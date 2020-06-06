前世卫总干事布伦特兰：中国延误通报 欧洲低估病毒

（德国之声中文网）81岁的格罗•阿莱姆•布伦特兰（ Gro Harlem Brundtland ）曾任挪威首相，1998年7月至2003年7月任世卫总干事，近两年来作为联合主席领导由世卫和世界银行成立的全球应急准备监测委员会（Global Preparedness Monitoring Board） 。布伦特兰毕业于奥斯陆医学系，后获美国哈佛大学公共卫生硕士学位，被视为国际上可持续发展及公共卫生专家。

去年9月，全球应急准备监测委员会发布一份报告，警告世界面临传染病或大流行病的现实危险，不仅将夺走人的生命，还会遏制经济发展，带来社会混乱。

近日，布伦特兰接受德国《明镜》采访，谈到中国在疫情之初行动缓慢，太晚通报病毒人传人，而欧洲政治家也低估新冠病毒威胁等问题。

中国太晚通报人传人

她说，“有理由批评中国。中国有关方面行动缓慢，太晚通报疫情。最糟糕的是，他们过了太长时间才承认人传人。就我们现在所知，早在1月1日中国方面就知道人传人，尽管如此，中方却到了1月20日才正式公布该消息。另一个问题就是，这是否为故意隐瞒。中国是一个大国，有许多相互竞争的利益集团，不仅仅是在各省份和北京之间。因此必须仔细，才好做判断。”

《明镜》记者问道，世卫组织是否太被中国牵着走，布伦特兰表示：“世卫试图尽可能多地获得信息，为此它需要依靠各成员国的支持，因为世卫在各国并无自己的权限。世卫组织专家从一开始就敦促中国，试图获得更多信息。如果向中国施加更多压力，是不是更明智？这很难说。”

谭德塞可能意在促使中国合作

《明镜》指出，在2003年萨斯疫情爆发时，布伦特兰作为世卫总干事向中国施加了压力并获成功，但现任世卫总干事谭德塞今年1月却赞扬中国，尽管当时中国隐瞒了重要信息。

布伦特兰对此表示，2003年萨斯疫情爆发后，中国毫无疑问是想掩盖疫情，当时世卫数周未从中国听到任何消息。而谭德塞赞扬中国的意图可能是促使中国更好地合作。她说，“2003年后世界发生了巨大变化，中国强大了很多。谁要是像我当年那样公开批评中国，如今会冒中国拒绝交流的风险。”

欧洲低估新冠传染力

布伦特兰在采访中还表示，她对欧洲对疫情反应缓慢感到很吃惊。她说，“欧洲也犯了错。许多相关责任人看起来对本国的医疗能力太过乐观。他们显然低估了新冠病毒的传染力。”

瑞典后悔走群体免疫之路

对于瑞典面对新冠疫情不停摆而仅仅提出建议的做法，布伦特兰表示，“在瑞典，政治家遵从国家机构专家指引的路线，他们希望能够很快实现群体免疫，但没有如愿。现在他们开始对没有采取更强有力的措施感到后悔。”

布伦特兰还对台湾、韩国、越南、蒙古国等亚洲国家和地区快速 、坚决地对疫情作出反应表示赞扬。她说：“他们的例子向我们表明，应该将个人自由放在全民健康之后。”

布伦特兰最后表示，今后可能会出现和新冠病毒一样传染力强而且死亡率更高的病毒，人们必须为此做好准备。



乐然／叶宣（《明镜》等）