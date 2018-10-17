前德国国脚厄齐尔在英超赛场大放异彩

（德国之声中文网）阿森纳队在英超赛场上一路胜利进军，队长厄齐尔功不可没。这位世界杯后退出国家队的德国前国脚带领目前效力的阿森纳队，在周一晚上以3比1击败莱斯特城队，实现10场连胜。2014年世界杯冠军队成员厄齐尔在比赛第45分钟时，把落后的比分扳成1比1。此前在第31分钟时，阿森纳队的一个乌龙球让对手1比零领先。

这场比赛中，厄齐尔是阿森纳队的核心人物，他也为之后该队在下半场的两次进球做出了关键贡献。在比赛第63和第66分钟，曾效力于德甲多特蒙德队的奥巴梅杨连进两球。当比赛第80分钟厄齐尔被换下场的时候，受到球迷的欢呼喝彩。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 一鸣惊人 厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 球队生涯 厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 种族融合的典范 2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 天使般的心 图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 世界冠军 厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 与埃尔多安合影争议 今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 事过境迁 德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 “赢球德国人；输球变移民” 厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。 作者: Elizabeth Schumacher



对厄齐尔本人来说，这是他在英超联赛中的第30个进球。由此他超过了自己的两位同胞--前德国国脚科林斯曼和勒斯勒尔保持的英超进球纪录。厄齐尔赛后在推特上发帖："我想，我们今晚踢了一场性感的足球"。他还把自己称为"这支队伍、这个俱乐部骄傲的队长"。这场比赛后，阿森纳队在英超排名榜上晋升到第4位。榜首为曼彻斯特联队。

叶宣/凝炼（德新社、体育新闻社）