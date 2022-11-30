 前中共總書記江澤民的政治足跡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.12.2022

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时政风云

前中共總書記江澤民的政治足跡

他曾一步登天，成爲掌管中國黨政軍的最高領導者。他為中共政權和平交替做出了歷史性的貢獻。

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