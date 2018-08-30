前国脚巴拉克：勒夫本该下课

（德国之声中文网）原德国国家队队长巴拉克表示，他本来估计，德国队在本届世界杯上打出1938年以来最差战绩后，德国足协会让教练勒夫走人。"和其他很多人一样，我对他保留住了这个位置感到吃惊"，巴拉克对德国之声说："像他这样带一支队伍这么长时间了，到了某个时间点总归应该承认，情况运转得不好。"

1999年到2010年间曾98次身披国家队战袍上场、现年42岁的巴拉克对德国足协提出了直率的批评。他认为德国队在世界杯上表现差是有原因的，"应该认真分析，而不是一边说我们要分析，一边已经决定保留教练，这不是真的分析问题。"

巴拉克呼吁德国足协进行结构改革，结束一人决策的局面。不过他也指出，足协的问题并不能成为国家队队员表现欠佳的理由，因为他们中的很多人是2014年巴西世界杯上的夺冠成员。巴拉克推测，在里约捧得世界杯后，德国足协开始安于现状。"就算我们在8年时间里打出了高水平，赢得了世界杯，你还是必须每天对自己提出新要求，足球的发展太快了。"

阵容不理想

巴拉克认为，德国足球队员的水平和潜力还是很高的，德国不缺好球员。"问题在心理上。足球的水平在4年里不会下降得这么快，以至于连小组赛都出不了线。"巴拉克说："问题在哪儿呢？没有对成功的渴望，缺乏战斗精神，还有很多其它猜测，唯一可信的答案只有球员们自己才能给出。"

巴拉克认为，勒夫在2014年世界杯队伍的基础上选定今年的阵容，原则上无可厚非，是"完全正常"的，不过教练也要表现出足够的专业水准，考虑到决定对未来的影响。他说，"显然，有几名球员不在最佳状态。这在之前就能看出来，有一个或几个位置的安排不是最理想的。因此负责人士应该做出判断，勒夫是否还是正确的人选。"

多余的丑闻

在巴拉克看来，国家队队员厄齐尔和京多安同土耳其总统埃尔多安合影的事件及其引起的风波，也是德国队之后在世界杯上表现如此之差的原因之一。他说，厄齐尔之后退出国家队的决定，人们必须接受，国家队现在应该向前看。他建议厄齐尔专注于自己在阿森纳队的足球生涯。“当他站在足球场上的时候，他应该重新感到幸福。这是一个足球运动员应该做的——在球场上引人注目，而不是在别的地方。”

"黄金少年"

尽管对勒夫和德国足协提出了批评，巴拉克还是对德国足球的未来充满希望。人们必须寄希望于德国"黄金少年"，巴拉克说。9月初，德国队1比1踢平新科世界杯冠军法国队，让他充满信心，"我看到了实力不逊于法国人的出色球员。"

他认为，法国过去几年在战术和遴选球员方面的工作可圈可点，值得德国借鉴："我们必须关注后继人才，采用有计划的方案，让最好的人员去负责青年队，这才是我们最宝贵的财富。"巴拉克说："如果我们的青少年培养工作保持高质量，就有可能发掘出更多的有才华的球员。"