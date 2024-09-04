前幕僚遭控效命北京 纽约州长要求驱逐中国总领事

41岁的华裔女子孙雯涉嫌接受中国政府指示，在纽约州政府内暗自从事有利于中国政府的行动，并藉此获得数百万美元的不法所得。纽约州长霍楚尔回应此案，认为应该驱逐中国驻纽约总领事黄屏。美国国务院表示，黄屏确实已离任，但并非遭到驱逐。

（德国之声中文网）一名曾替纽约前州长科莫（ Andrew Cuomo）、现任州长霍楚尔（Kathy Hochul）工作的华裔官员孙雯（Linda Sun）遭控担任中国政府的代理人，週二（9月3日）在长岛遭美国联邦政府逮捕。霍楚尔週三（4日）表示，她在美国国务卿布林肯（Antony Blinken）的要求下与国务院官员通了电话，向对方表达希望驱逐中国驻纽约总领事。

霍楚尔说，国务院告知她该总领事已经不在纽约中国使团内。随后，美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）向媒体厘清，霍楚尔通电话的对象是副国务卿康贝尔（Kurt Campbell），而中国驻纽约总领事黄屏在8月因任期届满离任，并非被美国驱逐。中国驻华府大使馆尚未回应路透社的置评请求。

据台湾中央社报道，霍楚尔对于孙雯曾试图阻挠美台官员互动感到震惊，而且纽约州政府在该时间区段确实没有跟台湾互动，“事件程度相当惊人”，但这样的情况根本不该发生。

美国网媒POLITICO则指出，霍楚尔多次强调孙雯是前州长任内所雇用，而且孙雯在他的任内“只是中阶员工”、能接触到的资讯“相当有限”。根据州长公开行程资讯，自2021年8月至2022年5月至少有22次会议，霍楚尔跟孙雯都有出席，其中一次会议的与会者更只有霍楚尔、孙雯和黄屏3人。

不过，霍楚尔认为，检方已展开调查，因此现阶段没有必要针对孙雯案件，另行启动纽约州内的调查。“我目前对我们的审查做法有信心……我们的背景调查很详尽，花很多时间，甚至还会回溯到幼儿园时期的活动。”

图为纽约州长霍楚尔。（资料照） 图像来源: Scott Olson/AFP/Getty Images

孙雯面臨哪些指控？

检方指控，孙雯在纽约州政府服务期间也在遵从中国官员指示，曾刻意阻挡台湾政府官员接触纽约州官员，且试图替一位纽约高官安排前往中国的旅行。

此外，孙雯还涉嫌操控纽约政府的政策信息，将之形塑为有利于中国政府。举例而言，中国官员曾希望请霍楚尔录制农历新年影片，对此孙雯称，可以让霍楚尔“讲些你想要她说的话”；对方回应：“大部分就说节日的祝福，希望双方友好合作。不要太政治。”

另一起事件中，孙雯曾与霍楚尔的讲稿撰写人起争执，因为撰稿人坚持提到中国的“维吾尔人处境”；孙雯则向中国官员承诺，她绝不会让稿子内出现此言。最后的讲稿并未提及穆斯林少数群体。

图为纽约的唐人街。（资料照） 图像来源: Spencer Platt/Getty Images

检察官皮斯（Breon Peace）表示，孙雯透过替中国政府谋取利益的“不法计划”，让自己的家庭赚取暴利。孙雯个人藉此获取数百万美元报酬和礼物；胡骁则在中国有生意，被指从中国政府手中获得好处，包含价值数百万美元的生意。

美国检方称，孙雯和胡骁夫妇利用这些所得，进一步从事洗钱活动，并且购买了一辆2024年的法拉利罗马跑车，且有能力在纽约长岛、夏威夷檀香山置产，这些房产约价值6百万美元。据称，中国官员还曾请私人厨师准备南京盐水鸭料理，送到孙雯的父母家中。

孙雯总计面臨8项指控，包含担任外国政府代理人但未事先登记、洗钱等。胡骁则背上3项指控，包含串谋银行欺诈等。

两人对所有罪名皆不认罪；布鲁克林的法官已裁定两人分别以150万美元和50万美元交保，下一次出庭是9月25日。孙雯的律师沙费尔（Jarrod Schaeffer）称：“可以理解，我们的客户对这些指控感到不安。”

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孙雯的背景

根据孙雯的公开简历，她曾在州政府工作大约15年。

2021年，孙雯成为霍楚尔的副幕僚长。霍楚尔办公室发言人表示，在他们发现孙雯“不当行为”的证据之后，2023年3月开除了她，且随即向相关单位通报，并配合执法机关调查。

孙雯也跟纽约侨界关系密切。2018年，她曾参加纽约福建华侨团体活动，向侨胞表示会“努力帮助乡亲融入主流社会，让华人声音变得有力量更团结”。

近年来，美国司法部持续调查涉嫌替北京工作的“中国间谍”。上个月，已归化美国的华裔学者王书君因为帮中国政府搜集海外异议人士的资讯，而遭美国联邦法庭定罪。

（路透社、美联社等）

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