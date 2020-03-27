前嫌尽释? 美中元首热线称团结抗疫

(德国之声中文网) 美国总统特朗普27日与中国国家主席通电话。中美元首似乎已冰释前嫌，新华网称，习近平详细介绍了中方防疫举措，也关心美国疫情发展。特朗普则表示两国会「紧密合作」，并对中国抗疫过程表示「敬佩」。

特朗普在推特上说:「刚刚与习近平主席进行了非常愉快的交谈。 详细讨论了肆虐世界上大部分地区的冠状病毒。 中国已经经历了很多，并对病毒有了深刻的了解。 我们正在紧密合作。 非常敬佩！」

根据新华网,习近平强调「中美应该团结抗疫」。他说:「中美两国卫生部门和防控专家就国际疫情形势、中美防控合作一直保持着沟通，中方愿继续毫无保留同美方分享信息和经验。」

习近平提到，中国一些省市和企业纷纷向美方提供医疗物资援助。他表示，「中方理解美方当前的困难处境，愿提供力所能及的支持」。

就中方的公开内容看来，双方未提及任何先前两国龃龉。先前特朗普和美国务卿蓬佩奥先前分别反复以「中国病毒」和「武汉病毒」称呼新冠病毒。这种做法激怒了北京。

随后虽然特朗普表示不会再以「中国病毒」称乎，但蓬佩奥仍在G7外交部长会议上坚持用「武汉病毒」称之。期间中国外交部发言人赵立坚还在推特上暗示，是美国军方把病毒带到武汉。

但两人通话内容并未谈到病毒来源或名称，而是将焦点放在疫情本身。习近平并把层级拉到国际，表示「流行性疾病不分国界和种族，是人类共同的敌人。国际社会只有共同应对，才能战而胜之。」

邹宗翰/杨威廉 (综合报导)