前纳粹军官证词最新发现 国会纵火案再添疑云

（德国之声中文网）1933年2月发生的德国国会纵火案，被历史学家认为是希特勒攫取权力的关键事件。纳粹党利用这一事件，宣布全国进入紧急状态，通过了一项紧急法案，指称幕后凶手是共产党人。

德国RND报业集团周五发表了一份在汉诺威法院档案库中发现的一份1955年的证词。作证者名叫汉斯 - 马丁·莱恩斯（Hans-Martin Lennings），曾是纳粹冲锋队（SA）成员。证词说，他在火灾当晚将荷兰共产党人马里努斯·范·德·卢贝（Marinus van der Lubbe）带到了德国国会大厦。

根据证词，当莱恩斯和他的冲锋队同伙将范·德·卢贝带到国会大厦时，他们留意到"一种奇怪的燃烧气味，房间里冒浓烟滚滚。"

目前还不清楚为什么冲锋队成员会将范·德·卢贝从医务室带到国会大厦，但证词显示他们到达时火灾已经开始。

范·德·卢贝后来被指认为纵火犯，遭到处决。他承认是他单独行动实施了纵火，目的是号召共产党员反对法西斯主义。接受审判的另外四名被告得以无罪释放，这一判决激怒了希特勒。

“范·德·卢贝不可能是纵火犯”

1962年去世的莱恩斯在他的陈述中进一步说，他和他的同事曾抗议逮捕范·德·卢贝。

刺杀希特勒 刺杀距离太远 （1938年） 1938年11月9日，希特勒在慕尼黑为其未遂政变“啤酒馆暴乱”举行纪念活动。年轻的瑞士人巴沃德（Maurice Bavaud）站在靠近主席台的地方。他想用手枪射杀希特勒。但是距离太远，欢呼的人群也阻挡了他的视线。在回家的路上，他因逃票被抓。携带的手枪以及希特勒的行进路线图暴露了他的计划，因而被处决。

刺杀希特勒 慕尼黑啤酒馆的定时炸弹（1939年） 在长达数周的时间里，木匠艾尔塞（Georg Elser）每天夜间都躲藏在慕尼黑的Bürgerbräukeller啤酒馆，为安置定时炸弹进行准备。他想在此刺杀希特勒和其他领导人，以结束战争。但是炸弹爆炸时，希特勒已经提前离开啤酒馆。 艾尔塞于1945年4月9日被捕并被处决。

刺杀希特勒 大衣口袋里的炸弹（1943年） 1943年3月21日，冯·格斯多夫（Rudolf-Christoph von Gersdorff）将军本来是作为专家前来柏林参加一个苏联战利品武器展览。但是这一天他心里装的只有一件事：用装在大衣口袋里的两枚炸弹杀死希特勒和他的心腹。但希特勒突然离开了展览厅。幸运的是冯·格斯多夫还能够及时拆除引信。他活了下来。

刺杀希特勒 希特勒专机上的炸弹（1943） 1943年3月，冯·特雷斯科夫（Henning von Tresckow）少将和他志同道合的伙伴急切地等待着希特勒死亡的消息。他们将定时炸弹伪装成装有干邑白兰地的包裹偷偷带上希特勒的专机。但是由于天气太冷，炸药受冻雷管失灵。在他也参与的冯·施陶芬贝格袭击案失败后，冯·特雷斯科夫在1944年自杀。

刺杀希特勒 7月20日刺杀案（1944年） 爆炸发生几个小时后，希特勒与意大利领导人墨索里尼一起视察了被毁坏的地图室。冯·施陶芬贝格（Claus Schenk Graf von Stauffenberg ）伯爵将装炸弹的公文包藏在桌子下，但是沉重的橡木桌子救了希特勒一命。冯· 施陶芬贝格伯爵当晚被捕并被枪杀。

刺杀希特勒 瓦尔基里行动失败（1944年） 早在1938年，冯·威茨莱本（Erwin von Witzleben）将军就打算推翻希特勒。但各种巧合阻止了许多的刺杀计划。他认为1944年7月20日的暗杀行动，是消灭希特勒的最后机会。在随后的“瓦尔基里”行动中，他本应夺取党卫军的指挥权。但最终政变失败。 威茨莱本也被判处死刑。

刺杀希特勒 希特勒御用建筑师计划瓦斯暗杀？（1945） 在纽伦堡战犯审判期间，希特勒的御用建筑师和装备部长施佩尔（Albert Speer）声称他在1945年3月曾试图用瓦斯暗杀希特勒。 然而，他因希特勒党卫队的加强以及希特勒地堡施工的变化而放弃暗杀计划。 直到今天历史学家都怀疑这一说法。 施佩尔在纽伦堡战犯法庭被判处20年监禁。 作者: Felix Schlagwein



他在证词中说，"因为我们确信范·德·卢贝不可能是纵火犯，因为根据我们的观察，当我们把他带到那里时，国会大厦已经着火了。"

莱恩斯声称他和其他证人遭到拘捕，被强制签署一份文件，表示对此事件一无所知。后来，几乎所有国会大厦纵火案的知情者都被处决了。莱恩斯说他获悉消息后逃到了捷克斯洛伐克。

1955年，莱恩斯请求验证他的证词，重新审判国会纵火案。

历史学家对于国会大厦纵火案的起因看法不一。多数人认为是范·德·卢贝纵火，并且单独行动。有些人认为是纳粹高级官员故意纵火，制造事端打击政治对手。

1998年，德国通过一项法律，撤销纳粹时期的不法判决。根据这项法律，2008年，范·德·卢贝被宣布无罪。

张平/ 叶宣（德新社、法新社）