但他说钱被花在错误的领域，而官僚主义和过度监管则阻碍了五角大楼急需的变革。

「当我们把时间浪费在官僚主义上时，我们的对手（中国）已走得更远，」沙朗说。他计划在未来几周内就中国对美国优势地位所造成的网络威胁向国会作证。

美军望加速导入人工智能

美国国家安全委员会今年早些时候曾警告说，中国可能在未来十年内超过美国，成为世界上的人工智能超级大国。

国防部高级官员承认，他们「必须做得更好」，以吸引、培训并保留年轻的网络人才，但他们为自己认为是负责任的采用人工智能的方法进行了辩护。

海军陆战队中将、国防部联合人工智能中心主任格伦（Michael Groen）上周在一场会议上说，他希望以渐进的方式将人工智能应用于整个军队，并说采用人工智能需要军队内部的文化转变。

7月时，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）也曾表示发展「负责任的人工智能」是国防部的优先事项。他说，未来5年内将投入15亿美元的资金，来加速五角大楼采用人工智能的进程，而目前有600项人工智能工作已在进行当中。

但他也承诺，在发展人工智能的同时，他的部门不会「在安全及道德上走弯路」。

针对沙朗的辞职，美国空军的一位发言人说，美国空军部长肯德尔(Frank Kendall)在沙访辞职后与他讨论了他对有关部门未来的软件开发的建议，并感谢他的贡献。

（金融时报）

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