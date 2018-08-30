前国脚巴拉克：勒夫本该下课

（德国之声中文网）原德国国家队队长巴拉克表示，他本来估计，德国队在本届世界杯上打出1938年以来最差战绩后，德国足协会让教练勒夫走人。"和其他很多人一样，我对他保留住了这个位置感到吃惊"，巴拉克对德国之声说："像他这样带一支队伍这么长时间了，到了某个时间点总归应该承认，情况运转得不好。"
1999年到2010年间曾98次身披国家队战袍上场、现年42岁的巴拉克对德国足协提出了直率的批评。他认为德国队在世界杯上表现差是有原因的，"应该认真分析，而不是一边说我们要分析，一边已经决定保留教练，这不是真的分析问题。"
令人大跌眼镜的出局（图为胡梅尔斯和戈麦斯）
巴拉克呼吁德国足协进行结构改革，结束一人决策的局面。不过他也指出，足协的问题并不能成为国家队队员表现欠佳的理由，因为他们中的很多人是2014年巴西世界杯上的夺冠成员。巴拉克推测，在里约捧得世界杯后，德国足协开始安于现状。"就算我们在8年时间里打出了高水平，赢得了世界杯，你还是必须每天对自己提出新要求，足球的发展太快了。"
阵容不理想
巴拉克认为，德国足球队员的水平和潜力还是很高的，德国不缺好球员。"问题在心理上。足球的水平在4年里不会下降得这么快，以至于连小组赛都出不了线。"巴拉克说："问题在哪儿呢？没有对成功的渴望，缺乏战斗精神，还有很多其它猜测，唯一可信的答案只有球员们自己才能给出。"
巴拉克认为，勒夫在2014年世界杯队伍的基础上选定今年的阵容，原则上无可厚非，是"完全正常"的，不过教练也要表现出足够的专业水准，考虑到决定对未来的影响。他说，"显然，有几名球员不在最佳状态。这在之前就能看出来，有一个或几个位置的安排不是最理想的。因此负责人士应该做出判断，勒夫是否还是正确的人选。"
多余的丑闻
在巴拉克看来，国家队队员厄齐尔和京多安同土耳其总统埃尔多安合影的事件及其引起的风波，也是德国队之后在世界杯上表现如此之差的原因之一。他说，厄齐尔之后退出国家队的决定，人们必须接受，国家队现在应该向前看。他建议厄齐尔专注于自己在阿森纳队的足球生涯。“当他站在足球场上的时候，他应该重新感到幸福。这是一个足球运动员应该做的——在球场上引人注目，而不是在别的地方。”
厄齐尔代表德国国家队参加的最后一场世界杯比赛（小组赛对韩国）
"黄金少年"
尽管对勒夫和德国足协提出了批评，巴拉克还是对德国足球的未来充满希望。人们必须寄希望于德国"黄金少年"，巴拉克说。9月初，德国队1比1踢平新科世界杯冠军法国队，让他充满信心，"我看到了实力不逊于法国人的出色球员。"
他认为，法国过去几年在战术和遴选球员方面的工作可圈可点，值得德国借鉴："我们必须关注后继人才，采用有计划的方案，让最好的人员去负责青年队，这才是我们最宝贵的财富。"巴拉克说："如果我们的青少年培养工作保持高质量，就有可能发掘出更多的有才华的球员。"
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凯迪拉（Sami Khedira）
在2014年世界杯赛期间，尚为不可或缺之人，—尽管有伤，仍被勒夫选中。然而，数月来，以及在俄罗斯世界杯赛上，这位尤文图斯队中场球员表现差如人意。因此，对阵瑞典的第二场世界杯赛，未让他上场。现在，其他年轻球员将取代他的位置。
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萨内（Leroy Sane）
虽然在世界杯赛前夕被从名单中筛选掉，这名快速边锋却是世界杯的赢家之一。勒夫将在新一轮比赛中启用他。当然，萨内须证明，身披国足战袍后，他也能有极优异表现。不过，他迄今在国际比赛中的作为并不能令人满意。在曼城，这位22岁小将近期以来也更多地是与冷板凳为伍。
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勃兰特（Julian Brandt）
两次射中门柱、在世界杯赛上带来一股清新之风的这匹来自勒沃库森队的黑马引起业界的重视。上一赛季，他在勒沃库森队有长足进展：由外围队员变成灵魂队员。现在，在国家队，他也将属于核心队员。勃兰特的踢法是勒夫喜欢的那种：讲求细腻而不一味拼抢。
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德拉克斯勒（Julian Draxler）
不论是在世界杯期间，还是在他所在的巴黎圣日尔曼，尽管表现颇佳，他都未能出人头地。这位前沙尔克队员是转会候选人，他本有意去塞维利亚，但西班牙人觉得他的转会费太昂贵了些。现在，他恢复了常态，也会在国家队里扮演重要角色？对此，他有足够能力。
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罗伊斯（Marco Reus）
这位来自多特蒙德队的大将肯定会扮演关键角色。罗伊斯是勒夫新建队伍中的数名核心队员之一。多年里，因多次受伤，俄罗斯世界杯只是这位多特蒙德队队长的第二次重大国际赛事。罗伊斯雄心勃勃，立志要尽己之能，帮助国家队未来夺得更多头衔。
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Thilo Kehrer
克雷尔（Thilo Kehrer） 这位21岁的前沙尔克队员是从勒夫那里得到机会、有望未来数年成为国足核心队员的球员之一。在德甲上一赛季中，克雷尔在沙尔克队里拥有仅次于老将纳尔多（Naldo）的最佳个人拼抢成绩。在新加盟的超级球星云集的巴黎圣日尔曼俱乐部队，在主帅图赫尔（Thomas Tuchel）的打造下，这名颇具天赋的新人技艺必将得到提升。
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瓦格纳（Sandro Wagner）
这或许是始料未及的：未被入选俄罗斯世界杯阵容后，这名拜仁慕尼黑队的前锋宣布退出国足，导致重新归队断无可能。其实，国足现在就缺中锋。戈麦茨（Mario Gomez）已经退役。可惜了！
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彼得森（Nils Petersen）
这位弗莱堡队员或许有机会填补瓦格纳留下的这一“缺口”。世界杯赛前，勒夫还曾把他从暂定名单上划掉。虽不至于成为核心队员，担当支柱角色，但作为一匹黑马，彼得森仍将占有重要位置。他为人谦虚、不事张扬的作风是扮演这一角色的完美人选。
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鲁迪（Sebastian Rudy）
至少在目前，这名沙尔克队新人可以被看成失败者。过去，鲁迪始终是勒夫看中、因此乐于提名的球员之一。他是多面手。不过，勒夫已宣布，场上未来要重新讲求快速、直接— 已经28岁的这位不再年轻的前慕尼黑球员由此被筛选掉了。
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格策（Mario Götze）
很久以来，格策就已处在了成功的阴影里。2014世界杯决赛的那粒致胜球恐怕会是他身披国足队服的最后一个美妙时刻。虽然勒夫说，格策有潜力，将继续受到关注。不过，了解勒夫的人知道，这位国足教练只是不愿公开明说罢了：对这个多特蒙德球星来说，国家队已是往事。