 前哥伦比亚总统桑托斯请求国民宽恕 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

前哥伦比亚总统桑托斯请求国民宽恕

哥伦比亚前总统、诺贝尔和平奖得主桑托斯（Juan Manuel Santos）在国家真相委员会上陈词，为数千平民在他任国防部长期间被杀一事致歉，并请求国民宽恕。

Kolumbien Ex-Präsident Santos sagt vor der Wahrheitskommission aus

哥伦比亚前总统胡安-曼努埃尔-桑托斯参加真相委员会会议

（德国之声中文网）哥伦比亚前桑托斯出席国家真相委员会会议，就2006年至2009年他任国防部长期间数千无辜者被杀害事件作陈述。他表示忏悔称，"这本不应发生，我认识到这一点，我从灵魂深处请求受害方的所有母亲和家庭宽恕。"　2010年至2018年，桑托斯担任这个南美国家的总统。  

据特别和平正义组织（JEP）提供的数字，2002年至2008年，哥伦比亚军队至少杀害了6402名平民，称他们是反政府游击队战士，以完成配额，并由此得到奖金。2016年度诺贝尔和平奖得主桑托斯表示，让敌方受损的压力及对此的奖励无疑是导致杀戮的诱因。不过，这位前总统未将其称为制度性屠杀。  

缔结和平条约    

在50多年时间里，哥伦比亚内战频仍，政府军、左翼游击队和右翼准军事组织之间武装冲突不断，共导致22万多人被杀，数百万人流离失所。  

Kolumbien Bogota 2019 | Alvaro Uribe, ehemaliger Präsident

乌里韦（Alvaro Uribe，2019年照 ）从2002至2010年任哥伦比亚总统   

2016年，最大反叛组织哥伦比亚革命武装力量（FARC）与接替乌里韦的桑托斯政府签署和平协议，放下了武器。协议中包括了特别审判权并设立全国真相委员会，以确保和平。  

要求正义 

所谓的falsos positivos（虚假肯定）是内战清理工作中最痛苦、最伤感的角度之一，其部分原因在于，它往往涉及受高薪工作许诺诱惑离家出走的年轻人。今天，他们的母亲及家庭成员仍在为获得正义而战， "索阿查（Soacha）母亲 "协会即是相关组织之一。本周五（６月１１日），她们要求面见桑托斯，要"让胡安·曼努埃尔·桑托斯看着我们的眼睛"。   

母亲们推文道："超过13年来，我们一直哭述着说，我们的儿子不是游击队员。现在，我们终于从他的嘴里听到了"。母亲们随后又在推特上发文说："宽恕是不够的。我们要知道真相。我们想要知道，是谁下的命令。"  

  

德新社，路透社 

  

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。  

  

相关内容

USA | Wahlen | Joe Biden und Bernie Sanders

桑德斯宣布退选 拜登笃定挑战特朗普 09.04.2020

在民主党内一度气势如虹的桑德斯，在「超级星期二」被对手拜登超前，现在宣布退出初选。桑德斯的退选意味着拜登将会在11月与特朗普角逐总统大位。

USA Buttigieg und Sanders bei TV-Debatte der US-Demokraten unter Beschuss

桑德斯：假如中国攻打台湾，我不会袖手旁观 24.02.2020

美国民主党下届总统候选人内华达州党内初选中，参议员桑德斯在领先。他在接受采访时表示，假如当选总统，他将在必要时“绝对”动用武力，包括不会对中国攻打台湾袖手旁观。

USA Chinesische Studenten in New York

中美关系僵持不下，留学生何去何从? 22.05.2021

美国驻中国大使馆和领事馆在其官方网站发布公告，允许向中国境内申请人发放F-1学生签证。对于留学生，留学中介，留学生的家长来说，这条措施将对他们的生活、职业和未来产生巨大的影响。

广告

媒体看中国

Weltspiegel 07.06.2021 | China Peking | Gaokao-Aufnahmeprüfung

德语媒体：以魅力攻势取代战狼外交?

前不久，中国官方的新华社援引习近平在政治家的讲话报道称：“要注重把握好基调，既开放自信也谦逊谦和，努力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。 ”难道中国要放弃“战狼外交”吗？  