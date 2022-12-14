前北約秘書長訪台會見蔡英文

（德國之聲中文網）北約前秘書長拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）週二（1月3日）展開為期3天的訪台行程，1月4日會見台灣總統蔡英文及副總統賴清德，雙邊強調將持續提升國防戰力，並在未來與更多民主盟友攜手合作。

曾任北大西洋公約組織（NATO）秘書長以及丹麥總理的拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen），此次代表民主聯盟基金會（Alliance of Democracies Foundation, AoD）抵台訪問。

拉斯穆森提到訪台動機，是要支持台灣民眾有權利決定自己的未來、以及台灣有權生存在自由民主的環境下，同時他也就台歐如何進一步加強合作，進行交換意見。

拉斯穆森稱民主聯盟基金會成立目的，旨在強化世界盟友的合作，對抗威權主義的擴張。他指出，全球盟友佔世界60%以上的經濟力量，這將對包括北京在內的威權政權產生嚇阻作用。而該基金會在2021年3月受到中國政府的制裁。

蔡英文提到，拉斯穆森曾在1994年訪台，當時台灣經歷重大轉變。拉斯穆森則稱，此行看到台灣民主實踐與驗證，已然成為「自由的燈塔」，令他印象深刻。

拉斯穆森訪台時機敏感，因為近來中國持續在印太區域進行軍事擴張。而蔡英文政府日前提出「強化全民國防兵力結構調整方案」，並稱兵役增長是為了對抗中國威脅。

这些年 去过台湾的各国政要 美国前众议长金里奇 国会众议长是美国政治体制中排名第三的重量级人物，仅次于总统以及副总统兼参议长。70年代末与台北断交、与北京建交以来，美国到访台湾的最高级别政治人物就是国会众议长。不过，当时的众议长金里奇(Newt Gingrich 左一)和总统克林顿(左二)分属共和党、民主党，与如今佩洛西、拜登同属民主党的情况有所不同。1997年4月金里奇访问台湾，此前他在北京拜会了时任中共总书记江泽民。

这些年 去过台湾的各国政要 美众议院院长佩洛西 2022年8月2日晚22时40分，佩洛西的专机降落在台北松山机场。这是1997年时任众议长金里奇访问台湾后，美国到访台湾的最高级别官员。中国外交部深夜发表声明指佩洛西访台是向“台独”分裂势力发出的严重错误信号，称美方企图搞以台制华是“十分危险的玩火行动，玩火者必自焚”。佩洛西离开台湾后，中国人民解放军在台岛周边开始实弹军演。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外委会亚太小组主席马基 继美国众议院议长佩洛西访台后，美国参议院外委会亚太小组主席马基（Ed Markey）8月14日率跨党派国会议员团开始对台湾进行两天的访问。马基在推文发文写道：“我率领跨党派国会代表团访问台湾，是要重申美国对台支持，鼓励台湾海峡的稳定及和平。”民主党党籍的马基是目前美国国会少数曾于1979年参与《台湾关系法》立法的国会议员。

这些年 去过台湾的各国政要 美参院台湾连线成员布莱克本 美国参议员布莱克本（Marsha Blackburn）8月25至27日乘军机访台，她是继美众议院议长佩洛西、参议院外委会亚太小组主席马基(Ed Markey)之后，第三位无视北京反对、坚决亲访台湾的美国国会议员。共和党籍的布莱克本是美参院“台湾连线”成员，对台一向友好。2020年12月时，她曾发帖称“中国拥有5000年的欺诈盗窃史”引发争议。此次她再发帖称中国是“新的邪恶轴心”、“永远不会向中共磕头”以及“习近平吓不倒我”等内容。

这些年 去过台湾的各国政要 美国参议院外交委员会主席 在佩洛西之前，今年最高规格的美台互动发生在4月，美国国会参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯(Bob Menendez)率国会代表团访问台湾，并且在美国政府专机前和台湾外长吴钊燮合影留念。中国外交部则警告美国“不要在危险道路上越走越远”，敦促华盛顿恪守“一个中国原则”。

这些年 去过台湾的各国政要 美国卫生部长阿扎尔 2020年8月时任美国卫生部长阿扎尔(Alex Azar)访台也是近年来美台之间的一次重要高层互动。这也是1979年美台断交以来首次有内阁成员到访台湾，并与台湾总统举行会晤。

这些年 去过台湾的各国政要 捷克议长维斯特奇尔 欧洲国家近年来引发广泛关注的政要访台，也是发生在2020年。捷克参院议长维斯特奇尔（Milos Vystrcil，又译维特齐）率团与台湾总统蔡英文会晤，还在立法院发表演讲。面对北京方面的强烈反对，维斯特奇尔强调自己并没有越过红线，因为“每个国家对‘一个中国’有自己的理解，捷克的政策没有禁止参议员访问台湾”。他还批评中国把“一中原则”强加于别国。

这些年 去过台湾的各国政要 欧洲议会副议长贝尔 在欧盟层面上，近年来最高级别的访台就发生在今年7月中旬：欧洲议会副议长贝尔(Nicola Beer)到访台湾，与总统蔡英文、行政院长苏贞昌等高官会晤。贝尔表示，欧洲和台湾都属于“民主国家大家庭”，还说欧盟在台湾问题上不会像在香港问题上“迟到”。

这些年 去过台湾的各国政要 立陶宛经济部副部长内利乌普西内 今年6月，立陶宛经济部副部长内利乌普西内(Jovita Neliupsiene)到访台湾，并表示立陶宛能够顶住在允许台湾设立代表处后遭受到的来自北京之经济压力。她在访问期间还表示，立陶宛驻台湾办事处也将在今年9月开张。



中國官媒：打台灣牌

中國官媒《環球時報》3日報導指出，有學者認為，拉斯穆森訪台意圖是推動歐洲國家獲得台灣的青睞，提高台灣在國際事務中的地位和影響力，以達到與美國合作的目的。

中國外交學院國際關係研究所教授李海東告訴《環球時報》，作為北約前秘書長，「拉斯穆森訪台是歐洲政客與美國勾結，打台灣牌，給中國的內外發展環境製造更嚴重的障礙和挑戰。」

李海東指出，這樣的做法其實與美國鼓勵其盟友在台灣問題上大做文章的策略不謀而合，這樣一來，其盟友就處於美國與中國進行戰略競爭和對抗行動的最前沿，把歐洲的政治家變成了棋子。

復旦大學美國研究中心副主任信強表示，在俄烏衝突的背景下，所謂的民主已經成為干預其他國家事務的藉口。

他續指，在歐洲，「打台灣牌」已經成為一種政治正確，一些政客想藉此機會獲得政治影響而不承擔任何政治責任。

（中央社、《環球時報》等）

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