前嫌尽释？德总统和泽连斯基通话 外长即将访乌

（德国之声中文网）德国联邦总统施泰因迈尔（ Frank-Walter Steinmeier ）周四（5月5日）与乌克兰总统泽连斯基通了电话。柏林总统府表示，双方之前的矛盾隔阂已消除，施泰因迈尔向泽连斯基表达了团结、尊重以及对乌克兰人民勇敢抗击俄罗斯侵略者的支持。

柏林强调，两位总统均称此次通话"非常重要"、"非常良好"。此外，泽连斯基还邀请德国总统本人和德国联邦政府代表前往基辅访问。乌克兰总统发言人对德国《图片报》表示，施泰因迈尔和泽连斯基在谈话中同意，"让以往的事成为过去，将精力集中在今后的合作上"。

所谓的"矛盾隔阂"是在今年4月中施泰因迈尔计划访问基辅却被乌克兰方面拒绝后产生的。德国总理肖尔茨以国家元首受到的这一冒犯为理由，表示自己暂时不会访问乌克兰。"撤销对德国联邦总统的邀请是一个问题，有待解决"，肖尔茨几天前说，他无意提任何条件，但有一点："乌克兰须有所表现"。

外长打前哨

俄乌战争爆发后，施泰因迈尔在默克尔政府担任外长期间的对俄政策成为基辅指责的一个焦点。泽连斯基也曾点名批评过施泰因迈尔。不过柏林方面称，本周四施泰因迈尔与泽连斯基45分钟的通话在友好的气氛中进行。乌克兰方面没有再对德国总统以往的政策立场提出批评。

德国现任外长贝尔博克（Annalena Baerbock）和联邦议院议长巴斯（Bärbel Bas）已宣布将访问基辅。德新社援引议长发言人报道，5月8日，巴斯将在乌克兰参加纪念二战结束的官方活动。作为联邦议院议长，她在外交礼宾的级别上仅次于联邦总统。

肖尔茨周四在柏林宣布，外交部长贝尔博克将在"不久后"出访乌克兰。但他没有透露更多细节，以及他本人是否有访问乌克兰的计划。

一段时间来，德国举国上下都在热议总理的态度是否恰当。他之所以有此态度，同乌克兰驻德大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）的批评并非全然无关。这位大使曾讥讽肖尔茨总理，称他的做派犹如"被冒犯的猪肝肠"（beleidigte Leberwurst, 德语俚语，形容感觉受到羞辱而愤愤不平--译者注），非政治家风度。梅尔尼克批评说，"事关自纳粹入侵乌克兰以来最残酷的灭绝性战争，可不是幼儿园。"

多数德国人支持肖尔茨

根据一项民意调查结果，近半德国人支持肖尔茨在是否访问乌克兰问题上的矜持态度。 在YouGov的调查中，49%的受访公民认为，在乌方4月份拒绝施泰因迈尔总统后，肖尔茨总理不去乌克兰是恰当的；32%的人认为这不合适或很不合适；19%的人尚无定见。

就在本周，德国最大反对党--基民盟主席默茨（ Friedrich Merz ）去了基辅，并吸引了德国媒体的极大关注。社民党、绿党和自由民主党组成的现任联邦政府成员们能实时看到反对党领导人如何在卧铺车上利用简短视频宣传自己，看到他如何同基辅市长克里契科（ Vitali Klitschko ）和乌克兰议会议长交谈、访问基辅郊区遭俄军摧残的伊尔平（ Irpin ），并最终受到泽连斯基总统的接待。

向柏林发出信号

乌总统会唔德国反对党领导人并非最初计划，在礼节上亦殊不寻常。观察家们认为，这可被视为是向德国政府发出的一个信号。乌大使梅尔尼克曾再三强调过，若德总理来基辅，乌政府会非常高兴。

泽连斯基和默茨谈了约一小时；一张照片显示，身穿橄榄绿T恤的这位乌克兰国家元首会谈结束后和这位德国客人热情握手。事后，默茨指出，"德国站在乌克兰极其勇敢的人民一边"。他这样描述在伊尔平的感受："我完全被震撼了，现在依旧这样，你永远无法忘却这些图像。"

他指出，俄军 "不分青红皂白 "地使用重武器摧毁文化中心、幼儿园、教堂和医院，"这你必须看到过，才能有对这一全部残暴悲剧的感性认知。" 默茨建议德国总理前往基辅。他强调："你不能通过电话做这样的会谈，你不能采用视频方式做这样的会谈，你必须亲身到场会谈。"

人们可以认为，默茨此行是故意要给总理施压。肖尔茨的拒绝成了前执政党基民盟的一个政治筹码。身兼政府副总理的绿党籍联邦经济部长哈贝克（ Robert Habeck ）表示，"如果我是反对党政治家，我也会去"。

（综合报道）

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