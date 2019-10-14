前中共领导人赵紫阳骨灰安葬民间墓园

（德国之声中文网）被视为中国人权重要捍卫者的赵紫阳依旧是该国一大敏感人物，对他逝世的纪念或受严密监控，或被完全阻止。

周五（10月18日），官方媒体只字未提他的骨灰安葬消息。在社交媒体中搜索其名字亦无结果。

2005年1月17日，85岁的赵紫阳逝世。14年后，他的后人方得以安葬他的骨灰。赵紫阳女婿王志华电话告知法新社说，"今天， 我们终于得到了安慰。……过了这么多年和我们的坚持后，我们确实得到了慰籍。"他拒绝说明安葬自己的岳父为何要等待这么多年。

赵紫阳和妻子梁伯琪的骨灰合葬仪式周五下午在北京近郊的一个公墓举行。

合葬仪式现场照片

安葬翌日，距北京内城西北约60公里的昌平区天寿陵园气氛平静，人员稀少。一名法新社记者在现场看到有两名穿制服的保安及另外4名穿便服的人士在赵的墓地看守。

尽管安全措施严密，记者仍看到3人来墓地瞻仰，其中一人按中国传统习俗在简朴的石质墓碑前三鞠躬。墓旁也摆放了鲜花。

据《南华早报》和英国广播公司BBC刊登的图片，在昨天的安葬仪式期间，装帧了赵、梁俩人照片的两个架子分别立于墓旁。但一天后，它们已被移去。保安人员阻止法新社记者对墓地拍照或录像。

赵紫阳逝世后，他的骨灰未被安放在八宝山公墓。已故革命英雄和中共要人的骨灰通常会被安放在那里。

王志华告知，参加周五骨灰安放仪式的只有家人及老家亲属，最初约20人或更少些。另有一些人后来加入。

赵紫阳反对武力镇压天安门广场民主运功，为此付出巨大代价。这位前政府总理和中共总书记遭罢黜，并被软禁家中，直至与世长辞。

1989年，赵紫阳不同意邓小平强令实施戒严法。6月4日这一天，数百名（根据另一些统计超过1000或更多）手无寸铁的平民被戒严部队杀害。因这一反对立场，赵紫阳一再受到批判。不过，他仍被肯定在1980年代实施了经济改革，为很多人带来了发展机会。

凝炼/雨涵（法新社）