前律师承认做伪证 特朗普斥「软弱」

(德国之声中文网) 美国总统特朗普前私人律师科恩週四(11/29)在纽约法庭上承认自己曾经作伪证。

众所周知，特朗普一直想要在俄罗斯首都莫斯科建一栋特朗普大楼。去年，科恩告诉国会，特朗普的莫斯科建案在2016年1月就已经结束谈判。科恩曾经告诉众议院特别调查委员会，他曾经在2016年1月寄电子邮件给普京的发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)，却从未听到回音，该案因此在1月底告吹。

「这个交易没有成。」特朗普如此谈论这个中断的房地产交易:「从我的角度来看，我决定不继续谈下去，是我做的选择。」

他也认为就算当时莫斯科大楼的计划继续洽谈也没有什么不对: 「当时的状况下，我很有可能赢不了(党内提名)，那么我就必须回去经商，那我为什么应该要错过这么多机会?」

科恩现在说，事实上一直到当年6月，谈判都还在进行中。当时特朗普在克利夫兰的共和党大会获得党内提名为总统候选人。

特朗普的前任律师说，他之所以说谎是「为了配合『一号人物』维持政治形象(political messaging)，也是出于对『一号人物』的忠诚」。科恩在法律文件中，一向以「一号人物」指涉特朗普。

特朗普在白宫对记者表示，科恩是个「软弱的人」，想要减轻自身刑期，所以配合法院，講检察官想听的话。

今年8月，科恩已经承认8项罪名，包括违反竞选财务法、逃税与金融诈欺，并和纽约联邦检察官达成认罪协议。随后，他也说他配合特别检查官穆勒(Robert Mueller)的调查，釐清特朗普与俄罗斯之间的纠葛。该项调查从此深入到特朗普的商业交易的细节，而科恩在当中扮演关键角色。

罗法/夏立民 (法新社、德新社、美联社)