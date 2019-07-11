前景暗淡？全球汽车销量大幅下滑

汽车行业的黄金时代行将结束？目前在全球范围内，汽车销售额出现大幅下滑，只有一个地区继续保持增长态势。
（德国之声中文网）德国汽车遍布全球。在德国制造的汽车，四分之三出口国外，因此，德国汽车工业协会（VDA）始终密切关注世界各地汽车市场的发展趋势。该协会周三（7月17日）公布的数据就包括了全球各地汽车市场的发展状况。
根据该数据库，"今年上半年国际汽车市场普遍销量下跌。" 与2018年上半年相比，中国、美国和欧洲等销售大区的销量减少、俄罗斯和印度也出现下降、日本市场与去年基本持平。只有巴西获得两位数的增长。
从出口额看，美国仍然是德国制造商最重要的市场。但今年以来，美国所谓的轻型汽车市场（小汽车和轻型卡车）的销量下降了2%，共售新车840万辆。其中小汽车销量下降9％。
中国和印度市场均挂倒挡
在全球最大的汽车销售市场--中国，经济放缓的迹象也非常明显。 2019年上半年，中国的新车市场销量大幅下滑14％，销量不到1000万辆。 德国汽车在印度的销量也明显减少，6月份暴跌18%，今年上半年销量因此整体下滑10％。
在欧洲，今年上半年销售新车840万辆，比去年同期减少3％。根据今天发布的数据，欧洲汽车行业协会（Acea）指出，仅6月份，销售额就下降了近8％。根据德国汽车工业协会提供的数据，在欧洲5大市场中，只有德国新车销量略有增加，上涨1%。
德国和欧洲汽车工业协会都强调指出，因假日原因，6月工作日减少了2天。
一匹黑马
俄罗斯汽车市场尽管保持着2%的增长率，但是销量也在下滑之列。
令人惊讶的是巴西成为汽车市场上的一匹黑马。上半年，这个南美国家的汽车销量增长超过10%，从而推动了因经济疲软受到影响的市场复苏进程。
李京慧/凝炼 (德新社)