前国际足联主席、前欧洲足联主席被判无罪

（德国之声中文网）瑞士联邦刑事法院今天宣布裁决：对这两名前足球界高官的欺诈罪指控不成立，被告无罪。这样，法官未依循检方要求。上月中旬，瑞士检察院曾要求分别判处布拉特1年、普拉蒂尼8个月缓刑。

在对现年86岁的瑞士人布拉特和67岁的法国人普拉蒂尼为期两周的庭审前，已有长达6年的调查。布拉特在1998年至2002年的国际足联主席首任期内，曾和普拉蒂尼签订顾问协议。根据1999年签署的一份合同，普拉蒂尼从国际足联获年薪30万瑞士法郎（约30.3万欧元）佣金。

但检方称，2011年1月，普拉蒂尼却向国际足联索要约200万欧元的未付款。此时，他结束为这个国际足球管理机构提供咨询工作已过8年。检方相信，此乃一 "虚构账单"，当事人以国际足联的名义中饱私囊。

布拉特则在法庭上一口咬定，从一开始就同普拉蒂尼商定了100万瑞士法郎的年薪。不过，那是一个无证人的口头 "绅士协议"。国际足联财务状况不允许直接向这位前法国国家足球运动员支付这笔款项。

瑞士法院现在宣布，对这两名前足球官员的欺诈指控不成立，缺少确凿的证据证明被告犯有欺诈罪，据此，适用 "疑罪从无 "原则。

布拉特和普拉蒂尼默然静听法官宣读判决书。离开法院时，布拉特表示，对无罪判决感到 "非常高兴"。他称，"正如我们从第一天起就说的那样，没人有罪，没人。不是普拉蒂尼，也不是我。……我一生并非全然无辜，但在此案上我是清白的。"

普拉蒂尼也发表声明，对获无罪判决深感快慰。他说，自己赢得了 "第一场比赛"。这位前足球运动员再度称自己是被人构陷的受害者。他说，"此案中有人违反法律，但未上庭。" 普拉蒂尼强调，"大家可以相信我，我们会再次见面。"

2015年，布拉特因各种丑闻被迫辞去国际足联主席职务，并被国际足联禁止参与足球活动数年。

普拉蒂尼曾三次获得欧洲足球先生称号，并在2007年至2015年任欧洲足联主席。他曾想接替布拉特执掌国际足联，但因这笔可疑酬金，他亦被国际足联禁止涉足球界8年，后由国际体育仲裁法庭减为4年。最终，不是他，而是意大利人詹尼·因凡蒂诺（ Gianni Infantino ）成了国际足联掌门人。

（法新社）

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