前往阿根廷分娩: 非法网络引诱俄罗斯孕妇

（德国之声中文网）“对于人生最重要的时刻而言，只有最好的选项才算得上好。那么，为什么不到南美大陆来生孩子呢，整个过程孕妇毫无压力，可获得充分的准备，且完全放松。”对于浏览“阿根廷家庭”（ArgentinaFamily）网站的俄罗斯孕妇来说，这个梦想触手可及。

就好像这一切还不够梦幻似的，网站还为浏览者提供了第二个大奖：“获得世界上最快签发的第二本护照，全家可以免签进入世界上170多个国家。”网站的生娃套餐价从3500美元的“标准套餐”到7500美元、号称“全天候无忧模式”的“通往大世界之路套餐”，再到15000美元，配有司机、保姆和西班牙语课程的“豪华版套餐”不等。

居住在布宜诺斯艾利斯的俄罗斯人埃琳娜·库克林娜（Elena Kuklina）今年26岁，是“阿根廷家庭”网站的幕后主使。一周前，调查人员将她在位于马德罗港区(Puerto Madero)的豪华公寓翻了个底朝天，缴获66920美金、笔记本电脑和手机。

警方自去年12月以来一直在追捕她。库克林娜据说除了通过欺诈手段非法获取公共资金外，更是为70多名俄罗斯孕妇在入境时伪造了文件。其所在机构据称向政府机构提供了虚假的居住地址，以便更快通过入籍审批。此外，向俄罗斯公民出售虚假出生证明和身份证的行为也在被调查中。“这是一项价值百万美元的生意，”阿根廷移民局局长卡里尼亚诺（Florencia Carignano）说。

梦寐以求的阿根廷护照

卡里尼亚诺担任阿根廷移民局局长已有三年多，当被问及像“阿根廷家庭”这样非法网络时，她充满忧虑。去年约有 10500 名孕妇从俄罗斯来到阿根廷，预计今年这一数字将会翻一番。

移民本身不是问题，“非常欢迎任何想留在我们国家的人。问题是许多俄罗斯女性拿到护照后并不会留在这里，她们拿到护照后便前往其他国家。然后我们在斯洛文尼亚发现了三名持阿根廷护照的俄罗斯间谍。这才是我们的担忧所在。”

“我们最近调查了 33 名声称住在5星级酒店的俄罗斯孕妇，其中三人‘证件有问题’。”阿根廷移民局局长卡里尼亚诺向媒体透露

在俄罗斯发动对乌侵略战争期间，阿根廷护照对许多俄罗斯人来说就像中了头彩一样。在阿根廷出生的孩子可以自动获得阿根廷国籍。其父母可以很容易地申请公民身份，拥有阿根廷护照可以免签进入171个国家。据称美国政府已经开始采取行动：毕竟任何拥有阿根廷护照的人都可以在美国申请十年居留许可。

“假游客”被禁止入境

十天前，阿根廷当局拒绝了六名怀孕的俄罗斯妇女入境。卡里尼亚诺回忆道：“那些怀孕33周的女性在抵达机场时都是独自一人，身无分文，也没有预订返程机票。”官员随后问了她们几个问题。 “但她们甚至无法告诉我们想去布宜诺斯艾利斯的哪里，或者预订了哪家酒店，给出的地址要么不准确要么根本不存在。我们马上就明白了，这些人是‘假游客’，她们不是来这里旅游的。”

虽然进入阿根廷的女性不被禁止在此生育，但需要一种特殊签证。这位阿根廷移民局负责人表示，自从俄罗斯一年前入侵乌克兰以来，他们就很明确地知道会迎来怎样的移民潮：来自俄罗斯的女性，多数为孕妇，通常独自一人，有足够的经济能力以获取居留许可。经由土耳其、埃塞俄比亚、阿联酋或荷兰皇家航空运营的航班，再加上在本地某家机构预订的“生娃套餐”，就可以确保在惊人的短时间内获得阿根廷国籍。

检察官介入调查

德尔加多(Federico Delgado)是负责调查生育旅游犯罪团伙的检察官。他不能向德国之声透露任何正在进行的诉讼程序细节。但德尔加多明确表示:“我们此次的司法调查与未来俄罗斯孕妇入境阿根廷没有任何关系，只要她们符合当局的入境要求即可。阿根廷和俄罗斯，就像和许多其他国家一样，有达成的入境协议，有规定几个月的入境时间。”

检察官认为，吸引众多俄罗斯孕妇前来阿根廷生产的不仅仅是获得护照的前景。这个南美国家也将自己视为一个“张开双臂”的国家，与世界上许多其他国家相比，它是一个典型的移民国家，自20世纪初期和中期以来就有着悠久的移民历史。最重要的是，这里有优质的医疗服务。

“阿根廷的国家和私人医疗保健系统都非常好，与南欧相比毫不逊色。再加上阿根廷对那些可以支付美元的人来说物价非常便宜，这就解释了为什么那么多来自世界另一端的女性想在这里生孩子。”

在大都市布宜诺斯艾利斯，八家医院成为了俄罗斯孕妇的热门分娩地。例如，公立且免费的费尔南德斯医院（Fernández）在过去三个月里新患者预约激增50%。私立的圣纳托里奥·菲诺切托医院（Sanatorio Finochietto），去年12月，几乎三分之一在这里出生的婴儿父母是俄罗斯人。卡里尼亚诺为母亲们感到高兴，但也表示：“我们不能把我们的国家变成全世界的妇产医院。”

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