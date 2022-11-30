 前中共總書記江澤民的政治足跡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2022

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时政风云

前中共總書記江澤民的政治足跡

他曾一步登天，成爲掌管中國黨政軍的最高領導者。他為中共政權和平交替做出了歷史性的貢獻。

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前中共总书记江泽民去世

前中共总书记江泽民去世 30.11.2022

中国前领导人江泽民11月30日在上海去世，享年96岁。在中共历任领导人中，时常在公开场合展露文艺才能的江泽民可谓相当另类。

历史影像:江泽民在菲律宾引吭高歌 30.11.2022

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图说中共二十大 16.10.2022

中共二十大的七大看点

中共二十大的七大看点 26.09.2022

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(FILES) In this file photo taken on October 1, 1999, Chinese President Jiang Zemin waves during the National Day parade in Beijing's Tiananmen Square celebrating the 50th anniversary of the People's Republic of China. - China's former leader Jiang Zemin, who steered the country through a transformational era from the late 1980s and into the new millennium, died November 30, 2022 at the age of 96, Xinhua reported. (Photo by XINHUA / AFP) / - China OUT

中共前领导人江泽民逝世：他是一位不一样的中共总书记 30.11.2022

前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。

(221205) -- BEIJING, Dec. 5, 2022 (Xinhua) -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Qiang, Zhao Leji, Wang Huning, Han Zheng, Cai Qi, Ding Xuexiang, Li Xi, Wang Qishan, Hu Jintao, and others pay their final respects to Comrade Jiang Zemin at the Chinese PLA General Hospital in Beijing, capital of China, Dec. 5, 2022. The remains of Jiang Zemin, who passed away last Wednesday, were cremated at the Babaoshan Revolutionary Cemetery in western Beijing on Monday. (Xinhua/Xie Huanchi)

德语媒体：赞誉与警示 07.12.2022

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客座评论：白纸革命与江泽民的历史遗产 05.12.2022

政论家凯波指出，随着中共前总书记江泽民的遗体火化和追悼会召开，一个时代结束了。在他生命的最后日子里，他大概是绝无可能意识到，一场革命就在窗外发生了。如同江泽民生前就被称作“他改变了中国”，这场短暂的革命也可能永久地改变了中国。

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胡锦涛现身江泽民追悼会前日的小规模告别式 06.12.2022

12月6日，中共前领导人江泽民的追悼大会在北京人民大会堂举行，约5000人出席，习近平致悼词。此前一天，习近平率一众高层官员在北京解放军总医院与江泽民遗体告别。二十大闭幕式上被离场的胡锦涛也首次出现。