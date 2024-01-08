前极左政治家成立新党：左右为难 抑或 左右逢源

（德国之声中文网）青年时代的萨拉·瓦根克内西特（Sahra Wagenknecht） 曾经是一名共产主义者。直至民主德国独裁统治成为历史之后的很长一段时间内，她的共产主义信仰都不曾发生过动摇。在相当长的时期内，这位出生于耶拿的政治家一直是德国左翼党中的风云人物，党内历次有关所谓正确路线的争论中，瓦根克内西特也一直都是主角。2023年十月，她宣布同左翼党分道扬镳，成立自己的新政党。

瓦根克内西特另起门户的决定，也是左翼党党内危机的一个缩影：民意支持率急剧下降，发展方向飘忽不定。面临这种境况的，并不只是作为反对党的左翼党，执政的社民党和绿党也都面临着同样的问题。从2021年开始，也以左翼政党自居的社民党和绿党同主张市场经济导向的自民党组建了执政联盟。

基民盟、基社盟支持率相当于左翼党、社民党和绿党的总和

新年伊始的第一次"德国趋势"民调中，左翼党、社民党和绿党的支持率总和为31%，同保守派基督教民主联盟及其巴伐利亚州姊妹党基督教社会联盟的支持率相当。而被德国宪法保卫局评估为具有部分极右色彩的德国选项党，则拥有22%的支持率。

在政治学者帕策尔特（Werner Patzelt）看来，左翼政党影响力之所以急剧下降，有一个重要的原因：他们对所谓普通民众没有予以足够的关心。这些普通民众更关心的是柴米油盐和住房短缺的问题，而对左翼思潮下的所谓"觉醒"woke 则毫无兴趣。

为什么"普通民众"会将选票投给选项党？

"觉醒" woke一词源自英文，意思是对社会公正和种族主义问题有着敏锐的认识。政治学家帕策尔特表示，这类话题是学者和受过良好教育的左派人士关注的重点。帕策尔特认为，只要左派的这一现状不做出改变，那么普通民众将希望寄托于选项党也就不足为奇了。

选项党得到如此之高的支持率，主要得益于该党的反移民立场。瓦根克内西特的建党声明中，虽然没有公开拒绝移民，但对移民问题却持怀疑和警惕的立场："就廉价住房、低薪工作而展开的竞争不断加剧，社会融合以失败告终，而成功人士为此付出的代价却非常有限。"帕策尔特认为，这样的措辞令人联想起极左和极右势力的交集，即所谓的交叉阵线。

移民问题引发社会对立

在谈到瓦根克内西特的新党主张时，政治学者帕策尔特表示："在社会福利领域，继续秉持为底层民众服务的传统左翼路线，但涉及移民问题时，则履行那些如今被归于右翼的政策。"帕策尔特认为，瓦根克内西特成立的新党"瓦根克内西特联盟-为了理智和公正" （Bündnis Sahra Wagenknecht - für Vernunft und Gerechtigkeit），在政治层面上，有一定的吸引力。但这种左右混合的主张能否持久，就是一个未知数了。

瓦根克内西特认为，2015年有时任德国总理的默克尔发起的、持续至今的对难民的"欢迎文化"是很有问题的。她强调，并不是我们不想让这些人过上更好的生活，"而是我们的国家已经不堪重负"。

移民政策正在逆转

在移民政策上，社民党和绿党的主张也正在发生根本性的转变，并开始对进入德国的非常规移民进行限制。与此同时，他们还在对经济和社会福利政策进行一系列的缩减。政治学者帕策尔特认为："上述政党之所以这样做，是现实逼迫之下的无奈之举。"因为，节约和缩减并不是左翼政党的"强项"。



今年六月的欧盟议会选举，和九月三个联邦州的选举，对于那些在不同程度上自认为属于左翼阵营的政党来说，情况并不看好。在移民问题上，左翼党仍毫不妥协地主张开放边境来者不拒。左翼党欧盟议会首席候选人、国际知名的难民海上救援者以及气候保护积极分子拉凯特（Carola Rackete）就是这一主张的代表性人物。

拉凯特是去年十一月被提名为候选人的，此次民调中，这一提名对左翼党的民意支持并没有产生什么帮助，该党在全德范围内的支持率仍不足5%。政治学者帕策尔特建议执政的社民党和绿党应当向丹麦和瑞典学习。在上述北欧国家，社会民主党人早已开始了限制色彩较浓的移民政策。

全球化趋势的负面影响

在帕策尔特看来，北欧社会民主党人的做法很好地体现了左翼政治的精髓："即关注那些底层民众的利益。全球化以及全球化趋势带来的外来移民，使小人物所熟悉的生活环境受到了威胁。"

瓦根克内西特新建政党的宗旨中写道："移民和不同文化的共存可以丰富本土生活。但其前提条件是，外来移民的规模在我们国家及其基础设施可承受的范围之内，而且移民被鼓励积极融入社会并获得成功。"

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