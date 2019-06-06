前国脚厄齐尔完婚 吁关注患病儿童

（德国之声中文网）周五与26岁的女演员居尔泽（Amine Gülse）举行婚礼之际，足球运动员厄齐尔（30岁）呼吁为患病儿童捐款。周四，他在自己的社交媒体上写道，"众多粉丝问我或我最好的朋友和家人，我们对明天的婚礼有什么愿望"，"作为球员，我有幸生活无忧。"他呼吁"所有有意并能够做一些好事的人"，也对慈善组织"大鞋"（Big Shoe）提供支持。他说，他本人将为贫困儿童的1000次手术捐款。

设址阿尔高（Allgäu）的该组织在全球范围为医生筹款，使他们能为来自社会上遭忽视家庭的患病儿童做手术。厄齐尔写道，他本人从2014年起即向该组织捐款。

"大鞋"旋即在脸书上表达了谢意，并祝愿厄齐尔伉俪婚礼完满、未来光明、幸福、健康。

据媒体报道，厄齐尔和也作为模特儿从业的居尔泽从2017年起便已出入成双。土耳其媒体称，过去数天，曾在伊斯坦布尔多次看到这一对恋人。

今年3月，土耳其总统府提供的一张照片曾引起轰动：据称，照片显示厄齐尔和居尔泽将一张邀请卡交给埃尔多安总统。不久前，厄齐尔和居尔泽又见到过埃尔多安：今年5月，在伊斯坦布尔的总统府开斋节庆典上。

大约一年前，厄齐尔与埃尔多安的一张合影已曾引发巨大轰动，引发了德国国内有关融入和种族主义的争论，并震动了德国足协。最后，厄齐尔退出国家队。厄齐尔在宣布这一决定时指出，他在国家队的遭遇是：但凡国家队胜了，他就是德国人；而只要输了，他就是移民。

直到婚礼举行前，厄齐尔本人也始终保密。对婚礼日期和地点的相关传闻，他的一名顾问不愿事先加以证实或否认。他说，"我们不与媒体谈，不同德国媒体谈，也不同土耳其媒体谈"。

凝炼/苗子（德新社）

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 一鸣惊人 厄齐尔于2005年加入家乡盖尔森基兴(Gelsenkirchen)的沙尔克德甲青年队。此后入选国家青年队，并代表德国赢得2009年的欧洲U-21足球锦标赛冠军。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 球队生涯 厄齐尔的足坛表现没有让那些形容他是“下一位巨星”的人感到失望。在与沙尔克队加薪谈判破裂后，他转而加入不莱梅队。厄齐尔在2010年世界杯上的表现引起欧洲各知名球队的关注，并于当年与西甲球队皇家马德里签约。2013年，英格兰球队阿森纳更以5000万欧元的高价签下厄齐尔。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 种族融合的典范 2010年，厄齐尔获颁德国最高媒体奖─斑比奖，表彰他为外籍人士融入德国社会的最佳典范。厄齐尔是第三代土耳其裔德国人，并一向以土耳其血统感到自豪，但2007年年底选择德国为唯一国籍。作为一名虔诚的穆斯林，他在2016年张贴了自己前往麦加朝圣的照片。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 天使般的心 图为2012年德国击败土耳其后厄齐尔与总理默克尔会面。这位进攻型的中场球员，因他腼腆、谦逊性格及其慈善事业的投入，吸引了大批忠实粉丝。 他将2014年世界杯获得的奖金捐给巴西需要手术的孩童，且在约旦与叙利亚儿童难民见面。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 世界冠军 厄齐尔在2014年的世界杯足球赛中，参与德国队的每一场比赛(共七场)。他与德国国家队教练勒夫(Joachim Löw)有着密切的关係，被称为“勒夫的组织核心(Löw's playmaker)”。 他在该届赛事中，创造17次入球机会（17次），仅次于梅西的23次。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 与埃尔多安合影争议 今年5月，俄罗斯世界杯开赛前不久，厄齐尔与土耳其总统与埃尔多会面，两人的合影遭到许多人的强烈抨击。政界左派认为这是支持独裁领袖的表态，右派则质疑他对德国的忠诚度。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 事过境迁 德国国家队在俄罗斯世界杯上遭受历史性重挫，小组未能出线。德国足协主席格林德尔(Reinhard Grindel)暗批厄齐尔与埃尔多安的会面对球队起到破坏性影响。格林德尔的这番言论引发德国政界和足球圈的强烈反弹。

英雄？替罪羊？厄齐尔成长之路 “赢球德国人；输球变移民” 厄齐尔于2018年7月22日在推特上发表声明，宣布退出德国国家队。他在贴文中对足协主席作出严厉回应：“我不会再为他的无能与失职当代罪羔羊。”他谴责格林德尔的种族主义，但感谢教练勒夫和国家队队友的支持。 自入选国家队以来，厄齐尔一共为德国出战92场比赛，攻入23球，并送出40次助攻。 作者: Elizabeth Schumacher

