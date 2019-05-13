 前媒体人张贾龙因″寻衅滋事″被抓 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.08.2019

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时政风云

前媒体人张贾龙因"寻衅滋事"被抓

张贾龙因讲真话曾在2014年被公司解聘。但昨晚被抓是因为“寻衅滋事”。被认为近来低调行事的他究竟干了什么？

China Gericht in Tianjin (picture-alliance/AP Photo/M. Schiefelbein)

张贾龙到底怎么寻衅滋事了？

DW.COM

近日中国博主张贾龙遭腾讯公司解聘。随后张贾龙在解聘声明中透露原因为：早前他和美国国务卿克里的会谈中，公开请美国支持推倒中国防火长城和声援良心犯，以及在网上公开中宣部禁令。 (27.05.2014)

(德国之声中文网)据"维权网信息中心"的消息，前知名媒体人张贾龙周一（8月12日）晚在贵阳市的家中被安全部门带走。该网在发布这条信息时，附上了贵阳公安局南明分局签发的"拘留通知书"，上面写道：张贾龙因涉嫌寻衅滋事罪刑事拘留，被羁绊在南明区看守所。

据熟悉张贾龙的人士说，很长一段时间来，张贾龙的生活一直比较低调。6月份妻子刚刚生下幼女，当时，他还在社交媒体上展示图片并说，他见证了母亲的伟大。

张贾龙的好友胡佳在电话里证实说，6月8日女儿出生时，张贾龙很开心，胡佳在朋友圈里为张点赞。这是胡佳最后一次同张贾龙联络。张被抓后，所有人都想知道原因。胡佳也在第一时间询问了张贾龙的妻子，后者告知，张贾龙已有很长一段时间没有公开发表言论，也没有接受外媒采访。看他在社交媒体朋友圈发布的信息，今年7月3日，他告知接到美国驻成都领事馆发出的庆祝美国国庆招待会邀请。

张贾龙曾在腾讯财经网工作。2014年2月，他受邀参加到访的时任美国国务卿克里主持的一次座谈会，并在会上多次发言。根据后来张贾龙自己在网上发布声明告，他希望美国能支持渴望自由的中国人，帮助一起推倒中国的网络防火长城（Great Fire Wall）。同时也谴责部分美国公司协助中国政府阻止网民登陆推特、Facebook等社交媒体和封锁其他网站。此外，他还公开表达了对刘晓波、许志永等良心犯的支持，并期待克里能够探望被软禁的刘晓波之妻刘霞。

除会见克里国务卿，张贾龙当时也是网络上的活跃人士。他曾在博客中列举审查机构向媒体下达指令，限定报道的内容，并把这些在网上公开。之后不久，张贾龙被腾讯解聘，而解聘他的理由是"泄漏商业机密等保密敏感信息行为"。

但是，5年前的这些事情怎么构成"寻衅滋事"，从而成为逮捕张贾龙的理由？对此目前还找不到答案，试图联系张太太，电话也已关机。

按照欧洲议会人权奖"萨哈罗夫奖"得主胡佳的分析，中国当局目前需要达到"震慑维稳"的效果。以前发表过言论的人，即使目前不说话，也可以随时抓捕，近期的一个目标是在香港问题上减除噪音，突出主流。其次，"今年是中共建国70周年，在庆祝之前几个月，一定要噤声。这是当局一个全局性的考虑，用非政治化的'寻衅滋事'构成威吓，这样都不必上升到'煽动颠覆国家政权'的政治高度。"

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