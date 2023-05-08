前总理施罗德夫人金素妍被“炒鱿鱼”

德国北威州经济部证实，北威州国际商务署（NRW.Global Business）已解雇前总理施罗德夫人金素妍。金素妍5月9日和施罗德一道参加了俄罗斯驻德国大使馆举办的胜利日招待会，并因此受到批评。
（德国之声中文网）北威州经济部证实，德国北威州经济促进机构北威州国际商务署（NRW.Global Business）无限期解除了德国前总理施罗德第5任夫人金素妍（Soyeon Schröder-Kim）在该机构担任韩国代表的职务，并终止了与她的雇佣关系。《科隆日报》（Kölner Stadt-Anzeiger ）本周二（5月16日）首先报道了该消息。
北威州经济部在一项声明中说，"此前，北威州国际商务署曾多次向Schröder-Kim女士指出，应保持克制、避免在公开场合就政治敏感话题发表意见，特别是有关俄罗斯对乌克兰的侵略战争。"
金素妍自2011年起间接受雇于北威州，担任北威州国际商务署韩国代表。
德国新闻网站"明镜"指出，金素妍被解聘的原因是她和前总理施罗德与俄罗斯的密切关系。具体而言，可能与这对夫妇5月9日参加俄罗斯驻德国大使馆举办的纪念战胜纳粹德国78周年胜利日招待会有关。
因俄罗斯发动侵略乌克兰的战争，德国的很多政界人士都拒绝参加这一招待会，以示抗议。据悉，当日受邀参加招待会的还有极右翼民粹主义政党德国选项党主席亚历山大·高兰德（Alexander Gauland）。施罗德夫妇出席俄使馆的胜利日招待会一事引发德媒广泛关注和报道。
2022年3月10日，即俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后的14天，金素妍在她的Instagram账户上发布了一张引起很大国际关注的照片。照片上，她本人在窗前闭目祈祷，背景是克里姆林宫。当时，她跟随施罗德来到莫斯科。照片拍摄时，施罗德大概正在克里姆林宫拜会普京，就乌克兰战争进行会谈。当时，施罗德还是俄能源巨头俄罗斯石油公司的监事会成员。
据“明镜”披露，在那个时候，北威州国际商务署就建议北威州到2022年底终止与金素妍的合同关系。然而，在"当时的自民党籍北威州经济部长的明确的意愿下"，金素妍的合同在2022年6月延长至2023年底。
尚不清楚的是，金素妍会不会因为被北威州国际商务署解聘而去打官司。《世界报》2021年报道，金素妍名下的服务公司Mirae据说在2016年收入18万欧元，2020年收入约15.2万欧元。根据“明镜”的信息，该公司2022年也获得了类似的收入。
因与普京的密切关系，施罗德去年5月被剥夺了在联邦议院拥有办公室和雇员的特权。去年8月，施罗德就此事对联邦议院提出诉讼。今年5月4日，该诉讼被柏林行政法院驳回。
（德新社、明镜等）
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