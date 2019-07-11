 前景暗淡？全球汽车销量大幅下滑 | 经济纵横 | DW | 17.07.2019

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经济纵横

前景暗淡？全球汽车销量大幅下滑

汽车行业的黄金时代行将结束？目前在全球范围内，汽车销售额出现大幅下滑，只有一个地区继续保持增长态势。

VW Export Hafen Emden (picture-alliance/dpa/J. Sarbach)

（德国之声中文网）德国汽车遍布全球。在德国制造的汽车，四分之三出口国外，因此，德国汽车工业协会（VDA）始终密切关注世界各地汽车市场的发展趋势。该协会周三（7月17日）公布的数据就包括了全球各地汽车市场的发展状况。

根据该数据库，"今年上半年国际汽车市场普遍销量下跌。" 与2018年上半年相比，中国、美国和欧洲等销售大区的销量减少、俄罗斯和印度也出现下降、日本市场与去年基本持平。只有巴西获得两位数的增长。

从出口额看，美国仍然是德国制造商最重要的市场。但今年以来，美国所谓的轻型汽车市场（小汽车和轻型卡车）的销量下降了2%，共售新车840万辆。其中小汽车销量下降9％。

中国和印度市场均挂倒挡

在全球最大的汽车销售市场--中国，经济放缓的迹象也非常明显。 2019年上半年，中国的新车市场销量大幅下滑14％，销量不到1000万辆。 德国汽车在印度的销量也明显减少，6月份暴跌18%，今年上半年销量因此整体下滑10％。

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在欧洲，今年上半年销售新车840万辆，比去年同期减少3％。根据今天发布的数据，欧洲汽车行业协会（Acea）指出，仅6月份，销售额就下降了近8％。根据德国汽车工业协会提供的数据，在欧洲5大市场中，只有德国新车销量略有增加，上涨1%。

德国和欧洲汽车工业协会都强调指出，因假日原因，6月工作日减少了2天。

一匹黑马

俄罗斯汽车市场尽管保持着2%的增长率，但是销量也在下滑之列。

令人惊讶的是巴西成为汽车市场上的一匹黑马。上半年，这个南美国家的汽车销量增长超过10%，从而推动了因经济疲软受到影响的市场复苏进程。

  • Ferrari (Imago/A. Hettrich)

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    在法拉利 世界依然美好

    2018年上半年，每一辆售出的法拉利平均都会带来大约69000欧元的销售利润。这个成绩足以秒杀其它一切豪车品牌。从事调查研究的是有德国“汽车教父”之称的杜登霍夫（Ferdinand Dudenhöffer）教授。

  • Porsche Cayman GTS (DW)

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    亚军：保时捷

    保时捷是德国最赚钱的豪华汽车制造商，售出每辆车的税前收益为17000欧元。远远把其它德国同行甩在脑后。

  • BMW i8 (DW/H.Böhme)

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    德国豪车表现还可以

    在保时捷一枝独秀的同时。德国其它包括宝马、奔驰和奥迪在内的车商能够实现平均每辆车大约3000欧元的利润。

  • Bildergalerie IAA 2013 China (DW/J. Yan)

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    沃尔沃排名不赖

    李书福接手沃尔沃后，给了这个瑞典传统汽车上充足的资金和充足的自由。这两个因素加起来的效果就是更吸引眼球的汽车，更好的销售业绩。从盈利能力上来说，沃尔沃也毫不逊色，全球排名第7。每卖出一辆车平均能赚2425欧元。

  • Indien Film Nargis Fakhri (AP)

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    还算能赚钱

    然后就是大距离落后于沃尔沃的英国最大车商——捷豹路虎。平均每卖出一辆车只能得到大约800欧元的盈利。它们的车虽然块头够大，但利润却很小——然而情况其实还可以更糟……

  • Tesla Model S (Reuters/L. Nicholson)

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    烧钱车

    宇宙网红马斯克的特斯拉虽然卖价不菲，但据说仍然会给它带来每辆车大约11000欧元的亏损。还想什么呢？去占宇宙网红的便宜啊！

  • Bentley Continental GT (Reuters/K. Pfaffenbach)

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    还有更糟

    如果你兜里有足够的银子。可以再黑一下大众旗下的宾利。根据德国杜伊斯堡-埃森（Duisburg-Essen）大学汽车研究所所长杜登霍夫的调查，这个英国的老牌豪车除了会亏损还是亏损。每卖一辆车平均亏17000欧元。

  • Deutschland Auto Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer (Imago)

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    数据来源

    杜登霍夫教授做研究的数据来源来自全球各大豪华品牌车商2018年上半年度的财务报表。从报表情况来看，这段时间的单一品牌销售冠军是宝马，然后是奔驰、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃和保时捷。

    作者: 任琛


李京慧/凝炼 (德新社)

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