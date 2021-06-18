前东德“史塔西文件”并入德国历史档案馆

（德国之声中文网）周四（6月17日）“史塔西文件机构”走完一段历时30多年的成功之路，结束独立机构的地位，作为德国历史的一个章节，正式并入联邦德国历史档案馆。"史塔西"是"国家安全"的德文缩写。

在前民德，国家安全部为监督人民建立了约600万份秘密个人档案，占人口的三分之一。两德统一后，政府为管理它们于1990年专设了一个新的机构 - “史塔西文件机构”。经历了31年之后，现任“史塔西文件机构”的主任亚恩（Roland Jahn）交棒，为前东德这段特殊的历史画上句点。

德国统一后，“史塔西文件机构”一共收到超过735万份查阅档案的申请，其中一半人想知道，民德秘密警察究竟对自己的了解有多深。秘密档案不仅记载私生活，其政治态度和表现、是否有逃跑倾向等等，都一一记录在案。

有人做过统计，如果将40年里这些标准档案文件全部连接起来，有111公里长。此外，还有近200万长照片，23000个录音磁带。1989年，民德爆发和平革命之际，国内民权人士挺身而出，阻止当局在最后时刻销毁秘密档案。

在所有查阅档案的申请当中，超过40万份来自德国西部，约占12%。21000份申请则来自世界100多个国家。申请者为何人，他们查阅档案的原因何在，史塔西文件机构对此并不知情。不过，申请者当中包括有历史“污点”的人，应该是合理的猜测，而这些人当中，很多人移居到了德国西部，或者移民海外。

今后仍然可以查阅秘密文件

因为秘密档案的公开，肇事者得以绳之以法，受害者得以找回公平。个案分别处理，让受害者至少得到经济上的补偿。

这一点即便在并入联邦档案馆之后，也不会改变。受害者、记者以及文史工作者继续可以申请查阅秘密档案。审查担任公职人员的前民德历史仍然可行，该渠道将保留至2030年。联邦议院曾在2019年为此出台过法律。

“史塔西文件机构”前后经历过3任主任：牧师、无党派政治家高克（Joachim Gauck）、民权活动家彼特乐（Marianne Birthler）以及人权捍卫者、曾被当局驱逐至西德的亚恩。卸任后，高克后来曾担任一届德国总统。

“史塔西文件机构”的贡献在于，为东欧、拉美乃至中东地区的人民，如何对待专制历史树立了榜样，正因如此，这一成功的故事将永远留存在人们的记忆里。



看图揭秘史塔西的监视世界 开启历史 曾经一度是世界上最大、设备最先进的安全部门之一的史塔西（Stasi）几乎一夜之间土崩瓦解。前东德的这个情报机构成为了一段冻结的历史。上百万份文件被存放在史塔西档案馆中。柏林艺术家梅内尔（Simon Menner）在这里进行了两年时间的研究。从他出版的《最高机密》（Top Secret）画册中，读者可以对史塔西怎样进行情报搜集得到一些了解。这张照片摄于史塔西工作人员“变装课”的情报培训课堂。

看图揭秘史塔西的监视世界 无处不在 这张照片来自一段监视视频。一个人遭到了多天的监视。每张图像上，被监视的对象都被箭头标示出来。史塔西拥有超过9万名全职人员以及超过10万名非正式雇员，庞大的监视群体让这个情报机构织出了当时线人分布最绵密的网络。

看图揭秘史塔西的监视世界 如影随形的间谍 跟踪也是一门学问：在史塔西档案馆中能够发现很多这种跟踪场面的照片。这些图片有着“教学目的”。"培训老师"利用这些照片教给"学生们"在跟踪时的注意事项。跟踪时特别要留心的是监视对象什么时候、和谁、在哪里见面。

看图揭秘史塔西的监视世界 全面的监视 人们的读物也在监视的范围之内。这张照片中，史塔西使用的可能是自己内部图书馆的一张照片。这本书名为《关于联邦共和国金钱、权力和财富的种种》的作者叫贝恩德·恩格莱曼（Bernd Engelmann）。他曾是西德的一位作家。不过之后人们才发现他原来也为史塔西效劳。

看图揭秘史塔西的监视世界 书信来往 监视对象的书信来往也自然被高度监视。另外要特别提到的一点是,在梅内尔出版的这本画册中，人们能够识别的脸孔都是当时史塔西的工作人员。其余的人被作了模糊处理。

看图揭秘史塔西的监视世界 零隐私 这张真实的照片上可以看到史塔西工作人员监视的一个信箱：每一位靠近信箱的人都被拍摄下来。

看图揭秘史塔西的监视世界 心机无限 安全局的恐怖可见一斑：这张拍立得照片是在一次秘密公寓搜查行动前拍摄的。而照片的目的是为了在搜查过后给恢复原样作参考。梅内尔承认，是否要刊登这种照片自己做了很久的内心挣扎。梅内尔说:"不过我最后和档案馆都一直觉得，展出这种照片十分重要。"

看图揭秘史塔西的监视世界 匪夷所思的可疑物品 人们只能猜测情报人员秘密搜查时把这架飞机模型作为可疑物品而拍摄下来的动机。难道他们以为这家的主人因此就产生了“非法越境”的念头吗？

看图揭秘史塔西的监视世界 西德的包裹 西德每年会向东德寄出大约2500万份装有食品和服装的礼品包裹。每一个来自西德的包裹都被史塔西工作人员一一拆封检查。包裹中的东西常常被照下来并且被记录在案。有的时候也遭到没收。

看图揭秘史塔西的监视世界 化妆舞会 这张照片摄于一个史塔西员工的私人生日聚会。属于整本书中最怪诞的照片。在这个庆祝场合，间谍们装扮成了他们的监听对象：比如艺术家、神职人员或者是运动员。

看图揭秘史塔西的监视世界 ·"监听骑士" 史塔西工作人员独特的幽默感在这张照片上也有所体现：这张真实的照片可以看到当时的表彰场面。因为监听有功，画面上的间谍被晋封为骑士。在右面的图片中人们可以清楚地看到这名男子挂着象征着骑士勋章的电话听筒标志。令人感到恐惧的是，连这样其实属于私人照片的图片都被贴上标号，进入了史塔西档案。

看图揭秘史塔西的监视世界 永远的谜团 至今，人们也不知道史塔西档案馆中一些照片被拍摄下来的原因和目的。这张死亡天鹅的照片是在史塔西头子埃利希·米尔克（Erich Mielke）办公室里发现的。艺术家梅内尔表示：“一些照片如此的怪诞奇葩，以至于人们得把它们作为一种艺术来看待。” 作者: Anastasia Boutsko



（综合报道）

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