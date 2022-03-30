 前网球明星贝克尔这回真的麻烦了！ | 足坛体坛 | DW | 11.04.2022

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足坛体坛

前网球明星贝克尔这回真的麻烦了！

围绕其拖延破产程序案，德国男网偶像贝克尔（ Boris Becker ）一审被裁定在24项指控中的4项符合事实。由此，他有可能被判入狱。

老去的网球“金童”即将蹲班房?

老去的网球“金童”即将蹲班房?

（德国之声中文网）贝克尔暂时输掉了一场决定性比赛：这位前世界男网头号健将在拖延破产程序审判中被裁定部分有罪。在距温布尔登中心球场仅15公里的南华克刑事法院（ Southwark Crown Court ），陪审团认定被告在24项指控中的4项有罪。贝克尔本人在聆听裁定书宣读时，满脸通红。不过，作为被告，他有权上诉。  

对现年54岁的这位前世界男网明星的指控涉及银行账户、房地产及数几座奖杯，其中包括他1985年在大满贯赛事中首次获得最重要的温布尔登奖杯。法庭确认贝克尔犯有包括隐瞒财产及债务在内的指控。泰勒（ Deborah Taylor ）法官将于4月29日作出对这位三届温布尔登冠军的宣判。现任电视评论专家的贝克尔2017年被一家英国法院裁定为破产个人。检方称，在随后的破产程序中，他未充分合作。  

贝克尔1985年在大满贯赛事中首次获得温布尔登奖杯

贝克尔1985年在大满贯赛事中首次获得温布尔登奖杯

蹲班房？  

从今年3月21日起，贝克尔在伦敦出庭受审。在庭审期间，他始终为自己辩护，否认所有指控。辩护律师莱德劳（Jonathan Laidlaw ）在陈词中，描绘了一个自17岁首次赢得温布尔登网球赛以来过着不同寻常生活的人，不胜经济问题之累，过于信任和依赖自己的顾问。莱德劳律师称，指控贝克尔有故意欺骗行为、蓄意 "牵着当局鼻子走 "，违背事实。  

在为期三周的听取参与此案审判的所有各方意见后，陪审团于上周三退庭合议，并作出以上认定。泰勒法官定于本月底宣布量刑判决。若在所有24项指控中都被认定有罪，贝克尔本有可能面临最高7年监禁。   

1999年结束职业生涯以来，贝克尔曾频吃官司。2002年，德国慕尼黑一家法院因逃税罪判处他缓刑和罚款。现在，他在自己选定的家乡伦敦等待下一个判决。 

（德新社，德国体育新闻社）

  • Boris Becker - Pokal Wimbledon

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    红发小将征服世界

    1985年的7月7日。数百万名德国人在电视机前欢呼雀跃，见证了17岁的鲍里斯·贝克尔从一名名不见经传的网球选手一跃成为体育明星。凭借着他在温布尔登网球赛的成功，“美男贝克尔”在德国掀起了一股网球风。一年后以及之后的1989年，他又在自己的“客厅”里拿下两个冠军。

  • Davis Cup Pokal 1988 Becker Steeb Jelen Kühnen

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    开启新时代

    那时的德国队还从来没有赢得过炙手可热的团体冠军，直到贝克尔的到来。在具有传奇色彩的戴维斯杯决赛中，贝克尔和斯特布（Carl-Uwe Steeb）的双打配合迎战当时世界上最优秀的网球选手：世界排名第一的马茨·维兰德（Mats Wilander）和温布尔登冠军史蒂芬•埃德博格（Stefan Edberg）。后来，贝克尔也对1989年和1993年的成功作出了贡献。

  • Boris Becker Wimbledon 1990

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    贝克尔屈体

    1990年，贝克尔第四次荣获“年度运动员”的称号。他的大力发球和网前灵敏的进攻尤其在室内和草地上能够得以更好的发挥。他的强项是发球上网抢攻。球迷们尤其喜欢他的贝克尔式屈体动作，也就是在跳中大力击球。

  • Boris Becker Australien Open 1991

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    登峰造极

    这是一次怎样的开门红：1991年初，贝克尔赢得了澳大利亚网球公开赛的冠军，也首次坐上了世界排名第一的宝座。这个德国人总共赢得了49次单打冠军，包括6个大满贯。但在法国公开赛上，他却从来没有问鼎过冠军的位置。

  • 60 Jahre Bundesrepublik - Tennis-Boom Boris Beckers

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    奥运金牌

    在1992年的巴塞罗那奥运会上，同样来自德国的宿敌施蒂希（Michael Stich）和贝克尔在单打比赛中纷纷早早出局。在双打比赛中，有摘得奖牌的机会。他们甚至赢了金牌。贝克尔之后回忆说：“除了比赛，我们之间很少有交谈。因为我们并不真正喜欢对方。”

  • Boris und Barbara Becker

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    首次婚礼

    1993年年底，贝克尔和德裔美国演员巴巴拉（Barbara Feltus）结婚。1999年，肚子里怀着第二个孩子的她和公众一道，得知了老公和俄罗斯模特厄玛科娃(Angela Ermakova)的“储物室外遇”。后果是：厄玛科娃给贝克尔生了第三个孩子，最后导致他于2001年和巴巴拉离婚。

  • Wimbledon Boris Becker 1999

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    最后一场比赛

    1999年6月，在温布尔登的八分之一决赛中败给澳大利亚选手拉夫特（Patrick Rafter）后。鲍里斯·贝克尔宣布结束他的职业体育生涯。如今他表示为此付出了身体上的巨大代价：“我有两块新的髋骨。右侧踝关节里有一条十公分长的金属板。”

  • Boris Becker vor Gericht

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    出庭受审

    2002年，贝克尔因偷税漏税170万欧元，被判处两年监禁缓刑。法庭认为，贝克尔在1991年之1993年期间，虽然正式注册的居住地为避税天堂摩纳哥，但他主要生活的地方却是慕尼黑。

  • Boris Becker - Karnevalsfigur

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    下一个判决

    塞翁失马：贝克尔虽然要为自己控股60%的企业“Sportgate”的破产而承担责任，但他所需要赔付的金额比原先预计中的要少许多。2007年，法庭判他必须支付11万4千欧元。

  • Deutschland Tennislegende Boris Becker in einer Fernsehshow

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    尴尬出场

    在爆出了性爱丑闻、离婚和逃税风波后，贝克尔再次让德国人摇头：他参与了娱乐节目：“狂扁小朋友”（Alle auf den Kleinen）的录制，成为整个国家的笑柄。

  • Boris Becker und Lilly nach standesamtlicher Trauung

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    第二次婚礼

    2009年，贝克尔和荷兰名模克森伯(Sharlely Kerssenberg)结为连理。贝克尔的第四个孩子叫“Amadeus Benedict Edley Luis”。两人目前在伦敦和苏黎世生活。

  • Wimbledon Championships Boris Becker

    德国网坛传奇：鲍里斯·贝克尔

    新任务

    2013年年底，体育界爆出重磅消息：贝克尔将成为德约科维奇（Novak Djokovic）的首席教练。德约科维奇很感恩，表示见多识广的贝克尔尤其在“心理的层面上”予以他很大帮助。贝克尔也能从中受益，他终于能从尴尬的负面新闻中走出来了。

    作者: Sarah Wiertz/任琛


 

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