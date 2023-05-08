前总理施罗德夫人金素妍被“炒鱿鱼”

（德国之声中文网）北威州经济部证实，德国北威州经济促进机构北威州国际商务署（NRW.Global Business）无限期解除了德国前总理施罗德第5任夫人金素妍（Soyeon Schröder-Kim）在该机构担任韩国代表的职务，并终止了与她的雇佣关系。《科隆日报》（Kölner Stadt-Anzeiger ）本周二（5月16日）首先报道了该消息。

北威州经济部在一项声明中说，"此前，北威州国际商务署曾多次向Schröder-Kim女士指出，应保持克制、避免在公开场合就政治敏感话题发表意见，特别是有关俄罗斯对乌克兰的侵略战争。"

金素妍自2011年起间接受雇于北威州，担任北威州国际商务署韩国代表。

施罗德与普京的哥们情谊 知心朋友 前德国总理施罗德和俄罗斯总统普京保持着长年友谊。早在担任政府总理（1998-2005）期间，施罗德就和普京紧密合作并在公共场合力挺普京。

施罗德与普京的哥们情谊 相似经历 “也许是我们两家人在二战中经历的苦难将我们紧紧联系在一起。我失去了父亲，普京的兄弟在德军围困列宁格勒期间身亡"，施罗德2016年接受南德意志报采访时这样说道。他说，普京答应我的事，都做到了，反之也亦然。”

施罗德与普京的哥们情谊 私人友谊 在任期里，施罗德就和普京很有默契。紧密的政治友谊很快发展成为私人友谊。普京邀请施罗德圣诞节到莫斯科滑雪橇，施罗德过生日时也邀请普京到汉诺威做客。

施罗德与普京的哥们情谊 跨代情谊 两人相互之间信任有加。据媒体报道，施罗德和普京说德语。普京的一个女儿就读于莫斯科德国学校。施罗德和当时的夫人多丽斯甚至收养了两个俄罗斯孩子。

施罗德与普京的哥们情谊 完美的民主人士？ 从一开始，德国人就对施罗德和普京走这么近直摇头。2004年，还在任期中的施罗德评价普京是“完美的民主人士”，引起舆论哗然。

施罗德与普京的哥们情谊 忠于朋友没商量 施罗德从不理会媒体批评。就连俄罗斯吞并克里米亚之后，施罗德也继续力挺普京。去年夏天，他甚至在联邦议院大选进程中，批评德国军队向靠近俄罗斯边界的立陶宛派驻军是发出了一个完全错误的信号。北约盟国对此感到愤怒。

施罗德与普京的哥们情谊 富有争议的管线项目 早在担任总理期间，施罗德就致力于修建将俄罗斯天然气经波罗的海输送到德国的北溪天然气管线。波兰和乌克兰感到自己被抛在一边。德国国内也不乏批评之声。但施罗德却称，北溪是最成功的欧俄项目。

施罗德与普京的哥们情谊 从总理到天然气老板 总理任期结束后，施罗德旋即于2015年12月接任北溪公司股东委员会主席。该公司51%属于俄罗斯天然气公司。普京此前一直敦促他担任该职务。为此，施罗德在德国招致强烈批评，因为他在担任总理期间曾大力推动这一天然气管道项目。

施罗德与普京的哥们情谊 普京石油企业首席说客 2017年8月，施罗德将成为俄罗斯石油公司监事会主席的消息传来，在德国和欧洲引起一场舆论风暴。因俄罗斯吞并克里米亚，半国有的俄罗斯石油公司被列入欧盟制裁名单。但是，施罗德却接受了该职位，并且现在有可能自己也登上欧盟制裁名单。



参加俄使馆招待会

德国新闻网站"明镜"指出，金素妍被解聘的原因是她和前总理施罗德与俄罗斯的密切关系。具体而言，可能与这对夫妇5月9日参加俄罗斯驻德国大使馆举办的纪念战胜纳粹德国78周年胜利日招待会有关。

因俄罗斯发动侵略乌克兰的战争，德国的很多政界人士都拒绝参加这一招待会，以示抗议。据悉，当日受邀参加招待会的还有极右翼民粹主义政党德国选项党主席亚历山大·高兰德（Alexander Gauland）。施罗德夫妇出席俄使馆的胜利日招待会一事引发德媒广泛关注和报道。

一张引发争议的私人照片

2022年3月10日，即俄罗斯对乌克兰的侵略战争开始后的14天，金素妍在她的Instagram账户上发布了一张引起很大国际关注的照片。照片上，她本人在窗前闭目祈祷，背景是克里姆林宫。当时，她跟随施罗德来到莫斯科。照片拍摄时，施罗德大概正在克里姆林宫拜会普京，就乌克兰战争进行会谈。当时，施罗德还是俄能源巨头俄罗斯石油公司的监事会成员。

金素妍2022年3月在Instagram上发布的照片

据“明镜”披露，在那个时候，北威州国际商务署就建议北威州到2022年底终止与金素妍的合同关系。然而，在"当时的自民党籍北威州经济部长的明确的意愿下"，金素妍的合同在2022年6月延长至2023年底。

尚不清楚的是，金素妍会不会因为被北威州国际商务署解聘而去打官司。《世界报》2021年报道，金素妍名下的服务公司Mirae据说在2016年收入18万欧元，2020年收入约15.2万欧元。根据“明镜”的信息，该公司2022年也获得了类似的收入。

因与普京的密切关系，施罗德去年5月被剥夺了在联邦议院拥有办公室和雇员的特权。去年8月，施罗德就此事对联邦议院提出诉讼。今年5月4日，该诉讼被柏林行政法院驳回。

（德新社、明镜等）

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