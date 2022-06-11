 前所未有！世贸组织达成一系列重要协议 | 经济纵横 | DW | 17.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

前所未有！世贸组织达成一系列重要协议

经过了几天艰苦的谈判，世贸组织终于在本周五达成了一系列包括放宽疫苗专利、削减渔业补贴等关键协议。由于成员国意见不统一，会期延长了两天。世贸组织总干事形容，这些协议会给全球人民的生活带来改变。

Schweiz | WTO Konferenz in Genf | Ngozi Okonjo-Iweala

世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿(右)表示，世贸组织有能力应对时代的紧急状况

（德国之声中文网）世贸组织总干事恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿（Ngozi Okonjo-Iweala ）表示，在世贸组织(WTO)第12届部长级会议(MC12)上，代表们达成了“前所未有的”一系列成果，这将给全球人民的生活带来改变。谈判于上周日（6月19日）在日内瓦的世贸组织总部拉开帷幕，计划中会议应在本周三（6月15日）结束。不过164个成员国的代表又花了整整两天的时间，才在本周五（6月17日）早上完成谈判。

DW.COM

周日开幕的世界贸易组织（WTO）第12届部长级会议，是否有机会达成至少一项协议来挽救该组织的声望？多年来，争端解决机制停摆，世贸组织的权威性和有效性面临严重挑战。

刚不久，以拜登为首的美国政府宣布支持联合国提出的在危机时期暂时放弃新冠疫苗专利权的号召。政治学者张俊华认为，这是一个很有魄力、很有远见但也是很艰难的决定。

等待是值得的，经过了20多年的艰难谈判之后，世贸组织部长级会议终于达成了一项终止有害渔业补贴的协议。另外会议也在电子商务、应对新冠疫情和内部改革上达成共识。奥孔乔-伊韦阿表示：“达成的一系列协议将改变世界各地人民的生活。这个结果也表明，世贸组织有能力应对时代的紧急状况。”不过她也坦言，很多时候都在担心这次会议会出现“成果全无”的局面。但在会议延长近36小时后，欧盟贸易专员东布罗夫斯基思(Valdis Dombrovskis)在推特上宣布：成交！

渔业补贴谈判      

削减渔业补贴谈判是本次峰会的关键议题之一，也是最后一个达成协议的草案，各国代表团一直到周五凌晨才敲定最终细节。

自2001年以来，世贸组织就一直推动达成一项削减渔业补贴的全球协议，这种补贴会助长过度捕捞，从而威胁到地球鱼类资源的可持续性。现在的文本草案经过了修改，不过去年3月上任的世贸组织总干事奥孔乔-伊韦阿认为，这样总比继续在未来进行马拉松式的谈判要好。她也希望能够证明，在应对重大的全球挑战，联合国组织仍然能够发挥作用。

讨论为何持续了这么长时间？一些代表团指责印度在谈及的每一个议题上都不愿妥协。只有每个成员都同意才能通过决议草案。不过印度商务兼工业部长皮尤什·戈亚尔（Piyush Goyal）回应说：“印度在任何事情上都不是一个障碍……人们正在意识到，我们才是帮助达成共识的人。”

放宽疫苗专利

新冠疫苗的专利权也是会议焦点之一，过去多国曾向WTO要求豁免药厂的专利，让所有国家能够免费使用配方自行生产疫苗。不过，一些拥有大型制药公司的国家，比如英国和瑞士，认为最初的草案措辞令人担忧。美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）对放宽疫苗专利达成协议表示高兴，她说，这样可以“为最需要的人提供更安全有效的疫苗”。然而，制药业组织IFPMA表示对协议“深深的失望”，警告称，“取消”专利保护会扼杀创新。  

世贸组织这次会议还在缓解疫情期间一些国家面临的供应短缺问题上达成共识。另外，鉴于乌克兰战争加剧了全球粮食危机，各国部长一致认为，减少粮食出口限制很重要，而联合国世界粮食计划署购买的粮食将不受出口禁令的影响。

观看视频 01:42

全球粮食危机：能否指望中国提供解决方案？



（法新社，路透社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

04.04.2018+++Genf, Schweiz+++ (180404) -- BEIJING, April 4, 2018 () -- Photo taken on April 4, 2018 shows the World Trade Organization (WTO) headquarters in Geneva, Switzerland. (/Xu Jinquan) (rh) |

部长级会议能否达成协议？WTO岌岌可危 11.06.2022

周日开幕的世界贸易组织（WTO）第12届部长级会议，是否有机会达成至少一项协议来挽救该组织的声望？多年来，争端解决机制停摆，世贸组织的权威性和有效性面临严重挑战。

Lithuania flag with China flag, 3D rendering

德语媒体：在立陶宛问题上，北京打错了算盘 28.01.2022

周四，欧盟就中国对立陶宛采取"歧视性贸易行为"一事，在世贸组织提起诉讼。就此，北京同维尔纽斯的外交纠纷，显然已扩展至欧中关系层面。

Ngozi Okonjo-Iweala, from Nigeria, candidate as Director General of the World Trade Organization (WTO), speaks during the press conferences of candidates for the WTO Director-General selection process, at the headquarters of the World Trade Organization (WTO), in Geneva, Switzerland, Wednesday, July 15, 2020. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

世贸组织新任总干事上任 担子重任务多 01.03.2021

世贸组织迫切需要新动力。尼日利亚人恩戈齐·奥孔乔-伊韦阿拉被寄予厚望。3月1日是她履新总干事的第一天。

广告

如何规避网络审查？

加速移动页面、VPN和洋葱网络如何使用？俄罗斯及其他专制政府正打压独立新闻网站和一些社交网络。这支视频将介绍如何在网络遭到审查的国家获取重要信息。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  