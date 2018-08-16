前俄谍毒杀案嫌犯曝光 安理会听取英国报告

(德国之声中文网) 英国週四(9/6)将在安理会报告有关前俄谍毒害案嫌犯相关资讯，两名据称是俄国间谍的男子被指控在英国犯下这起罪行。

英国驻联合国大使皮尔斯 (Karen Pierce) 将针对前俄国双面间谍斯克里帕尔及其女儿尤利遭神经毒剂谋杀案做最新报告。

英国首相特蕾莎·梅週三 (9/5) 在议会报告，3月4日发起神经毒剂攻击的是两名俄国军事情报人员，经警方确认是年约40岁的俄罗斯国民﹕佩特罗夫 (Alexander Patrov) 和波许罗夫 (Ruslan Boshirov)。两人被指称是俄罗斯联邦军事情报机构「格鲁乌」(GRU) 的探员。他们将面对英国一级谋杀罪指控。

特蕾莎·梅指责莫斯科不断放出「假消息」，也坚称这起案件证据确凿。她说：「格鲁乌是具有高度纪律且上下分工明确的组织。这不是一起无端的犯罪案件。很明显有俄国高层的授意。」她表示两名涉嫌男子3月2日抵达英国时，被监视器拍下画面，并在接下来的两天内两次前往犯案地点索尔兹伯里。3月4日也有目击证人指出两人出现在受害者斯克里帕尔家附近，同一天两人从伦敦搭乘飞机返回莫斯科。

英国皇家检察署表示，已经获得欧洲逮捕令，但并不打算要求俄罗斯引渡这两名男子。警方也公佈了两人照片，并说俄罗斯护照上的名字可能是别名。

伦敦大都会警察局反恐行动负责人巴苏 (Neil Basa) 表示，英国皇家检察署的公吿是这次调查中最重要的发展。他表示，除了欧洲逮捕令，警方正准备发出国际刑警组织红色通报，各成员国将可立即据此对通报人员实施拘捕，并参照本国的相关法律进行国际引渡。

俄罗斯强烈否认

俄罗斯方面重申，伦敦当局没有提供任何证据证明俄罗斯国民参与毒杀活动。

外交部发言人扎哈罗娃 (Maria Zakharova) 说：「我们根本不知道媒体上刊登的名字和照片是谁。我们再一次呼吁英方停止公开指控和讯息操纵，转向执法机构合作。」

俄罗斯宪法并不允许将自己的国民引渡之外国接受审判。

夏立民/李芊 (法新社、德新社)