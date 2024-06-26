前游泳冠军“飞鱼”：美国运动员已不再相信世界反兴奋剂组织

美国两名在奥运会游泳比赛中获得过金牌的选手向众议院一小组委员会表示，美国运动员已经不再相信世界反兴奋剂组织（WADA）会在下个月举行的巴黎夏季奥运会开幕前剥夺所有作弊者的比赛资格。

（德国之声中文网）今年早些时间有消息披露23名中国游泳运动员在2021年东京奥运会前被检测出服用提高成绩的药物，但世界反兴奋剂组织却极力捍卫允许他们参加2021年奥运会的决定。其中5名游泳运动员后来赢得了奖牌，包括三枚金牌。美国著名游泳运动员菲尔普斯（Michael Phelps）和施密特（Allison Schmitt ）周二（6月25日）向众议院的一个委员会提交了他们的证词。

有“飞鱼”之称的菲尔普斯是历史上获得奖牌数量最多的游泳运动员，他曾23次获得奥运会金牌。施密特曾4次摘取金牌，她是美国800米自由泳接力队的一员。该队在东京奥运会上获得银牌，屈居于中国队之后。中美两队都打破了之前的接力世界纪录。

施密特在委员会上说：“我们努力比赛。我们刻苦训练。我们遵守每一项规则。我们从容地接受了失败。我们当中许多人都会被这次可能受到兴奋剂影响的比赛结果困扰”。

在东京奥运会前药检呈阳性的11名中国游泳运动员将再次参加巴黎奥运会的比赛。

有“飞鱼”之称的菲尔普斯是历史上获得奖牌数量最多的游泳运动员，他曾23次获得奥运会金牌。 图像来源: AP

菲尔普斯则表示，7年前也曾在同一委员会就世界反兴奋剂组织处理俄罗斯政府支持的兴奋剂问题作证，但是什么都没有改变。

他说：“我再次坐在这里，我清楚地意识到，世界反兴奋剂组织的任何改革尝试都失败了，根深蒂固的系统性问题依旧存在，这些问题一次又一次地损害了国际体育的完整性和运动员的公平竞争权利。”

世界反兴奋剂组织接受了中国反兴奋剂官员的结论。中方称23名运动员在一家酒店因为受污染的食物摄入了违禁物质。

“这种违禁药物只能以药丸形式获得，不知何故最终出现在游泳运动员下榻的一家酒店的厨房里，”华盛顿州共和党众议员罗杰斯 (Cathy McMorris Rodgers) 说，世界反兴奋剂组织“不知何故得出结论认为这种解释是合理的”。

世界反兴奋剂组织表示，当时由于中国对新冠肺炎疫情的限制，无法对阳性检测结果进行“实地调查”，并得出结论认为，该机构无法反驳中国当局的解释。

世界反兴奋剂组织主席班卡（Witold Banka）也被邀请参加众议院组织的听证会，但是他拒绝出席。

班卡在一份声明中表示：“世界反兴奋剂组织了解中美两国政府之间的紧张关系，但无权参与其中。以这种方式将反兴奋剂政治化是不合适的。”

为了回应批评，世界反兴奋剂机构任命了一位独立调查员——瑞士检察官科蒂尔（Eric Cottier），来调查其对中国案件的处理。科蒂尔于4月25日被任命，预计将在2个月内提交调查结果。但对他的任​​命也激怒了一些批评者，他们认为科蒂尔可能存在利益冲突。

美国向世界反兴奋剂组织提供的资金比任何其他国家都多，今年就高达370万美元。美国反兴奋剂机构(USADA)首席执行官特拉维斯·泰加特（Travis Tygart）呼吁美国将改革世界反兴奋剂组织设定为未来向该机构提供资助的条件。

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（美联社）

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