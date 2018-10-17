 前德国国脚厄齐尔在英超赛场大放异彩 | 足坛体坛 | DW | 23.10.2018

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前德国国脚厄齐尔在英超赛场大放异彩

在英超联赛中，阿森纳队保持了10场不败的佳绩。这也要归功于队长、前德国国家队主力厄齐尔的一粒进球。

Fußball FC Arsenal Leicester City Mesut Özil (picture alliance/dpa/M. Egerton)

离开德国国家队的厄齐尔在英超赛场光彩依旧

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厄齐尔以出人预料的惊人姿态告别了德国国家队。他的举动激起了阵阵涟漪。社交媒体上涌现了网民们潮水般的评论，只有他的队友沉默是金。 (24.07.2018)

（德国之声中文网）阿森纳队在英超赛场上一路胜利进军，队长厄齐尔功不可没。这位世界杯后退出国家队的德国前国脚带领目前效力的阿森纳队，在周一晚上以3比1击败莱斯特城队，实现10场连胜。2014年世界杯冠军队成员厄齐尔在比赛第45分钟时，把落后的比分扳成1比1。此前在第31分钟时，阿森纳队的一个乌龙球让对手1比零领先。

这场比赛中，厄齐尔是阿森纳队的核心人物，他也为之后该队在下半场的两次进球做出了关键贡献。在比赛第63和第66分钟，曾效力于德甲多特蒙德队的奥巴梅杨连进两球。当比赛第80分钟厄齐尔被换下场的时候，受到球迷的欢呼喝彩。

  • FC Schalke 04 Mesut Özil (Imago/Team 2)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    一鸣惊人

    厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。

  • Werder Bremen Mesut Özil (Imago/Sven Simon)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    球队生涯

    厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。

  • Bambi 2010 Mesut Özil (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    种族融合的典范

    2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。

  • Mesut Özil meets Angela Merkel in a football changing room in 2010 (picture-alliance/dpa/Bundesregierung/G. Bergmann)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    天使般的心

    图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。

  • Mesut Özil holds the World Cup trophy in front of the Brandenburg Gate (picture-alliance/GES/M. Gillar)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    世界冠军

    厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。

  • Özil pictured handing a football jersey to Erdogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    与埃尔多安合影争议

    今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。

  • Mesut Özil reacts during the World Cup Match between Germany and South Korea on June 27, 2018 (picture-alliance/Photoshot)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    事过境迁

    德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。

  • Mesut Özil sits on a ball during a training session (picture-alliance/dpa/C. Charisius)

    英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

    “赢球德国人；输球变移民”

    厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。

    作者: Elizabeth Schumacher


对厄齐尔本人来说，这是他在英超联赛中的第30个进球。由此他超过了自己的两位同胞--前德国国脚科林斯曼和勒斯勒尔保持的英超进球纪录。厄齐尔赛后在推特上发帖："我想，我们今晚踢了一场性感的足球"。他还把自己称为"这支队伍、这个俱乐部骄傲的队长"。这场比赛后，阿森纳队在英超排名榜上晋升到第4位。榜首为曼彻斯特联队。

 

叶宣/凝炼（德新社、体育新闻社）

 

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英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路

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