 前纽约市市长布隆伯格将参选美国总统 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2019

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前纽约市市长布隆伯格将参选美国总统

前纽约市市长布隆伯格正式宣布代表民主党参选美国总统。今年3月时他还坚定表示，不会挑战现任总统特朗普。

USA | New Yorker Ex-Bürgermeister Michael Bloomberg (picture-alliance/AP Photo/J. Locher)

麦克·布隆伯格（2019年2月）

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像所有重要的美国总统候选人一样，纽约前市长布隆伯格也已年纪不轻。不过，布隆伯格据称决定出马，挑战民主党内被视为过分左倾的候选人。 (08.11.2019)

（德国之声中文网）现在的表态，可谓布隆伯格（Michael Bloomberg）180度的大翻转。他于周日 （11月24日）在自己的网页上宣布参加美国2020总统竞选："我之所以参加总统竞选，是因为要击败特朗普，重建美国。"有关他跻身大选的传说已有一段时间，现在传闻终于得到证实。

这名现年77岁的前纽约市市长还写道，"我们无法再容忍特朗普肆无忌惮、毫无道德可言的行为4年。"

布隆伯格现属民主党籍，他是包括彭博社在内的金融、媒体企业的创办人，也是全球富行榜上排名靠前的巨富之一，因此，布隆伯格可以为其选战搬动巨额资金对抗共和党再次提名的现任总统特朗普。不久前有观察家认为，特朗普连任的可能性很大。

民主党阵营目前有将近20名争夺该党总统候选人的人选，他们之间的竞争已持续了数月之久，而初选将于明年2月才开始，最终总统将于2020年11月投票选出。

民主党总统竞选的初选参选人已做好迎战布隆伯格的准备，尤其是有希望成为总统候选人的左翼参议员沃伦（Elizabeth Warren）以及桑德斯（Bernie Sanders）。

在民主党阵营中，布隆伯格被认为是温和派，他参与竞选，对前副总统拜登直接构成威胁。根据目前的民调，拜登仍然排在第一位，但他的优势正在失去，就筹集捐款而言，他已被竞争对手超过。

 

李鱼/ 杨威廉（德新社、法新社、路透社）

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