前中共总书记江泽民去世

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前中国领导人江泽民因病逝世，享年96岁。他在1989年六四天安门运动后上台，主持了以市场为导向的改革，使中国成为全球经济巨擘。他生前不少事迹为人们熟知。
前中共总书记、国家主席江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。中国官方媒体发表的讣告中称：“江泽民同志是我党我军我国各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，党的第三代中央领导集体的核心，‘三个代表’重要思想的主要创立者。”
1989年六四事件爆发后，时任总书记赵紫阳因反对镇压学生而失去权力，而在一些中共元老们的推荐下，邓小平最终决定用江泽民取而代之。于是江泽民在六四事件之后召开的中共十三届四中全会上，从原来的政治局委员直接跃升为政治局常委、中共中央总书记。当时江泽民已经63岁。
1989年之后，江泽民虽然得到了权力，成为中共名义上的最高领导人，但拥有的实际权力却并不大，地位也并不稳固。六四事件之后，江泽民与李鹏领导的政府一度推行“治理整顿”，改革开放陷入停顿。直到邓小平通过1992年的“南巡讲话”释放推动改革的强烈信号之后，江泽民才做出调整。北京学者章立凡评价说：“他（江泽民）就是一个机会主义者，但他是一个成功的机会主义者。”
1997年7月1日零時零分，时任中国国家主席的江泽民与国务院总理李鹏、中央军委副主席张万年、副总理兼外长钱其琛等人一起参与并见证了香港主权移交。此后，江泽民分别于1998年、2001年和2002年再度访问香港。
2000年，也就是上任十年之后，江泽民提出“三个代表”，并最终将这一理论与毛泽东思想、邓小平理论相提并论，写入中国宪法及中共党章。北京学者章立凡章立凡认为“三个代表”是一种理论创新，实际上引入了“全民党”的概念：“不管是不是他亲自谋划的，但至少是由他提出来，在中共执政理论上算是一个里程碑”。但他同时指出，“三个代表的提出其实是一个双刃剑，既发展了生产力，同时也极大的腐蚀了中共，使中共走向腐败真正是从江泽民时代开启”。
同绝大多数中共高层领导人不同，江泽民是一个“比较张扬个性，有表现欲”的领导人。他常常会做出在国际场合有弹奏钢琴等出人意料之举。他的英语也很好，还能背《葛底斯堡演说》，又善于弹奏乐器，时不时还唱首歌。他不断的用各种方式来表现他的才艺。
江泽民生前最后一次公开露面是在2019年10月中共建政70周年阅兵仪式上。当时93岁的江泽民在两人搀扶下出现在天安门城楼，阅兵时站立在习近平和中国总理李克强中间。有报道称，江泽民全程坐着观礼，手拿折扇。
前中国最高领导人江泽民于2022年11月30日12时13分在上海逝世，享年96岁。1989年到2002年，江泽民担任中共中央总书记，1993年到2003年担任中国国家主席，其个人风格与传统的中共领导人颇为不同。2002年卸任中共总书记后，江泽民对于中国政坛依然具有举足轻重的影响。
前中国党和国家领导人江泽民去世后，联合国安理会为他默哀一分钟，联合国秘书长给予他高度评价。与此同时，国际媒体纷纷发出关于他生平、功过的文章，称他为“一位实用主义者”、“中国最后一位改革者”以及“中国统治圈中独一无二的人物”。
中共二十大周日在北京揭开帷幕。105岁的中共元老宋平出席了开幕式，96岁高龄的前总书记江泽民没有出现在会场。一年前被传出负面新闻的中国前副总理张高丽首次公开露面。
中共二十大主席团10月15日下午举行第一次会议，通过了46人的主席团常委名单，其中包括江泽民、胡锦涛等18位常委级中共元老。
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