前总理施罗德：德议会关闭其办公室 欧议会呼吁退出俄企

（德国之声中文网）据德新社消息，德国联邦议会预算委员会在周四（5月19日）裁定，与俄罗斯关系密切的德国前总理施罗德将失去其作为德国前政府首脑的一些特别权利。

这意味着施罗德在联邦议院的办公室将被关闭。不过，他可以继续领取退休金，获得个人保护。此前，在野党基民盟/基社盟要求也剥夺施罗德的养老金，他们指责施罗德损害了德国的国际声誉。

欧盟向施罗德施压

同一天，欧洲议会也提出一项议案。根据该议案，若德国前总理施罗德不退出俄罗斯国有石油公司董事会，就将他列入制裁名单。

该决议草案得到欧盟议会4个最大党团的支持，但仍有可能有小幅更动。

批评者指责施罗德，他在任总理期间推动修建更多天然气管道，加大了德国俄罗斯的能源依赖。

截止到发稿时，施罗德尚未对此表态。

根据这项动议，欧盟议会"注意到，新近以来，已有前政界人士......辞去其在俄罗斯企业的职务；在此，议会强烈要求其他人，如卡琳·克奈斯尔和施罗德也这么做。"

法案定于周四（5月19日）晚些时候表决通过。决议本身虽然没有约束力，但显示了欧盟向被视为与克里姆林宫关系密切的欧洲人施加了巨大压力。

迄今，作为反制俄罗斯入侵乌克兰的措施之一，欧盟已批准冻结数百名与克里姆林宫关系密切的寡头和官员的资产，但未直接制裁在俄企业担任高级职务的欧洲人士。这些企业被认为支持侵乌战争。

根据决议草案，欧盟议会敦促 "将欧盟制裁的个人名单扩大到俄罗斯主要企业董事会里的欧洲成员，以及继续接受俄罗斯资金的政界人士。"

参与起草该决议的中右翼议员费贝尔（ Markus Ferber）表示："前德国总理施罗德在与克里姆林宫有关联的公司中担任高级职务，事实上是在同俄罗斯紧密合作。"

欧委会外交政策部门一发言人未评论议会的这一决议草案，但强调，对个人实施制裁需拿出足够证据并获得所有27个成员国政府的同意。

施罗德也是负责承建北溪2号输气管道的公司的股东委员会主席。该项目已被搁置。

（路透社，德新社）

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