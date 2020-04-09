前哥伦比亚总统桑托斯请求国民宽恕

（德国之声中文网）哥伦比亚前桑托斯出席国家真相委员会会议，就2006年至2009年他任国防部长期间数千无辜者被杀害事件作陈述。他表示忏悔称，"这本不应发生，我认识到这一点，我从灵魂深处请求受害方的所有母亲和家庭宽恕。" 2010年至2018年，桑托斯担任这个南美国家的总统。

据特别和平正义组织（JEP）提供的数字，2002年至2008年，哥伦比亚军队至少杀害了6402名平民，称他们是反政府游击队战士，以完成配额，并由此得到奖金。2016年度诺贝尔和平奖得主桑托斯表示，让敌方受损的压力及对此的奖励无疑是导致杀戮的诱因。不过，这位前总统未将其称为制度性屠杀。

缔结和平条约

在50多年时间里，哥伦比亚内战频仍，政府军、左翼游击队和右翼准军事组织之间武装冲突不断，共导致22万多人被杀，数百万人流离失所。

2016年，最大反叛组织哥伦比亚革命武装力量（FARC）与接替乌里韦的桑托斯政府签署和平协议，放下了武器。协议中包括了特别审判权并设立全国真相委员会，以确保和平。

要求正义

所谓的falsos positivos（虚假肯定）是内战清理工作中最痛苦、最伤感的角度之一，其部分原因在于，它往往涉及受高薪工作许诺诱惑离家出走的年轻人。今天，他们的母亲及家庭成员仍在为获得正义而战， "索阿查（Soacha）母亲 "协会即是相关组织之一。本周五（６月１１日），她们要求面见桑托斯，要"让胡安·曼努埃尔·桑托斯看着我们的眼睛"。

母亲们推文道："超过13年来，我们一直哭述着说，我们的儿子不是游击队员。现在，我们终于从他的嘴里听到了"。母亲们随后又在推特上发文说："宽恕是不够的。我们要知道真相。我们想要知道，是谁下的命令。"

（德新社，路透社）

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