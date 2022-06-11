前所未有！世贸组织达成一系列重要协议

（德国之声中文网）世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿（Ngozi Okonjo-Iweala ）表示，在世贸组织(WTO)第12届部长级会议(MC12)上，代表们达成了“前所未有的”一系列成果，这将给全球人民的生活带来改变。谈判于上周日（6月19日）在日内瓦的世贸组织总部拉开帷幕，计划中会议应在本周三（6月15日）结束。不过164个成员国的代表又花了整整两天的时间，才在本周五（6月17日）早上完成谈判。

等待是值得的，经过了20多年的艰难谈判之后，世贸组织部长级会议终于达成了一项终止有害渔业补贴的协议。另外会议也在电子商务、应对新冠疫情和内部改革上达成共识。奥孔乔-伊韦阿表示：“达成的一系列协议将改变世界各地人民的生活。这个结果也表明，世贸组织有能力应对时代的紧急状况。”不过她也坦言，很多时候都在担心这次会议会出现“成果全无”的局面。但在会议延长近36小时后，欧盟贸易专员东布罗夫斯基思(Valdis Dombrovskis)在推特上宣布：成交！

渔业补贴谈判

削减渔业补贴谈判是本次峰会的关键议题之一，也是最后一个达成协议的草案，各国代表团一直到周五凌晨才敲定最终细节。

自2001年以来，世贸组织就一直推动达成一项削减渔业补贴的全球协议，这种补贴会助长过度捕捞，从而威胁到地球鱼类资源的可持续性。现在的文本草案经过了修改，不过去年3月上任的世贸组织总干事奥孔乔-伊韦阿认为，这样总比继续在未来进行马拉松式的谈判要好。她也希望能够证明，在应对重大的全球挑战，联合国组织仍然能够发挥作用。

讨论为何持续了这么长时间？一些代表团指责印度在谈及的每一个议题上都不愿妥协。只有每个成员都同意才能通过决议草案。不过印度商务兼工业部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）回应说：“印度在任何事情上都不是一个障碍……人们正在意识到，我们才是帮助达成共识的人。”

放宽疫苗专利

新冠疫苗的专利权也是会议焦点之一，过去多国曾向WTO要求豁免药厂的专利，让所有国家能够免费使用配方自行生产疫苗。不过，一些拥有大型制药公司的国家，比如英国和瑞士，认为最初的草案措辞令人担忧。美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）对放宽疫苗专利达成协议表示高兴，她说，这样可以“为最需要的人提供更安全有效的疫苗”。然而，制药业组织IFPMA表示对协议“深深的失望”，警告称，“取消”专利保护会扼杀创新。

世贸组织这次会议还在缓解疫情期间一些国家面临的供应短缺问题上达成共识。另外，鉴于乌克兰战争加剧了全球粮食危机，各国部长一致认为，减少粮食出口限制很重要，而联合国世界粮食计划署购买的粮食将不受出口禁令的影响。

观看视频 01:42 全球粮食危机：能否指望中国提供解决方案？





（法新社，路透社等）

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