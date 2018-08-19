前军中大佬房峰辉被判处无期徒刑

前军中大佬房峰辉被中国军事法院判处无期徒刑。这位前中共中央军委联合参谋部原参谋长在2018年1月落马、10月被开除党籍。而在2017年，房峰辉还曾陪同习近平访美。
（德国之声中文网）中国官媒周三（2月19日）报道，原中共中央军委联合参谋长房峰辉被判处无期徒刑。军事法院认定，房峰辉犯受贿罪、行贿罪、巨额财产来源不明罪，数罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，追缴的赃款赃物上缴国库。
去年10月，房峰辉已经“因严重违反党的政治纪律和政治规矩”，被中央军委开除党籍。此前，中央军委已经决定开除房峰辉的军籍，取消其上将军衔。
房峰辉当时被指明的罪行包括："涉嫌行贿、受贿、巨额财产来源不明犯罪，情节极为严重，数额特别巨大，影响极其恶劣。"此外还称，"房峰辉对党不忠诚不老实，搞两面派做两面人，政治上蜕变、经济上贪婪，严重损害党的事业和军队形象。"
2018年1月，房峰辉已因腐败罪名而被隔离调查。而就在"出事"前的2017年8月，他还同美国参谋长联席会议主席邓福德（Joseph Dunford）上将在北京举行了会晤。
2017年4月，房峰辉还陪同习近平访美。习近平当时前往佛罗里达州，在海湖庄园与美国总统特朗普会面。
老搭档自缢身亡
房峰辉的老搭档 -- 中央军委委员、前政治部主任、上将张阳于2017年11月调查期间自缢死亡。房和张当时几乎是在同一时间从公众的视野里消失。周二，中国官媒也报道了张阳死后被开除军籍与党籍的决定，他的罪名也是"严重违反党的政治纪律和政治规矩"，以及"涉嫌行贿、受贿、巨额财产来源不明犯罪，情节极为严重，影响极其恶劣。"
张阳此前已被开除军籍，并被取消了上将军衔。
中共中央主席习近平2012年上任之后开始反腐运动以来，已有超过130万名党政干部受到处罚。据德新社的消息，军事调查机关追踪房峰辉同之前落网的郭伯雄以及徐才厚之间的关系。前中央军委副主席郭伯雄已于2016年7月因收受贿赂被判处终身监禁，同样官拜中央军委副主席的徐才厚也因腐败受到调查，但未能起诉，因为徐已于2015年3月患肝癌去世。
李鱼/王凡/达扬（德新社、美联社、中新社等）