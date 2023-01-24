前往阿根廷分娩: 非法网络引诱俄罗斯孕妇

阿根廷检察官正在对将俄罗斯孕妇引诱至该国生育的非法网络展开调查，并指控其涉嫌组织非法“生育旅游”。
网站“阿根廷家庭”（ArgentinaFamily）提供生娃套餐，套餐价从3500美元的“标准套餐”到7500美元、号称“全天候无忧模式”的“通往大世界之路套餐”，再到15000美元，配有司机、保姆和西班牙语课程的“豪华版套餐”不等
（德国之声中文网）“对于人生最重要的时刻而言，只有最好的选项才算得上好。那么，为什么不到南美大陆来生孩子呢，整个过程孕妇毫无压力，可获得充分的准备，且完全放松。”对于浏览“阿根廷家庭”（ArgentinaFamily）网站的俄罗斯孕妇来说，这个梦想触手可及。
就好像这一切还不够梦幻似的，网站还为浏览者提供了第二个大奖：“获得世界上最快签发的第二本护照，全家可以免签进入世界上170多个国家。”网站的生娃套餐价从3500美元的“标准套餐”到7500美元、号称“全天候无忧模式”的“通往大世界之路套餐”，再到15000美元，配有司机、保姆和西班牙语课程的“豪华版套餐”不等。
居住在布宜诺斯艾利斯的俄罗斯人埃琳娜·库克林娜（Elena Kuklina）今年26岁，是“阿根廷家庭”网站的幕后主使。一周前，调查人员将她在位于马德罗港区(Puerto Madero)的豪华公寓翻了个底朝天，缴获66920美金、笔记本电脑和手机。
警方自去年12月以来一直在追捕她。库克林娜据说除了通过欺诈手段非法获取公共资金外，更是为70多名俄罗斯孕妇在入境时伪造了文件。其所在机构据称向政府机构提供了虚假的居住地址，以便更快通过入籍审批。此外，向俄罗斯公民出售虚假出生证明和身份证的行为也在被调查中。“这是一项价值百万美元的生意，”阿根廷移民局局长卡里尼亚诺（Florencia Carignano）说。
卡里尼亚诺担任阿根廷移民局局长已有三年多，当被问及像“阿根廷家庭”这样非法网络时，她充满忧虑。去年约有 10500 名孕妇从俄罗斯来到阿根廷，预计今年这一数字将会翻一番。
移民本身不是问题，“非常欢迎任何想留在我们国家的人。问题是许多俄罗斯女性拿到护照后并不会留在这里，她们拿到护照后便前往其他国家。然后我们在斯洛文尼亚发现了三名持阿根廷护照的俄罗斯间谍。这才是我们的担忧所在。”
在俄罗斯发动对乌侵略战争期间，阿根廷护照对许多俄罗斯人来说就像中了头彩一样。在阿根廷出生的孩子可以自动获得阿根廷国籍。其父母可以很容易地申请公民身份，拥有阿根廷护照可以免签进入171个国家。据称美国政府已经开始采取行动：毕竟任何拥有阿根廷护照的人都可以在美国申请十年居留许可。
十天前，阿根廷当局拒绝了六名怀孕的俄罗斯妇女入境。卡里尼亚诺回忆道：“那些怀孕33周的女性在抵达机场时都是独自一人，身无分文，也没有预订返程机票。”官员随后问了她们几个问题。 “但她们甚至无法告诉我们想去布宜诺斯艾利斯的哪里，或者预订了哪家酒店，给出的地址要么不准确要么根本不存在。我们马上就明白了，这些人是‘假游客’，她们不是来这里旅游的。”
虽然进入阿根廷的女性不被禁止在此生育，但需要一种特殊签证。这位阿根廷移民局负责人表示，自从俄罗斯一年前入侵乌克兰以来，他们就很明确地知道会迎来怎样的移民潮：来自俄罗斯的女性，多数为孕妇，通常独自一人，有足够的经济能力以获取居留许可。经由土耳其、埃塞俄比亚、阿联酋或荷兰皇家航空运营的航班，再加上在本地某家机构预订的“生娃套餐”，就可以确保在惊人的短时间内获得阿根廷国籍。
德尔加多(Federico Delgado)是负责调查生育旅游犯罪团伙的检察官。他不能向德国之声透露任何正在进行的诉讼程序细节。但德尔加多明确表示:“我们此次的司法调查与未来俄罗斯孕妇入境阿根廷没有任何关系，只要她们符合当局的入境要求即可。阿根廷和俄罗斯，就像和许多其他国家一样，有达成的入境协议，有规定几个月的入境时间。”
检察官认为，吸引众多俄罗斯孕妇前来阿根廷生产的不仅仅是获得护照的前景。这个南美国家也将自己视为一个“张开双臂”的国家，与世界上许多其他国家相比，它是一个典型的移民国家，自20世纪初期和中期以来就有着悠久的移民历史。最重要的是，这里有优质的医疗服务。
“阿根廷的国家和私人医疗保健系统都非常好，与南欧相比毫不逊色。再加上阿根廷对那些可以支付美元的人来说物价非常便宜，这就解释了为什么那么多来自世界另一端的女性想在这里生孩子。”
在大都市布宜诺斯艾利斯，八家医院成为了俄罗斯孕妇的热门分娩地。例如，公立且免费的费尔南德斯医院（Fernández）在过去三个月里新患者预约激增50%。私立的圣纳托里奥·菲诺切托医院（Sanatorio Finochietto），去年12月，几乎三分之一在这里出生的婴儿父母是俄罗斯人。卡里尼亚诺为母亲们感到高兴，但也表示：“我们不能把我们的国家变成全世界的妇产医院。”
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