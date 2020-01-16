前国际刑警组织主席孟宏伟获刑13年半

（德国之声中文网）曾任中国公安部副部长的孟宏伟是习近平反腐运动中落马的又一名高级官员。不过，也有人批评称，这场反腐运动也被用来清除习的政敌。2018年，孟宏伟在国际刑警组织主席任内回国期间宣告失踪。稍后，中共指控孟宏伟犯有受贿罪，并宣布开除其党籍。孟宏伟的妻子去年获得法国政府的政治庇护。此前，她曾担心有人会绑架她以及两个孩子。

现年66岁的孟宏伟被判处13年6个月监禁，并处罚金两百万人民币。去年六月的庭审中，孟宏伟承认曾收取210万美金的贿赂。法庭指控孟利用职权"谋取私利"。法庭周二宣判时也表示，"有部分赃款赃物未能追缴"。中国官方媒体展示的照片上显示，站在被告席上的孟宏伟目光呆滞，身边各有一名法警。法庭称："孟宏伟到案后主动交代了办案机关尚未掌握的大部分受贿犯罪事实，如实供述全部犯罪事实，认罪悔罪。"

去年3月24日，官方通讯社转发的中纪委通报中称，"孟宏伟毫无党性原则，毫无组织观念，不按规定报告个人有关事项，对抗组织，拒不执行党中央决定。"。因此，有分析家认为，孟宏伟倒台并非只是贪污受贿，更同公安系统"全面肃清周永康流毒"的大规模行动有关。周永康曾任中共政法委书记，2015年因受贿、滥权以及泄露国家机密被判处终身监禁。

孟宏伟于2004年被周永康提名出任公安部副部长的。在公安部副部长任内，孟宏伟曾负责反恐以及处理新疆暴力事件。这一时间段内，中国有大量异议人士遭逮捕，其中也包括后来死在狱中的诺贝尔和平奖得主刘晓波。

2013年起，孟宏伟开始担任中国海警局局长。2016年11月10日，孟宏伟当选国际刑警组织主席，成为担任这一职位的第一位中国人。人权组织对这一人事决定提出批评，他们担心北京的影响力会扩充至国际警务合作领域。

2018年9月，回国期间的孟宏伟发短信给其留在法国的妻子，告知等他电话。稍后又发来一幅刀具的图案，似乎暗示他遭遇危险。数周后，国际刑警接到孟宣布辞职的通知。而北京方面则宣布，孟宏伟因受贿嫌疑已被逮捕。孟的妻子一直坚持，中国当局对其丈夫提出的指控"毫无证据"。