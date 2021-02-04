前乌干达叛军指挥官被海牙国际法庭裁定有罪

（德国之声中文网）海牙国际刑事法院因战争追和反人类罪对乌干达叛乱武装领导人翁格文（Dominic Ongwen）作出判决。

这是该法院针对一前儿童兵的首次审判。翁格文现年46岁，是臭名昭著的“圣主抵抗军”（LRA）的首领之一。他被控在乌干达北部地区犯有残暴罪行，其中包括谋杀、酷刑、攻击难民营地以及使用儿童兵。法官们确认，他指令发动死亡攻击，证据确凿。

少年时被绑架

翁格文自己就在少年时遭绑架，以后晋升为“圣主抵抗军”潜逃的首领科尼（Joseph Kony）的副手。

法官们将在未来某个时候宣布对翁格文的具体刑期。

叛乱民兵武装“圣主抵抗军”在乌干达肆虐30多年。逃亡10年后，2015年初，翁格文自首。审判期间，他称对他的指控不符合事实。

杀害成千上万人

“圣主抵抗军”使用残暴手段，将儿童变成士兵，并因此声名狼藉。在圣主抵抗军里，少女成为性奴。圣主抵抗军在乌干达以及众邻国从事30多年恐怖主义，杀害了成千上万平民，将数十万人驱离家园。

凝炼／李鱼（德新社、路透社）

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