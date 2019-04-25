前中情局雇员承认密谋为中国充当间谍

（德国之声中文网）周三（5月1日），54岁的李振成（Jerry Chun Shing Lee）在美国联邦法院与检方达成"认罪协商"（plea bargain），承认他在2010和2011年定期从中国联系人那里得到"任务"；而在此前的一次会面中，他获得金钱报酬的许诺。

不过，法院在事实陈述中并未提及李振成是否成功向中国提供任何情报。

将于8月23日宣判此案的美国法官埃利斯（T.S.Ellis III）表示，李振成是否向中方提供了机密，"在某种程度上可在判决中看出来"。

李振成的律师麦克马洪（Ed MacMahon）、金斯贝格（Nina Ginsberg）则表示，假如检方有证据证明李提供了政府机密，那么应该已经呈出了证据。对于一些新闻报道所称李振成是一名内奸、李致使美国在中国线人网曝光、一些线人被处死的说法，麦克马洪予以驳斥。

麦克马洪称，针对李的案件"从未包括任何对于他导致任何人被处死的指控"。

受理该案件的弗吉尼亚东区地方检察官特维雷格（G. Zachary Terwilliger）在一份声明中称："李出卖了国家、密谋为外国政府当间谍，之后多次向调查人员就自己的行为撒谎。"

李振成来自香港，后加入美国国籍。他可能被判处终身监禁。但"认罪协商"通常可判处18-27年监禁。埃利斯也有权作出这一监禁期限范围之外的判决。

李振成曾于1994-2007年在中情局（CIA）任职。在此期间，他担任海外案例官员。据起诉书，他的主要职责是"征募秘密人力情报资源"。

周三在法庭上，检察官哈默斯特罗姆（Neil Hammerstrom）表示，李于2007年离开中情局时，在香港一家大型烟草公司得到一份工作，不过，他于2009年被解职，2010年停止得到收入。

调查人员称，同年，李与中国情报人员会面，后者承诺，如果李合作的话他将终生金钱无虞。情报人员还承诺立即赠送10万美元现金给他。

此次会面后，据起诉书，李的中国联系人在2010和2011年间共给了他20多个信封，其中包含希望他执行的具体任务，大多数是要求他提供敏感信息。

起诉书称，2012年7月，李振成前往中国大陆。之后一个月，李振成从香港前往美国，有关部门在他夏威夷的酒店房间执行搜索令，发现他行李中有秘密信息，包括中情局线人的真实姓名。

法庭文书显示，在2018年1月被逮捕之前，对李的调查已经进行了5年有余。

李的"认罪协商"正值另一名前中情局人员被判为中国从事间谍活动有罪、等待判决之际。凯文·马洛里（Kevin Mallory）被认定为中国联系人提供最高机密情报，获取了25000美元回报。检方提议对其判处终身监禁，辨方律师则要求刑期不应超过10年。

苗子/叶宣（美联社）