 前总理施罗德：德议会关闭其办公室 欧议会呼吁退出俄企 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.05.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

前总理施罗德：德议会关闭其办公室 欧议会呼吁退出俄企

德国联邦议院5月19日剥夺了前总理施罗德的一些特权。与此同时，欧洲议会提出一项议案：若德国前总理施罗德不退出俄罗斯国有石油公司董事会，就将他列入制裁名单。

Berlin East Side Gallery | Schröder und Putin Umarmung

DW.COM

德国前总理施罗德因其公开的亲俄立场，招致广泛批评后，施罗德所属的社民党及其联合执政伙伴终于做出了回应。多家媒体报道称，施罗德作为前总理所享有的特殊待遇将被剥夺。

德国社民党领导人艾斯肯呼吁前总理施罗德退出该党。艾斯肯指责施罗德为普京辩护，“简直荒谬”。她还指出，有要求将施罗德开除出党的申请。不久前，施罗德刚刚接受了美媒采访，谈到了德国的对俄政策。

（德国之声中文网）据德新社消息，德国联邦议会预算委员会在周四（5月19日）裁定，与俄罗斯关系密切的德国前总理施罗德将失去其作为德国前政府首脑的一些特别权利。

这意味着施罗德在联邦议院的办公室将被关闭。不过，他可以继续领取退休金，获得个人保护。此前，在野党基民盟/基社盟要求也剥夺施罗德的养老金，他们指责施罗德损害了德国的国际声誉。

欧盟向施罗德施压

同一天，欧洲议会也提出一项议案。根据该议案，若德国前总理施罗德不退出俄罗斯国有石油公司董事会，就将他列入制裁名单。

该决议草案得到欧盟议会4个最大党团的支持，但仍有可能有小幅更动。

批评者指责施罗德，他在任总理期间推动修建更多天然气管道，加大了德国俄罗斯的能源依赖。  

截止到发稿时，施罗德尚未对此表态。

根据这项动议，欧盟议会"注意到，新近以来，已有前政界人士......辞去其在俄罗斯企业的职务；在此，议会强烈要求其他人，如卡琳·克奈斯尔和施罗德也这么做。"

法案定于周四（5月19日）晚些时候表决通过。决议本身虽然没有约束力，但显示了欧盟向被视为与克里姆林宫关系密切的欧洲人施加了巨大压力。

Moskau Gerhard Schröder und Präsident Putin

俄罗斯主办世界杯足球期间（2018年6月）施罗德同普京会面

迄今，作为反制俄罗斯入侵乌克兰的措施之一，欧盟已批准冻结数百名与克里姆林宫关系密切的寡头和官员的资产，但未直接制裁在俄企业担任高级职务的欧洲人士。这些企业被认为支持侵乌战争。

根据决议草案，欧盟议会敦促 "将欧盟制裁的个人名单扩大到俄罗斯主要企业董事会里的欧洲成员，以及继续接受俄罗斯资金的政界人士。"

参与起草该决议的中右翼议员费贝尔（ Markus Ferber）表示："前德国总理施罗德在与克里姆林宫有关联的公司中担任高级职务，事实上是在同俄罗斯紧密合作。"

欧委会外交政策部门一发言人未评论议会的这一决议草案，但强调，对个人实施制裁需拿出足够证据并获得所有27个成员国政府的同意。

施罗德也是负责承建北溪2号输气管道的公司的股东委员会主席。该项目已被搁置。

 （路透社，德新社） 

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

TOPSHOT - Ukrainian servicemen look at a destroyed Russian tank on a road in the village of Rusaniv, in the Kyiv region on April 16, 2022. - Many of the nearly five million people who have fled Ukraine will not have homes to return to, the United Nations said on April 16, 2022, as another 40,000 fled the country in 24 hours. (Photo by Genya SAVILOV / AFP) (Photo by GENYA SAVILOV/AFP via Getty Images)

英情报指俄已损失三分之一军队 麦当劳将出售在俄分店 16.05.2022

英国军情报告显示，俄罗斯不仅攻势落后于计划，至今还折损了超过三分之一的军队。芬兰和瑞典正在筹备加入北约，引起普京不满，称此举将导致邻国关系恶化。西方企业在战争初期纷纷响应对俄制裁，如今麦当劳和雷诺决定全面撤出俄罗斯。

A view of the main base of the Bovanenkovo gas field on the Yamal peninsula in the Arctic circle on May 21, 2019. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

欧盟对俄石油禁运计划引争议 05.05.2022

欧盟计划出台对俄罗斯第6个制裁方案——今年年底前逐步实现石油禁运。相关提案将在欧洲议会或多数支持，不过，经济学家们怀疑其有效性。

Lithuania flag with China flag, 3D rendering

美国再度声援立陶宛 法国促欧盟反制中国 08.01.2022

面对来自中国的压力，美国周五再次发出支持立陶宛的信号。另有媒体报道，作为新一届欧盟理事会轮值主席国的法国希望尽快采取措施反制中国。

广告

媒体看中国

SPERRFRIST Projekt C | Militärparade Zhurihe 2017 | Xi Jinping, Präsident

德语媒体：德国大学帮助习近平实现"强军梦"

集党政军大权与一身的中国领导人习近平早在上台之初，就喊出了打造世界一流军队的"强军"口号。而最新发布的一项调研显示，在中国实现强军梦的努力中，欧洲和德国的科研机构也"功不可没"。  