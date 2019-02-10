前特工被指向伊朗出卖机密 美起诉双面间谍

（德国之声中文网）美国司法部周三（2月14日）起诉美国空军前情报人员莫妮卡·威特（Monica Witt），称其阴谋将国防情报提供给伊朗政府代表。

2012年，威特曾受邀赴伊朗出席会议。那次会议名为"好莱坞主义"（Hollywoodism），由伊朗新视野组织（New Horizon Organization）举办。威特此行的费用全部由邀请方承担。美国当局称该组织受伊朗革命卫队操控，工作目标是促进反犹主义和否定纳粹大屠杀。

一年之后，威特再赴伊朗出席该会议，并开始协助伊朗情报机构工作。美国司法部说，她向伊朗官员提供美国机密文件，调研美国情报人员信息，建立伊朗所需的"目标包"。

"背叛"

从1997年到2008年，威特作为反间谍活动和波斯语专家在美国空军服役，是空军特别调查局的特工。她离开空军后担任美国国防和情报机构承包商。

根据美国司法部消息，这位前情报人员获授高级别安全许可，并被派往海外承担秘密反间谍任务。一位联邦调查局官员说，该机构曾经提醒她，极有可能受到伊朗人的诱惑。

"威特被起诉协助敌国的行为是对我们国家安全、我们军队和美国人民的背叛。" 美国空军反间谍活动特别调查局官员菲利普（Terry Phillips）说，"此类违法十分罕见，她被控的行为是对所有为我们伟大国家服务的人的一种冒犯。"

此外，4名伊朗间谍也因通过威特提供的情报打击美国情报官员而被起诉。

美国重整反伊朗联盟

这起指控的背景是，美国正在对盟友施压，要求从经济、财政和外交上切断伊朗与国际社会的联系。

美国副总统彭斯和其他高级别官员正在华沙出席聚焦于伊朗及其他中东安全事务的会议。计划于周四发表演说的以色列总理内塔尼亚胡说，会议应该聚焦于"对伊朗作战这一共同利益"。

德国政府没有派出内阁官员出席这次会议，欧盟外交和安全政策高级莫盖里尼（Federica Mogherini）也在没有安排在会议上露面。不过，也有德国些政界人士对此提出批评。

"缺席会议是一个政治失误，" 德国联盟党议会党团副主席瓦德普尔(Johann David Wadephul)接受德新社采访时说，"任何谈论德国日益增强的国际责任的人都应该认识到这一点。"

张平/王凡（法新社、美联社、德新社）