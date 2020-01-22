前国安顾问博尔顿写书爆料特朗普

(德国之声中文网)美国总统特朗普的确将对乌克兰的军援同调查政敌拜登家族挂钩，《纽约时报》援引前白宫国家安全顾问博尔顿尚未发行的新书如此报道。根据该书的文稿，特朗普2019年8月对当时他的国安顾问博尔顿说，这笔资金先冻结，直到乌克兰总统泽连斯基（Wolodymyr Selenskyj）施以援手为止。报道写道，这一内容提供了对特朗普核心指控的佐证，并驳斥了总统律师的辩护战略。

共和党阻挠博尔顿做证词

《纽约时报》的文章一发表，民主党立即要求参议院邀请博尔顿作为证人出庭。此前在众议院进行调查时，特朗普总统曾阻止博尔顿作证，民主党主要控告人施弗（Adam Schiff）发推文写道，"现在我们知道了缘由。"

不久前，博尔顿间接表示，他愿意接受参议院发出的出庭要求。不过，共和党占多数的参议院将会阻挠博尔顿出庭。

媒体报道称，博尔顿对总统在乌克拉事件上的行为方式深有疑虑。他说，这事并非"合理合法"，还称特朗普的私人律师朱利安尼（Rudy Giuliani）是"一颗会炸死任何一人的手榴弹"。朱利安尼是乌克兰一案中的关键人物之一，而博尔顿则在去年9月被特朗普罢免。

周一（1月27日）特朗普的律师将继续他们上周六开始的辩护陈述，此前，控方提交了所有证据。如果共和党继续不让证人出庭，那么，这场总统弹劾案将在本周末结束。鉴于弹劾总统需要参议院三分之二的多数同意，而共和党本身就占有多数，因此，没有人对成功罢免特朗普抱有真正的希望。

李鱼/乐然(法新社、路透社)