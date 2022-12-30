 前北約秘書長訪台：民主與威權「必須選邊站」 | 在线报导 | DW | 05.01.2023

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前北約秘書長訪台：民主與威權「必須選邊站」

北約組織前秘書長拉斯穆森訪台三天，5日舉行記者會。他借喻俄烏戰爭示警中國威脅，也提到北約在台海局勢可以扮演的角色。他還表示，一些歐洲人不應天真地想保持所謂中立，民主與威權陣營之間「必須選邊站」。

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