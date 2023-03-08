前特工发现俄船只曾神秘出没“北溪”爆炸水域

（德国之声中文网）2022年9月26日，位于波罗的海博恩霍尔姆岛附近的"北溪"一号和二号海底输气管道在同一日发生爆炸，导致管道严重受损，大量天然气泄漏到附近海域。这两段管道平时由俄罗斯天然气工业股份公司维护运营，爆炸时均处于非运行状态。"北溪"一号管道9月刚停止供气，而"北溪"二号从未投入使用。不过，据称事发时，涉事管道中储存着数亿立方米的天然气。

爆炸发生后，美国、欧盟、北约和俄罗斯均表示爆炸是人为破坏造成的。

今年1月，德国调查人员在一艘去年9月从德国北部罗斯托克港开出的名为"仙女座"（Andromeda）游艇上发现了炸药痕迹。分析显示，这些炸药残留物与"北溪"天然气管道爆炸事件中所使用的炸药相同。据警方调查，一个亲乌克兰团体去年9月初通过出示伪造的保加利亚护照租用了这艘船。该船之后出现在离爆炸地点不远的水域。目前，相关调查仍在进行之中。

神秘的"暗船"行动

本周三，多家德国媒体报道，关于"北溪"爆炸案有了新的线索--由一位退休的前英国情报人员记录的来自俄罗斯"暗船"（dark ships）的无线电信号。

所谓"暗船"是指违反国际规定，关闭了自动位置传输的船舶，它们的位置不能随时在互联网上查到。2018年退休之后，化名"詹姆斯"(James)的这位前英国情报人员几乎每天都利用闲暇时间，通过无线电技术和其他公开信息来源观察俄罗斯在波罗的海的舰队。这是他的老本行。他曾经为英国军方和情报机构效力多年，任务就是监视俄罗斯的波罗的海舰队。退休后，尽管没人再为此向他支付薪酬，他也不能再接触到秘密情报，但詹姆斯仍把观察俄罗斯在波罗的海的舰队当成了业余爱好。

北溪爆炸事件发生后，詹姆斯检查了2022年6月初记录到的无线电信号，发现两艘俄罗斯船只在丹麦博恩霍尔姆岛（Bornholm）以东有极不寻常的活动。该水域离去年9月北溪输气管道爆炸地点非常近。其中一艘船、86米长的 "Sibiryakov"号是一艘配备了水下作业设备的水文研究船。专家说，它经常伴随俄罗斯潜艇在波罗的海进行试潜。

据詹姆斯的监听记录，2022年6月6日，一艘关闭了自动位置传输的所谓"暗船"离开了俄罗斯飞地加里宁格勒的军港。6月7日，该船出现在博恩霍尔姆以东，即后来的水下爆炸区域，并在那里停留了约三小时。之后返回加里宁格勒。詹姆斯说，这是他从事多年监听以来第一次在波罗的海的这一地区发现这艘特殊船只。在2022年6月14日和15日之间，"Sibiryakov"号也多次到达后来的爆炸点附近的水域，并且与同样在附近作业的第三艘无法识别的船只进行了沟通。

红点为北溪输气管道2022年9月26日发生爆炸后泄露的地点

詹姆斯将他的数据交给了斯堪的纳维亚的记者团队，后者又与德国明镜周刊、德国电视二台、奥地利《标准报》和瑞士媒体Tamedia分享了数据。这些数据显示，除了几艘"暗船"有明显动向外，俄罗斯在波罗的海的疑似间谍活动有了相当大的扩展，正越来越多地瞄准潜在的战略目标，如海上风电场和重要的海底互联网电缆。

卫星图像佐证

为了验证詹姆斯记录的数据，斯堪的纳维亚的研究小组委托挪威卫星接收服务公司KSAT对卫星图像进行分析，包括光学和雷达图像。KSAT公司果真在上述日子里在博恩霍尔姆岛附近发现了两艘暗船，一艘距离后来的爆炸地点大约三公里，另一艘几乎就在爆炸地点的上方。KSAT专家鲍纳（Tony Bauna）说，这两艘船在很长一段时间内几乎没有移动。

丹麦证实俄特种船爆炸案前几天出现在该水域

詹姆斯的新数据也与新闻门户网站 "T-Online"的研究相吻合。该网站今年3月报道，在去年9月北溪输气管道爆炸的前几天，有带水下设备的俄罗斯船只出现在爆炸地点周围海域。丹麦巡逻艇"Nymfen"当时对现场进行了拍照。上周，丹麦军方证实，巡逻艇巡逻艇"Nymfen"当时拍摄了二十多张俄罗斯特种船SS-750号的照片，该船近一百米长，配备了起重机和一个迷你潜艇。除此之外，另一艘俄罗斯船只海上救援巡洋舰"SB 123"爆炸前几天也出现在该水域。该船配备了负载起重机。

不过，对北溪输气管道爆炸案是否由俄罗斯方面策划，西方安全专家更多持怀疑态度。詹姆斯提供的线索只是给这起扑朔迷离的案子增加了一块拼图。

（明镜周刊、标准报等）

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