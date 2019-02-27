前律师称特朗普「骗子」 幕后秘辛连环爆

(德国之声中文网) 美国总统特朗普的前私人律师科恩(Michael Cohen)周三在国会听证会上狠批特朗普，

一开场，科恩就说，特朗普在2016年的大选中获胜不在预料之中－特朗普本人称他的竞选过程为「政治史上最盛大的政治宣传活动」。他还说:「他是种族主义者。」科恩告诉国会议员:「他是个骗子。他是个小人。」他说特朗普曾跟他说，黑人「太笨」所以不会投给他。他也表示，特朗普这个人会说出贬低黑人的言论，会威胁学校不能提供他的成绩单，会为了达成目标膨胀自己的价值，又为了逃税而贬低自己的资产。

白宫反击说科恩说的都是谎言，都是为了减刑。国会的共和党员也很恼火，认为民主党专挑特朗普跟金正恩会面的时后，用民主党在众议院占多数的优势，给科恩一个發言的场合，是为了要夺去美朝峰会的光彩。共和党的一员格林(Mark Green) 和戈萨拉(Paul Gosar)都骂科恩是「假证人」、「病态的骗子」。

科恩认为这些议员都是在为特朗普「护驾」。他说: 「以前的我也曾经跟现在的你们一样，10年了，我保护特朗普保护了10年。」他说: 「但是越多人跟过去的我一样盲目地追随特朗普，就越多人会遭遇到跟我一样的下场。」

科恩因为做假证被判三年刑期，将在五月入狱服刑。

同样出席听证会的共和党国会议员痛批科恩谎话连篇

特朗普指使支付女星封口费

科恩也说，特朗普签发了一张「私人支票」当做给绰号「旋风丹尼尔」成人片女星克利福德(Stephanie Clifford)的封口费。

科恩说:「他要我付款给一个跟他有外遇的成人片女星，并且对他老婆撒谎，我也照做了。」他接着拿出一些收据影本，说:「我现在提供给国会的是在竞选期间，为了请克莉弗德女士不要泄露与特朗普的外遇，我给克莉弗德女士的律师13万美金的汇款证明影本。」

他说，当时已经是总统的特朗普把他叫到白宫去讨论付款的事情，然后签发支票还科恩垫付给女星的钱。

特朗普先前坚决否认自己有支付封口费给女星，因为这个举动很可能违反美国竞选财务法。

科恩说，特朗普还在2018年二月打电话给他，确保他在公开场合的發言会包含「特朗普对于还款一事、以及科恩的所作所为都毫不知情。」

特朗普一开始的确想要撇清关系，说他对这笔金钱来往毫不知情，但是之后他又承认他知道有这么一件事，但是说法律责任是在科恩身上。

「旋风丹尼尔」克利福德发表声明，说她以科恩的作证为荣:「谢谢你终究鼓起勇气，开始说出真相。」

「电邮门」特朗普早知情

回顾2016年，维基解密将民主党一连串机密邮件公诸于世，重伤了特朗普的竞争对手希拉里。对此，科恩表示，特朗普事先知情。

科恩说:「史东先生告诉特朗普，他刚跟亚桑杰(Julian Assange)通过电话，在电话上，亚桑杰说，几天后将会有大量的电子邮件公诸于世，对希拉里不利。然后特朗普回他说:『这样不是很好吗?』」

史东 (Roger Stone)当时担任特朗普竞选总统的顾问。

怀疑特朗普通俄

科恩指控道，特朗普自称2016年竞选时与俄罗斯没有商业上的利益关系是个谎言。他说特朗普在还是候选人时就「知道而且主导着」莫斯科的特朗普大楼的兴建事宜。

科恩曾经对国会说特朗普大楼的兴建计划只进行到2016年一月，但是之后又坦诚这不是事实，大楼的兴建计划其实一直延伸到2016年中。在这次听证会上，他说特朗普并没有「直接」授意他要在此事上撒谎。

科恩说他没有「直接证据」可以确认特朗普的竞选团队与俄罗斯勾结，但是他对此「存疑」。

他说，他无意间听到特朗普与儿子小唐纳德的一次谈话，内容是关于一个「会晤」，而他自己揣测，他们所说的会晤很可能是与克里姆林宫的代表见面谈论希拉里。

特朗普曾经承认这次会晤的存在，但是否认对此有任何了解。

科恩提醒国会，他在特朗普与俄罗斯的关系上面所提供的证词都「纯属臆测」。他不会用「勾结」来形容两者之间的关系，但是他认为「在与普京的来回夸赞之间必定有不寻常之处。」

罗法/夏立民(德新社、美联社、法新社)