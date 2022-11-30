前中共总书记江泽民去世

“三个代表”

2000年，也就是上任十年之后，江泽民提出“三个代表”，并最终将这一理论与毛泽东思想、邓小平理论相提并论，写入中国宪法及中共党章。北京学者章立凡章立凡认为“三个代表”是一种理论创新，实际上引入了“全民党”的概念：“不管是不是他亲自谋划的，但至少是由他提出来，在中共执政理论上算是一个里程碑”。但他同时指出，“三个代表的提出其实是一个双刃剑，既发展了生产力，同时也极大的腐蚀了中共，使中共走向腐败真正是从江泽民时代开启”。