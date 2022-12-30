前北約秘書長訪台：民主與威權「必須選邊站」

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北約組織前秘書長拉斯穆森訪台三天，5日舉行記者會。他借喻俄烏戰爭示警中國威脅，也提到北約在台海局勢可以扮演的角色。他還表示，一些歐洲人不應天真地想保持所謂中立，民主與威權陣營之間「必須選邊站」。
北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在1月3日至5日訪問台灣，並與台灣總統蔡英文會面。而這也是首度有卸任的北約秘書長訪台。
北約組織前秘書長拉斯穆森在週四離台前，於記者會上表示，民主國家應確保台灣有足夠防禦能力，而當中國嘗試武力犯台時，北約在事前可增加與台灣的聯合軍演，並向中國表明，武力犯台將面臨嚴重經濟制裁。
台灣媒體週三（1月4日）報導，台灣中科院研發的「雄風三型」導彈的經緯儀因故障送到瑞士原廠維修，後來被輾轉送至中國山東的維修中心，存在相關數據和機密外洩的可能性。對此，中科院發聲明澄清無資安洩密疑慮。
農曆春節在即，加上中國解封，台灣料將迎來一波返鄉潮。台灣政府日前宣布將復航小三通，但未包含台商，引發「做半套」質疑。對此，兩岸怎麼說？台灣人怎麼看？德國之聲採訪台商、台幹和金馬民眾，了解他們的想法。
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